Раздел: Фоторепортажи
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Раньше автор этих снимков и сама занималась балетом.
Яна Тойбер - неординарный фотограф, которая как никто может передать суть балетного мира. В юности она бросила карьеру балерины, чтобы уйти в мир фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Девочка из семьи украинских эмигрантов когда-то получила грант и поступила в престижную балетную школы Нью-Йорка, поэтому не по наслышке знает, какая на самом деле эта профессия, и может передать своими снимками мастерство, изящество и пластичность балерин.
Говорят, что волшебство на фотографиях происходит, только когда фотограф чувствует то, что фотографирует. Яна Тойбер, у которой за плечами долгие годы в балетной школе, тому доказательство.
Запечатленные Яной кадры с пластичными балеринами, позволяют нам соприкоснуться с настоящим характером этой артистической профессии.
К слову, Яна родилась в Украине, но в возрасте двух лет переехала жить в Штаты. Там она и занималась балетом, после чего сильно увлеклась фотографией.
Бесконечные дебаты о женственности и о положении женщин в обществе служат для Яны вдохновением, топливом для создания цепляющих фотопроектов. Женщина - главная фигура в творчестве.
В арсенале у фотографа уйма провокационных, красивых и впечатляющих кадров.
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На полароидных фотографиях с балеринами Яна не упускает повода спровоцировать зрителя: артисток балета она показывает дерзкими, уверенными, но в то же время - нежными и женственными.
Яна Тойбер - неординарный фотограф, которая как никто может передать суть балетного мира. В юности она бросила карьеру балерины, чтобы уйти в мир фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Девочка из семьи украинских эмигрантов когда-то получила грант и поступила в престижную балетную школы Нью-Йорка, поэтому не по наслышке знает, какая на самом деле эта профессия, и может передать своими снимками мастерство, изящество и пластичность балерин.
Говорят, что волшебство на фотографиях происходит, только когда фотограф чувствует то, что фотографирует. Яна Тойбер, у которой за плечами долгие годы в балетной школе, тому доказательство.
Запечатленные Яной кадры с пластичными балеринами, позволяют нам соприкоснуться с настоящим характером этой артистической профессии.
К слову, Яна родилась в Украине, но в возрасте двух лет переехала жить в Штаты. Там она и занималась балетом, после чего сильно увлеклась фотографией.
Бесконечные дебаты о женственности и о положении женщин в обществе служат для Яны вдохновением, топливом для создания цепляющих фотопроектов. Женщина - главная фигура в творчестве.
В арсенале у фотографа уйма провокационных, красивых и впечатляющих кадров.
Читайте также: Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
На полароидных фотографиях с балеринами Яна не упускает повода спровоцировать зрителя: артисток балета она показывает дерзкими, уверенными, но в то же время - нежными и женственными.
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