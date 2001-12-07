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Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. ФотоТалантливые люди талантливы во всем.

Знаменитые актеры и музыканты много лет живут словно под микроскопом, об их карьере и личной жизни хотят знать все. Тем не менее некоторые из них умудряются скрывать неожиданные таланты, помимо тех, благодаря которым они прославились. Хотя, возможно, не очень они их и прячут, просто СМИ и фанаты предпочитают обращать внимание на то, что их больше интересует, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Кто-то из знаменитостей в нашей подборке взял в руки кисть еще до прихода всемирной славы, кто-то - уже после. О некоторых вы, возможно, слышали, поскольку они пишут картины много лет под псевдонимом.

Нет ничего удивительного в том, что талантливые люди талантливы во многом. Но мы все равно были изумлены, что в нашем списке оказался, к примеру, Сильвестр Сталлоне. А кто больше всех удивил вас?

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Майкл Джексон.

На картине подпись: «Прежде чем осуждать меня, попробуйте полюбить меня, загляните в свое сердце и задайте вопрос, что вы знаете о моем детстве».

Знаменитый комик Джим Керри и его совсем не смешные картины.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


У Мэрилина Мэнсона картины под стать его музыке.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Джонни Депп не только в кино снимается и выступает с группой The Hollywood Vampires, но и пишет картины.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Тут мы совсем не удивлены. Замечательный Энтони Хопкинс, помимо кино, увлекается и живописью. А недавно стало известно, что актер написал волшебный вальс.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Тони Беннетт - американский эстрадный певец, которого еще Фрэнк Синтра называл «лучшим певцом в этом бизнесе». Причем некоторые его картины хранятся в коллекции Смитсоновского музея американского искусства.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Американский певец и автор текстов Боб Дилан. К слову, в 2016 году ему дали Нобелевскую премию по литературе «за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции».

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Дэвид Боуи.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Актриса Люси Лью.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Пол Симонон - британский музыкант и бывший бас-гитарист The Clash.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Пусть не актер и не музыкант, но все равно известный всему миру человек - наследник британской короны Чарльз, принц Уэльский.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Мэрилин Монро.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Актер Джеймс Франко.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Фрэнк Синатра.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Стивен Тайлер и его чисто рок-н-ролльные картины.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


Сэр Пол Маккартни.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото


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И наконец, Сильвестр Сталлоне и его неоднозначные картины.

Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
Знаменитости, которые могли бы стать художниками. Фото
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 Теги: звезды, художник

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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