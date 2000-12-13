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Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото

Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото В этом году в соревновании победила девушка.

В китайском городе Ичунь, провинция Цзянси, прошел конкурс по поеданию перца чили, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

В нем приняли участие несколько десятков человек, которым предстояло съесть наибольшее количество жгучих перчин за минуту, сидя в ванной с горячей водой и перцем.

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Победу одержала 20-летняя Йи Хуан. Девушка за 1 минуту съела 20 острых стручков перца. Она получила звание «Королева чили» и 10-граммовый слиток золота.

Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
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 Теги: Китай, чили, конкурс

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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