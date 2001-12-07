Раздел: Фоторепортажи
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Они украсят любой семейный альбом.
"Меня зовут Гедре Гомес, и я многократно награждаемый детский фотограф. Я 35-летняя мама двух мальчиков - Марио и Рокко. Мои дети - причина, по которой я увлеклась фотографией 6 лет назад - хотела запечатлеть каждый момент, каждый шаг, каждый рубеж. Я также фотографирую семьи и будущих мам, но больше всего мне нравится детская фотография", - рассказала талантливый фотограф. И, действительно, каждый из ее снимков несет в себе отдельную историю, которую хочется слушать не прекращая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Снегопад в Украине: снимки из разных уголков страны. Фото
"Меня зовут Гедре Гомес, и я многократно награждаемый детский фотограф. Я 35-летняя мама двух мальчиков - Марио и Рокко. Мои дети - причина, по которой я увлеклась фотографией 6 лет назад - хотела запечатлеть каждый момент, каждый шаг, каждый рубеж. Я также фотографирую семьи и будущих мам, но больше всего мне нравится детская фотография", - рассказала талантливый фотограф. И, действительно, каждый из ее снимков несет в себе отдельную историю, которую хочется слушать не прекращая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Снегопад в Украине: снимки из разных уголков страны. Фото
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