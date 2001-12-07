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Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото

Яркие детские портреты от талантливой американки. ФотоОни украсят любой семейный альбом.

"Меня зовут Гедре Гомес, и я многократно награждаемый детский фотограф. Я 35-летняя мама двух мальчиков - Марио и Рокко. Мои дети - причина, по которой я увлеклась фотографией 6 лет назад - хотела запечатлеть каждый момент, каждый шаг, каждый рубеж. Я также фотографирую семьи и будущих мам, но больше всего мне нравится детская фотография", - рассказала талантливый фотограф. И, действительно, каждый из ее снимков несет в себе отдельную историю, которую хочется слушать не прекращая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
Яркие детские портреты от талантливой американки. Фото
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 Теги: портреты, американка

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Сегодня, 16:55 » Автор: Анна Мартынова
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