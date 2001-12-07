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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. ФотоУ них очень интересная работа.

Иногда между фотографом и моделью устанавливается полное взаимопонимание, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Уставший маленький гепард. (Фото Stu Porter):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото


Олень решил попробовать на вкус объектив. (Фото Kris Woods):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото


Кто кого снимает? (Фото Ellen Cuylaerts):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото


Улыбка на камеру. (Фото Discovery Shark Week):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото


Горилла. (Фото Christophe Vasselin):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото


Крупный план. (Фото Petr Bambousek):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото


Дай посмотреть, что вышло. (Фото Russell McLaughlin):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото


В гармонии с медузами. (Фото Richard Schneider):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото


Лемуры. (Фото Bobby-Jo Vial):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото


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Гепард. (Фото Chris Du Plessis):

Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото
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 Теги: природа, фотограф

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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