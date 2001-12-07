Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото

Эти фотографии сохранились до сегодняшних дней.



Как выглядели мелкие преступники XIX века? Предлагаем вам заглянуть в лица английских заключенных, содержавшихся в исправительной колонии в период 1871-1873 гг, сообщает



На этих портретах – мелкие преступники разных мастей, осужденных по закону предотвращения преступлений 1871 года. Все заключенные были осуждены и отбывали свой срок в тюрьме Ньюкасла.



В то время получить вполне реальный срок могли даже малолетние дети. Жизнь для бедноты и самых низов британского общества не была тогда простой. Часто, чтобы прокормиться, неимущие крали все, что под руку попадется. Чего только стоит групповая кража утюга четырьмя маленькими девочками.



Джеймс Девит



Обвинен в обманном вымогательстве денег. Приговорен к 6 неделям тюремного заключения.



Возраст (по освобождении): 18

Рост: 1,73 м

Волосы: темные

Глаза: темные

Место рождения: Ирландия

Семейное положение: холост







Уильям Харрисон



Родился в Дурхаме, работал носильщиком. Обвинен в вымогательстве овса обманом. Приговорен к 12 месяцам лишения свободы в 1872 году.



Возраст (по освобождении): 51

Рост: 1,70 м

Волосы: каштановые

Глаза: голубые

Место рождения: Дурхам

Семейное положение: женат







Джеймс Донелли



Также известный как Джеймс Дарли. В свои 16 лет уже не раз бывал в тюрьме. В тот раз - по обвинению в краже рубашек. Приговорен к 2 месяцам лишения свободы.



Возраст (по освобождении): 16

Рост: 1,52 м

Волосы: каштановые

Глаза: карие

Место рождения: Шотли Бридж

Сфера занятости: чернорабочий







Джон Рид



Обвинен в краже денег. В 1873 году был приговорен к 14 дням тяжелого труда и 5 годам перевоспитания.



Возраст (по освобождении): 15

Рост: 1,49 м

Волосы: светло-каштановые

Глаза: серые

Место рождения: Гейтсхед

Семейное положение: холост

Сфера занятости: стеклодув







Мэри Катарина Дочерти



Преступление: кража утюга вместе с Мэри Хэнингэн, Эллен Вудман и Розанной Уотсон. Приговор: 7 дней тяжкого труда.



Возраст (по освобождении): 14

Рост: 1,44 м

Волосы: рыжие

Глаза: синие

Место рождения: Ньюкасл

Семейное положение: не замужем







Генри Леонард Стефенсон



Преступление: незаконное проникновение в дома. Приговор: 2 месяца тюремного заключения.



Возраст (по освобождении): 12

Рост: 1,35 м

Волосы: темные

Глаза: карие

Место рождения: Касл Иден

Семейное положение: холост







Изабелла Смит



Преступление: кража домашней птицы. Приговор: 6 недель лишения свободы.



Возраст (по освобождении): 60

Рост: 1,55 м

Волосы: седые

Глаза: карие

Место рождения: Элсдон

Семейное положение: не замужем

Сфера занятости: подёнщица для домашней работы







Генри Миллер



Преступление: кража одежды. Приговор: 14 дней исправительных работ.



Возраст (по освобождении): 14

Рост: 1,35 м

Волосы: каштановые

Глаза: голубые

Место рождения: Бервик

Семейное положение: холост

Сфера занятости: кондитер







Роберт Болам



Преступление: кража одежды вместе с Уильямом Сэлмоном и Томасом Гаррети. Приговор: 6 месяцев лишения свободы.



Возраст: 20

Рост: 1,70 м

Волосы: каштановые

Глаза: карие

Место рождения: Гейтсхед

Семейное положение: холост







Эдвард Шевлин



Преступление: кража пальто. Приговор: 6 месяцев в тюрьме.



Возраст: 32

Рост: 1,65 м

Волосы: каштановые

Глаза: голубые

Место рождения: Ирландия

Сфера занятости: чернорабочий

Семейное положение: женат







Томас Смит



Преступление: мошенничество. Приговор: 3 месяца лишения свободы. Сообщники: Джеймс Девит и Уильям Коттер.



Возраст (по освобождении): 32

Рост: 1,65 м

Волосы: каштановые

Глаза: серые

Место рождения: Нью-Йорк

Семейное положение: вдовец

Сфера занятости: сапожник







Роберт Харди



Преступление: кража эля. Приговор: 4 месяца лишения свободы. Сообщники: Джордж Рэй и Томас Пирсон.



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Возраст (по освобождении): 21

Рост: 1,67 м

Волосы: каштановые

Глаза: голубые

Место рождения: Корбридж

Семейное положение: холост

Сфера занятости: сигнальщик



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как выглядели мелкие преступники XIX века? Предлагаем вам заглянуть в лица английских заключенных, содержавшихся в исправительной колонии в период 1871-1873 гг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture На этих портретах – мелкие преступники разных мастей, осужденных по закону предотвращения преступлений 1871 года. Все заключенные были осуждены и отбывали свой срок в тюрьме Ньюкасла.В то время получить вполне реальный срок могли даже малолетние дети. Жизнь для бедноты и самых низов британского общества не была тогда простой. Часто, чтобы прокормиться, неимущие крали все, что под руку попадется. Чего только стоит групповая кража утюга четырьмя маленькими девочками.Обвинен в обманном вымогательстве денег. Приговорен к 6 неделям тюремного заключения.Возраст (по освобождении): 18Рост: 1,73 мВолосы: темныеГлаза: темныеМесто рождения: ИрландияСемейное положение: холостРодился в Дурхаме, работал носильщиком. Обвинен в вымогательстве овса обманом. Приговорен к 12 месяцам лишения свободы в 1872 году.Возраст (по освобождении): 51Рост: 1,70 мВолосы: каштановыеГлаза: голубыеМесто рождения: ДурхамСемейное положение: женатТакже известный как Джеймс Дарли. В свои 16 лет уже не раз бывал в тюрьме. В тот раз - по обвинению в краже рубашек. Приговорен к 2 месяцам лишения свободы.Возраст (по освобождении): 16Рост: 1,52 мВолосы: каштановыеГлаза: кариеМесто рождения: Шотли БриджСфера занятости: чернорабочийОбвинен в краже денег. В 1873 году был приговорен к 14 дням тяжелого труда и 5 годам перевоспитания.Возраст (по освобождении): 15Рост: 1,49 мВолосы: светло-каштановыеГлаза: серыеМесто рождения: ГейтсхедСемейное положение: холостСфера занятости: стеклодувПреступление: кража утюга вместе с Мэри Хэнингэн, Эллен Вудман и Розанной Уотсон. Приговор: 7 дней тяжкого труда.Возраст (по освобождении): 14Рост: 1,44 мВолосы: рыжиеГлаза: синиеМесто рождения: НьюкаслСемейное положение: не замужемПреступление: незаконное проникновение в дома. Приговор: 2 месяца тюремного заключения.Возраст (по освобождении): 12Рост: 1,35 мВолосы: темныеГлаза: кариеМесто рождения: Касл ИденСемейное положение: холостПреступление: кража домашней птицы. Приговор: 6 недель лишения свободы.Возраст (по освобождении): 60Рост: 1,55 мВолосы: седыеГлаза: кариеМесто рождения: ЭлсдонСемейное положение: не замужемСфера занятости: подёнщица для домашней работыПреступление: кража одежды. Приговор: 14 дней исправительных работ.Возраст (по освобождении): 14Рост: 1,35 мВолосы: каштановыеГлаза: голубыеМесто рождения: БервикСемейное положение: холостСфера занятости: кондитерПреступление: кража одежды вместе с Уильямом Сэлмоном и Томасом Гаррети. Приговор: 6 месяцев лишения свободы.Возраст: 20Рост: 1,70 мВолосы: каштановыеГлаза: кариеМесто рождения: ГейтсхедСемейное положение: холостПреступление: кража пальто. Приговор: 6 месяцев в тюрьме.Возраст: 32Рост: 1,65 мВолосы: каштановыеГлаза: голубыеМесто рождения: ИрландияСфера занятости: чернорабочийСемейное положение: женатПреступление: мошенничество. Приговор: 3 месяца лишения свободы. Сообщники: Джеймс Девит и Уильям Коттер.Возраст (по освобождении): 32Рост: 1,65 мВолосы: каштановыеГлаза: серыеМесто рождения: Нью-ЙоркСемейное положение: вдовецСфера занятости: сапожникПреступление: кража эля. Приговор: 4 месяца лишения свободы. Сообщники: Джордж Рэй и Томас Пирсон.Возраст (по освобождении): 21Рост: 1,67 мВолосы: каштановыеГлаза: голубыеМесто рождения: КорбриджСемейное положение: холостСфера занятости: сигнальщик





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