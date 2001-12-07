Раздел: Фоторепортажи
Фотографы дикой природы показали, как создают свои снимки. Фото
У них очень интересная работа.
Иногда между фотографом и моделью устанавливается полное взаимопонимание, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Уставший маленький гепард. (Фото Stu Porter):
Олень решил попробовать на вкус объектив. (Фото Kris Woods):
Кто кого снимает? (Фото Ellen Cuylaerts):
Улыбка на камеру. (Фото Discovery Shark Week):
Горилла. (Фото Christophe Vasselin):
Крупный план. (Фото Petr Bambousek):
Дай посмотреть, что вышло. (Фото Russell McLaughlin):
В гармонии с медузами. (Фото Richard Schneider):
Лемуры. (Фото Bobby-Jo Vial):
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
Гепард. (Фото Chris Du Plessis):
Иногда между фотографом и моделью устанавливается полное взаимопонимание, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Уставший маленький гепард. (Фото Stu Porter):
Олень решил попробовать на вкус объектив. (Фото Kris Woods):
Кто кого снимает? (Фото Ellen Cuylaerts):
Улыбка на камеру. (Фото Discovery Shark Week):
Горилла. (Фото Christophe Vasselin):
Крупный план. (Фото Petr Bambousek):
Дай посмотреть, что вышло. (Фото Russell McLaughlin):
В гармонии с медузами. (Фото Richard Schneider):
Лемуры. (Фото Bobby-Jo Vial):
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
Гепард. (Фото Chris Du Plessis):
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