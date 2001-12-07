Раздел: Фоторепортажи
Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото
Эти фотографии сохранились до сегодняшних дней.
Как выглядели мелкие преступники XIX века? Предлагаем вам заглянуть в лица английских заключенных, содержавшихся в исправительной колонии в период 1871-1873 гг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
На этих портретах – мелкие преступники разных мастей, осужденных по закону предотвращения преступлений 1871 года. Все заключенные были осуждены и отбывали свой срок в тюрьме Ньюкасла.
В то время получить вполне реальный срок могли даже малолетние дети. Жизнь для бедноты и самых низов британского общества не была тогда простой. Часто, чтобы прокормиться, неимущие крали все, что под руку попадется. Чего только стоит групповая кража утюга четырьмя маленькими девочками.
Джеймс Девит
Обвинен в обманном вымогательстве денег. Приговорен к 6 неделям тюремного заключения.
Возраст (по освобождении): 18
Рост: 1,73 м
Волосы: темные
Глаза: темные
Место рождения: Ирландия
Семейное положение: холост
Уильям Харрисон
Родился в Дурхаме, работал носильщиком. Обвинен в вымогательстве овса обманом. Приговорен к 12 месяцам лишения свободы в 1872 году.
Возраст (по освобождении): 51
Рост: 1,70 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Дурхам
Семейное положение: женат
Джеймс Донелли
Также известный как Джеймс Дарли. В свои 16 лет уже не раз бывал в тюрьме. В тот раз - по обвинению в краже рубашек. Приговорен к 2 месяцам лишения свободы.
Возраст (по освобождении): 16
Рост: 1,52 м
Волосы: каштановые
Глаза: карие
Место рождения: Шотли Бридж
Сфера занятости: чернорабочий
Джон Рид
Обвинен в краже денег. В 1873 году был приговорен к 14 дням тяжелого труда и 5 годам перевоспитания.
Возраст (по освобождении): 15
Рост: 1,49 м
Волосы: светло-каштановые
Глаза: серые
Место рождения: Гейтсхед
Семейное положение: холост
Сфера занятости: стеклодув
Мэри Катарина Дочерти
Преступление: кража утюга вместе с Мэри Хэнингэн, Эллен Вудман и Розанной Уотсон. Приговор: 7 дней тяжкого труда.
Возраст (по освобождении): 14
Рост: 1,44 м
Волосы: рыжие
Глаза: синие
Место рождения: Ньюкасл
Семейное положение: не замужем
Генри Леонард Стефенсон
Преступление: незаконное проникновение в дома. Приговор: 2 месяца тюремного заключения.
Возраст (по освобождении): 12
Рост: 1,35 м
Волосы: темные
Глаза: карие
Место рождения: Касл Иден
Семейное положение: холост
Изабелла Смит
Преступление: кража домашней птицы. Приговор: 6 недель лишения свободы.
Возраст (по освобождении): 60
Рост: 1,55 м
Волосы: седые
Глаза: карие
Место рождения: Элсдон
Семейное положение: не замужем
Сфера занятости: подёнщица для домашней работы
Генри Миллер
Преступление: кража одежды. Приговор: 14 дней исправительных работ.
Возраст (по освобождении): 14
Рост: 1,35 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Бервик
Семейное положение: холост
Сфера занятости: кондитер
Роберт Болам
Преступление: кража одежды вместе с Уильямом Сэлмоном и Томасом Гаррети. Приговор: 6 месяцев лишения свободы.
Возраст: 20
Рост: 1,70 м
Волосы: каштановые
Глаза: карие
Место рождения: Гейтсхед
Семейное положение: холост
Эдвард Шевлин
Преступление: кража пальто. Приговор: 6 месяцев в тюрьме.
Возраст: 32
Рост: 1,65 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Ирландия
Сфера занятости: чернорабочий
Семейное положение: женат
Томас Смит
Преступление: мошенничество. Приговор: 3 месяца лишения свободы. Сообщники: Джеймс Девит и Уильям Коттер.
Возраст (по освобождении): 32
Рост: 1,65 м
Волосы: каштановые
Глаза: серые
Место рождения: Нью-Йорк
Семейное положение: вдовец
Сфера занятости: сапожник
Роберт Харди
Преступление: кража эля. Приговор: 4 месяца лишения свободы. Сообщники: Джордж Рэй и Томас Пирсон.
Читайте также: Невероятно реалистичные портреты итальянского художника. Фото
Возраст (по освобождении): 21
Рост: 1,67 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Корбридж
Семейное положение: холост
Сфера занятости: сигнальщик
Как выглядели мелкие преступники XIX века? Предлагаем вам заглянуть в лица английских заключенных, содержавшихся в исправительной колонии в период 1871-1873 гг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
На этих портретах – мелкие преступники разных мастей, осужденных по закону предотвращения преступлений 1871 года. Все заключенные были осуждены и отбывали свой срок в тюрьме Ньюкасла.
В то время получить вполне реальный срок могли даже малолетние дети. Жизнь для бедноты и самых низов британского общества не была тогда простой. Часто, чтобы прокормиться, неимущие крали все, что под руку попадется. Чего только стоит групповая кража утюга четырьмя маленькими девочками.
Джеймс Девит
Обвинен в обманном вымогательстве денег. Приговорен к 6 неделям тюремного заключения.
Возраст (по освобождении): 18
Рост: 1,73 м
Волосы: темные
Глаза: темные
Место рождения: Ирландия
Семейное положение: холост
Уильям Харрисон
Родился в Дурхаме, работал носильщиком. Обвинен в вымогательстве овса обманом. Приговорен к 12 месяцам лишения свободы в 1872 году.
Возраст (по освобождении): 51
Рост: 1,70 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Дурхам
Семейное положение: женат
Джеймс Донелли
Также известный как Джеймс Дарли. В свои 16 лет уже не раз бывал в тюрьме. В тот раз - по обвинению в краже рубашек. Приговорен к 2 месяцам лишения свободы.
Возраст (по освобождении): 16
Рост: 1,52 м
Волосы: каштановые
Глаза: карие
Место рождения: Шотли Бридж
Сфера занятости: чернорабочий
Джон Рид
Обвинен в краже денег. В 1873 году был приговорен к 14 дням тяжелого труда и 5 годам перевоспитания.
Возраст (по освобождении): 15
Рост: 1,49 м
Волосы: светло-каштановые
Глаза: серые
Место рождения: Гейтсхед
Семейное положение: холост
Сфера занятости: стеклодув
Мэри Катарина Дочерти
Преступление: кража утюга вместе с Мэри Хэнингэн, Эллен Вудман и Розанной Уотсон. Приговор: 7 дней тяжкого труда.
Возраст (по освобождении): 14
Рост: 1,44 м
Волосы: рыжие
Глаза: синие
Место рождения: Ньюкасл
Семейное положение: не замужем
Генри Леонард Стефенсон
Преступление: незаконное проникновение в дома. Приговор: 2 месяца тюремного заключения.
Возраст (по освобождении): 12
Рост: 1,35 м
Волосы: темные
Глаза: карие
Место рождения: Касл Иден
Семейное положение: холост
Изабелла Смит
Преступление: кража домашней птицы. Приговор: 6 недель лишения свободы.
Возраст (по освобождении): 60
Рост: 1,55 м
Волосы: седые
Глаза: карие
Место рождения: Элсдон
Семейное положение: не замужем
Сфера занятости: подёнщица для домашней работы
Генри Миллер
Преступление: кража одежды. Приговор: 14 дней исправительных работ.
Возраст (по освобождении): 14
Рост: 1,35 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Бервик
Семейное положение: холост
Сфера занятости: кондитер
Роберт Болам
Преступление: кража одежды вместе с Уильямом Сэлмоном и Томасом Гаррети. Приговор: 6 месяцев лишения свободы.
Возраст: 20
Рост: 1,70 м
Волосы: каштановые
Глаза: карие
Место рождения: Гейтсхед
Семейное положение: холост
Эдвард Шевлин
Преступление: кража пальто. Приговор: 6 месяцев в тюрьме.
Возраст: 32
Рост: 1,65 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Ирландия
Сфера занятости: чернорабочий
Семейное положение: женат
Томас Смит
Преступление: мошенничество. Приговор: 3 месяца лишения свободы. Сообщники: Джеймс Девит и Уильям Коттер.
Возраст (по освобождении): 32
Рост: 1,65 м
Волосы: каштановые
Глаза: серые
Место рождения: Нью-Йорк
Семейное положение: вдовец
Сфера занятости: сапожник
Роберт Харди
Преступление: кража эля. Приговор: 4 месяца лишения свободы. Сообщники: Джордж Рэй и Томас Пирсон.
Читайте также: Невероятно реалистичные портреты итальянского художника. Фото
Возраст (по освобождении): 21
Рост: 1,67 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Корбридж
Семейное положение: холост
Сфера занятости: сигнальщик
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