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Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото Эти фотографии сохранились до сегодняшних дней.

Как выглядели мелкие преступники XIX века? Предлагаем вам заглянуть в лица английских заключенных, содержавшихся в исправительной колонии в период 1871-1873 гг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

На этих портретах – мелкие преступники разных мастей, осужденных по закону предотвращения преступлений 1871 года. Все заключенные были осуждены и отбывали свой срок в тюрьме Ньюкасла.

В то время получить вполне реальный срок могли даже малолетние дети. Жизнь для бедноты и самых низов британского общества не была тогда простой. Часто, чтобы прокормиться, неимущие крали все, что под руку попадется. Чего только стоит групповая кража утюга четырьмя маленькими девочками.

Джеймс Девит

Обвинен в обманном вымогательстве денег. Приговорен к 6 неделям тюремного заключения.

Возраст (по освобождении): 18
Рост: 1,73 м
Волосы: темные
Глаза: темные
Место рождения: Ирландия
Семейное положение: холост

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Уильям Харрисон

Родился в Дурхаме, работал носильщиком. Обвинен в вымогательстве овса обманом. Приговорен к 12 месяцам лишения свободы в 1872 году.

Возраст (по освобождении): 51
Рост: 1,70 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Дурхам
Семейное положение: женат

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Джеймс Донелли

Также известный как Джеймс Дарли. В свои 16 лет уже не раз бывал в тюрьме. В тот раз - по обвинению в краже рубашек. Приговорен к 2 месяцам лишения свободы.

Возраст (по освобождении): 16
Рост: 1,52 м
Волосы: каштановые
Глаза: карие
Место рождения: Шотли Бридж
Сфера занятости: чернорабочий

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Джон Рид

Обвинен в краже денег. В 1873 году был приговорен к 14 дням тяжелого труда и 5 годам перевоспитания.

Возраст (по освобождении): 15
Рост: 1,49 м
Волосы: светло-каштановые
Глаза: серые
Место рождения: Гейтсхед
Семейное положение: холост
Сфера занятости: стеклодув

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Мэри Катарина Дочерти

Преступление: кража утюга вместе с Мэри Хэнингэн, Эллен Вудман и Розанной Уотсон. Приговор: 7 дней тяжкого труда.

Возраст (по освобождении): 14
Рост: 1,44 м
Волосы: рыжие
Глаза: синие
Место рождения: Ньюкасл
Семейное положение: не замужем

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Генри Леонард Стефенсон

Преступление: незаконное проникновение в дома. Приговор: 2 месяца тюремного заключения.

Возраст (по освобождении): 12
Рост: 1,35 м
Волосы: темные
Глаза: карие
Место рождения: Касл Иден
Семейное положение: холост

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Изабелла Смит

Преступление: кража домашней птицы. Приговор: 6 недель лишения свободы.

Возраст (по освобождении): 60
Рост: 1,55 м
Волосы: седые
Глаза: карие
Место рождения: Элсдон
Семейное положение: не замужем
Сфера занятости: подёнщица для домашней работы

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Генри Миллер

Преступление: кража одежды. Приговор: 14 дней исправительных работ.

Возраст (по освобождении): 14
Рост: 1,35 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Бервик
Семейное положение: холост
Сфера занятости: кондитер

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Роберт Болам

Преступление: кража одежды вместе с Уильямом Сэлмоном и Томасом Гаррети. Приговор: 6 месяцев лишения свободы.

Возраст: 20
Рост: 1,70 м
Волосы: каштановые
Глаза: карие
Место рождения: Гейтсхед
Семейное положение: холост

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Эдвард Шевлин

Преступление: кража пальто. Приговор: 6 месяцев в тюрьме.

Возраст: 32
Рост: 1,65 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Ирландия
Сфера занятости: чернорабочий
Семейное положение: женат

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Томас Смит

Преступление: мошенничество. Приговор: 3 месяца лишения свободы. Сообщники: Джеймс Девит и Уильям Коттер.

Возраст (по освобождении): 32
Рост: 1,65 м
Волосы: каштановые
Глаза: серые
Место рождения: Нью-Йорк
Семейное положение: вдовец
Сфера занятости: сапожник

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото


Роберт Харди

Преступление: кража эля. Приговор: 4 месяца лишения свободы. Сообщники: Джордж Рэй и Томас Пирсон.

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Возраст (по освобождении): 21
Рост: 1,67 м
Волосы: каштановые
Глаза: голубые
Место рождения: Корбридж
Семейное положение: холост
Сфера занятости: сигнальщик

Как выглядели британские преступники 150 лет назад. Фото
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 Теги: Британия, преступники

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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