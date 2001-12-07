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Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Талантливые люди талантливы во всем.
Знаменитые актеры и музыканты много лет живут словно под микроскопом, об их карьере и личной жизни хотят знать все. Тем не менее некоторые из них умудряются скрывать неожиданные таланты, помимо тех, благодаря которым они прославились. Хотя, возможно, не очень они их и прячут, просто СМИ и фанаты предпочитают обращать внимание на то, что их больше интересует, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Кто-то из знаменитостей в нашей подборке взял в руки кисть еще до прихода всемирной славы, кто-то - уже после. О некоторых вы, возможно, слышали, поскольку они пишут картины много лет под псевдонимом.
Нет ничего удивительного в том, что талантливые люди талантливы во многом. Но мы все равно были изумлены, что в нашем списке оказался, к примеру, Сильвестр Сталлоне. А кто больше всех удивил вас?
Майкл Джексон.
На картине подпись: «Прежде чем осуждать меня, попробуйте полюбить меня, загляните в свое сердце и задайте вопрос, что вы знаете о моем детстве».
Знаменитый комик Джим Керри и его совсем не смешные картины.
У Мэрилина Мэнсона картины под стать его музыке.
Джонни Депп не только в кино снимается и выступает с группой The Hollywood Vampires, но и пишет картины.
Тут мы совсем не удивлены. Замечательный Энтони Хопкинс, помимо кино, увлекается и живописью. А недавно стало известно, что актер написал волшебный вальс.
Гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд.
Тони Беннетт - американский эстрадный певец, которого еще Фрэнк Синтра называл «лучшим певцом в этом бизнесе». Причем некоторые его картины хранятся в коллекции Смитсоновского музея американского искусства.
Американский певец и автор текстов Боб Дилан. К слову, в 2016 году ему дали Нобелевскую премию по литературе «за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции».
Дэвид Боуи.
Актриса Люси Лью.
Пол Симонон - британский музыкант и бывший бас-гитарист The Clash.
Пусть не актер и не музыкант, но все равно известный всему миру человек - наследник британской короны Чарльз, принц Уэльский.
Мэрилин Монро.
Актер Джеймс Франко.
Фрэнк Синатра.
Стивен Тайлер и его чисто рок-н-ролльные картины.
Сэр Пол Маккартни.
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И наконец, Сильвестр Сталлоне и его неоднозначные картины.
Знаменитые актеры и музыканты много лет живут словно под микроскопом, об их карьере и личной жизни хотят знать все. Тем не менее некоторые из них умудряются скрывать неожиданные таланты, помимо тех, благодаря которым они прославились. Хотя, возможно, не очень они их и прячут, просто СМИ и фанаты предпочитают обращать внимание на то, что их больше интересует, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Кто-то из знаменитостей в нашей подборке взял в руки кисть еще до прихода всемирной славы, кто-то - уже после. О некоторых вы, возможно, слышали, поскольку они пишут картины много лет под псевдонимом.
Нет ничего удивительного в том, что талантливые люди талантливы во многом. Но мы все равно были изумлены, что в нашем списке оказался, к примеру, Сильвестр Сталлоне. А кто больше всех удивил вас?
Майкл Джексон.
На картине подпись: «Прежде чем осуждать меня, попробуйте полюбить меня, загляните в свое сердце и задайте вопрос, что вы знаете о моем детстве».
Знаменитый комик Джим Керри и его совсем не смешные картины.
У Мэрилина Мэнсона картины под стать его музыке.
Джонни Депп не только в кино снимается и выступает с группой The Hollywood Vampires, но и пишет картины.
Тут мы совсем не удивлены. Замечательный Энтони Хопкинс, помимо кино, увлекается и живописью. А недавно стало известно, что актер написал волшебный вальс.
Гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд.
Тони Беннетт - американский эстрадный певец, которого еще Фрэнк Синтра называл «лучшим певцом в этом бизнесе». Причем некоторые его картины хранятся в коллекции Смитсоновского музея американского искусства.
Американский певец и автор текстов Боб Дилан. К слову, в 2016 году ему дали Нобелевскую премию по литературе «за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции».
Дэвид Боуи.
Актриса Люси Лью.
Пол Симонон - британский музыкант и бывший бас-гитарист The Clash.
Пусть не актер и не музыкант, но все равно известный всему миру человек - наследник британской короны Чарльз, принц Уэльский.
Мэрилин Монро.
Актер Джеймс Франко.
Фрэнк Синатра.
Стивен Тайлер и его чисто рок-н-ролльные картины.
Сэр Пол Маккартни.
Читайте также: Названы лучшие направления для путешествий в январе. Фото
И наконец, Сильвестр Сталлоне и его неоднозначные картины.
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