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Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото

Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото Они выглядят словно горы.

Сотни лет художники «сражаются» с грубой, величественной силой моря, однако австралиец Рей Коллинс является одним из немногих, кто делает это действительно правильно. Эпические снимки волн кажутся замороженными и захватывающими всю мощь стихии, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Как говорит сам Коллинс, он чувствует себя дома, плавая в море, как нигде на суше, и это видно по его работам. Он совместил серфинг и фотографии воедино и представил море как живой объект с бурным нравом.

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Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото
Морские волны в ярких снимках австралийского фотографа. Фото

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 Теги: море, фотограф

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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