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Без фотошопа: как женщины корректировали свои снимки сто лет назад. Фото

Без фотошопа: как женщины корректировали свои снимки сто лет назад. ФотоВо все времена женщины хотят выглядеть красивее.

Это сегодня индустрия позволяет увеличить губы и сиськи, разукрасить лицо косметикой и сразить наповал любого самца. А вот в позапрошлом веке всё было совсем иначе, яркий макияж дозволялся только ш*юхам и актрисам, а приличной девушке запрещалось даже неглубокое декольте. Но прекрасный пол всегда был горазд на выдумки и даже, находясь в жёстких рамках этических норм, тем не менее ухитрялся демонстрировать физическую привлекательность, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Причём инструментарий у девочек был весьма невелик – грудь полагалось прятать, волосы подбирать, а юбки всегда были до пяток. Единственное, что разрешалось подчёркивать и выставлять, это талия. Так что барышни мучали себя диетами, и затягивались в жёсткие корсеты, доводя себя до натурального обморока. Самые же титанические усилия предпринимались перед походом к фотографу – там нужно было выглядеть особенно хорошо.

Но думать, что в те времена девушки имели чувство меры, было бы большой ошибкой. Закончив позирование и сняв наряд, в котором она едва могла дышать, юная мадемуазель часто оставалась недовольна своей талией. И тогда фотограф брал в руки скальпель. Но не пугайтесь, нежное девичье тело оставалось в безопасности, вмешательству подвергался только негатив. Ретушёр соскре​бал часть изображения и на освободившемся месте дорисовывал фон.

Без фотошопа: как женщины корректировали свои снимки сто лет назад. Фото


Талия становилась тоньше, заказчица была в восторге, после этого снимок не стыдно было показать потенциальному соискателю руки и сердца, компенсируя скромность приданого изяществом невесты.

Вскоре услуга коррекции силуэта стала популярна и у женщин постарше, которые раздобрели от семейной жизни и оставили талию в далёком прошлом. Тут конечно задача фотографа была сложнее и скальпель требовался побольше.

Без фотошопа: как женщины корректировали свои снимки сто лет назад. Фото


В моей коллекции доработанных фигур есть парный портрет мама-дочь:

Без фотошопа: как женщины корректировали свои снимки сто лет назад. Фото


Это единственный снимок, где ретушь проводилась прямо по отпечатку, поэтому краска осыпалась, и вмешательство сильно бросается в глаза.

Тогда как временами, чтобы заметить работу ретушёра, приходится немало постараться, и только при значительном увеличении становится видно, что эта мать семейства была немного "крупнее", чем нам её показывают:

Без фотошопа: как женщины корректировали свои снимки сто лет назад. Фото


Справедливости ради нужно отметить, что этот снимок однозначно является копией оригинального отпечатка, поэтому на нём и резкость не ахти, и "допотопный фотошоп" не так заметен.

Необходимо упомянуть один тонкий нюанс – снимая женщину, пожелавшую казаться стройнее, чем в жизни, фотограф всегда ставил свою модель в определённую позу, чтобы между локтями и талией оставалось свободное пространство, где он потом сможет поработать кисточкой и скальпелем. Таким образом даже по размытым картинкам в интернете я сразу вижу снимки, которые подвергались коррекции.

К сожалению бывает, что все составляющие налицо – и поза, и неестественно тонкая талия, а, купив снимок, ты вдруг обнаруживаешь, что увы, ретуши тут не было.

Без фотошопа: как женщины корректировали свои снимки сто лет назад. Фото


Впрочем, если присмотреться, фотограф всё же отрезал девочке большой пальчик на левой руке. Поверьте – девушки вечно стремятся его оттопырить, когда упирают ручку в бочок тыльной стороной ладошки.

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Что примечательно, дореволюционный фотошоп и по сей день вводит людей в заблуждение. Совсем недавно в одном сообществе был пост про испанскую королеву, проиллюстрированный вот этой фотографией:

Без фотошопа: как женщины корректировали свои снимки сто лет назад. Фото


Дмитрий Майстренко.
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 Теги: фотошоп, женщины

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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