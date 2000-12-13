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Мир балерин глазами фотографа. Фото

Мир балерин глазами фотографа. Фото Раньше автор этих снимков и сама занималась балетом.

Яна Тойбер - неординарный фотограф, которая как никто может передать суть балетного мира. В юности она бросила карьеру балерины, чтобы уйти в мир фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Девочка из семьи украинских эмигрантов когда-то получила грант и поступила в престижную балетную школы Нью-Йорка, поэтому не по наслышке знает, какая на самом деле эта профессия, и может передать своими снимками мастерство, изящество и пластичность балерин.

Говорят, что волшебство на фотографиях происходит, только когда фотограф чувствует то, что фотографирует. Яна Тойбер, у которой за плечами долгие годы в балетной школе, тому доказательство.

Запечатленные Яной кадры с пластичными балеринами, позволяют нам соприкоснуться с настоящим характером этой артистической профессии.

К слову, Яна родилась в Украине, но в возрасте двух лет переехала жить в Штаты. Там она и занималась балетом, после чего сильно увлеклась фотографией.

Бесконечные дебаты о женственности и о положении женщин в обществе служат для Яны вдохновением, топливом для создания цепляющих фотопроектов. Женщина - главная фигура в творчестве.

В арсенале у фотографа уйма провокационных, красивых и впечатляющих кадров.

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На полароидных фотографиях с балеринами Яна не упускает повода спровоцировать зрителя: артисток балета она показывает дерзкими, уверенными, но в то же время - нежными и женственными.

Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
Мир балерин глазами фотографа. Фото
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 Теги: балерины, фото

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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