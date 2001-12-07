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Десять малоизвестных видов цитрусовых. Фото
Большинство из нас не пробовало эти плоды.
Цитрусовыми нас не удивишь - лимон многие каждый день добавляют в чай, а мандарины покупают не только на Новый год. А ведь семейство цитрусовых не исчерпывается только этими фруктами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В мире есть множество ароматных плодов, которые вы еще, возможно, не пробовали и даже вряд ли о них слышали. О десятке цитрусовых новинок наша сегодняшняя подборка.
1. Агли
Этот цитрус был получен в 1914 году путем скрещивания мандарина и грейпфрута. Плод получился немного больших размеров, чем грейпфрут, а вот по вкусу больше напоминает смесь мандарина и лимона. Агли имеет сладкую сочную мякоть и морщинистую зеленовато-желтую кожицу. Выращивают его в основном в США, штат Флорида, так что будете там проездом - попробуйте!
2. Бергамот
Оказывается, это не только ароматизатор для чая, но и цитрус, полученный путем скрещивания цитрона и померанца. Имеет кисловатый, но приятный вкус. Бергамот, в отличие от большинства цитрусовых, употребляют в пищу только в обработанном виде - из него варят джем, варенье, мармелад.
3. Гаянима
Фрукт родом из диких мест Индии. Имеет кислый вкус, благодаря которому жители Южной Индии даже используют его при мариновании. Кожура гаянимы имеет специфический аромат, напоминающий запах имбиря или эвкалипта.
4. Клементин
Гибридный цитрус, выведенный в 1902 году в Алжире французским священником отцом Клеманом (откуда, собственно, и название). Напоминает мандарин, имеет приятный вкус, разводится в основном в средиземноморских странах (том же Алжире, Испании, Италии, Марокко).
5. Натсудайдай
В отличие от своего декоративного собрата под названием кикудайдай, который также выращивают в Японии, натсудайдай абсолютно съедобен - он является гибридом кислого апельсина (померанца) и помело. Правда, он гораздо кислее этих фруктов. Это растение было обнаружено в саду префектуры Ямагучи в XVII веке, и с тех пор натсудайдай является символом префектуры этого города.
6. Пальчиковый лайм
Совершенно не похож на ставший для нас привычным лайм! Его иногда называют цитрусовой икрой - за разноцветную мякоть, состоящую из упругих маленьких частичек, и правда напоминающих икру. Сортов пальчикового лайма много, и внешне эти фрукты овальной формы напоминают разноцветные огурцы. Наибольшую популярность этот фрукт получил в Австралии: местные повара активно используют его в кулинарии, добавляя пальчиковый лайм в салаты и даже супы, подают как гарнир, украшают мякотью блюда из мяса и рыбы.
7. Понкан (сунтара)
По сути, это мандарин, который, однако, по вкусовым и питательным качествам превосходит любые мандарины и их гибриды. Мякоть спелых плодов - оранжевая, сочная, сладкая, с большим количеством косточек. В пищу употребляют не только плоды, но и листья - из них получается ароматный чай, который прекрасно утоляет жажду.
8. Хассаку
Это также сорт мандарина, который тем не менее не похож на мандарин ни запахом, ни вкусом: он напоминает одновременно апельсин, мандарин и грейпфрут и имеет сладко-кислый вкус с легкой горчинкой. Хотите попробовать? Придется ехать в Японию, в префектуру Хиросима. Интересно, что их не едят сразу после снятия с веток - плоды хассаку должны месяц-два отлежаться в темном месте, а то и вовсе земле или песке. Именно так этот цитрус приобретает сладость.
9. Наранхилла
Растение родом с предгорья Анд, но попробовать эти плоды можно не только там, но и в Коста-Рике, Перу, Колумбии, Эквадоре. Это - кустарник высотой 1,5-2 м, который выглядит настолько привлекательно, что его используют как декоративное растение для оранжерей и садов. Его плоды внешне похожи на маленькие апельсины, а вот их удивительный вкус напоминает смесь ананаса, маракуйи и клубники. Внутри плодов наранхиллы содержится множество кремово-белых семян, похожих на семена помидора.
10. Ферония лимонная («деревянное яблоко», персидский лимон)
Еще один цитрус родом из Индии, который отличается крупными плодами (до 12 см) с твердой, «деревянной» кожурой. На вид мякоть малопривлекательна, но вкус у нее отличный - ферония может быть как сладкой, так и кислой.
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Так что в путешествиях не забывайте попробовать местные экзотические цитрусы, которые вряд ли найдете в наших супермаркетах.
Цитрусовыми нас не удивишь - лимон многие каждый день добавляют в чай, а мандарины покупают не только на Новый год. А ведь семейство цитрусовых не исчерпывается только этими фруктами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В мире есть множество ароматных плодов, которые вы еще, возможно, не пробовали и даже вряд ли о них слышали. О десятке цитрусовых новинок наша сегодняшняя подборка.
1. Агли
Этот цитрус был получен в 1914 году путем скрещивания мандарина и грейпфрута. Плод получился немного больших размеров, чем грейпфрут, а вот по вкусу больше напоминает смесь мандарина и лимона. Агли имеет сладкую сочную мякоть и морщинистую зеленовато-желтую кожицу. Выращивают его в основном в США, штат Флорида, так что будете там проездом - попробуйте!
2. Бергамот
Оказывается, это не только ароматизатор для чая, но и цитрус, полученный путем скрещивания цитрона и померанца. Имеет кисловатый, но приятный вкус. Бергамот, в отличие от большинства цитрусовых, употребляют в пищу только в обработанном виде - из него варят джем, варенье, мармелад.
3. Гаянима
Фрукт родом из диких мест Индии. Имеет кислый вкус, благодаря которому жители Южной Индии даже используют его при мариновании. Кожура гаянимы имеет специфический аромат, напоминающий запах имбиря или эвкалипта.
4. Клементин
Гибридный цитрус, выведенный в 1902 году в Алжире французским священником отцом Клеманом (откуда, собственно, и название). Напоминает мандарин, имеет приятный вкус, разводится в основном в средиземноморских странах (том же Алжире, Испании, Италии, Марокко).
5. Натсудайдай
В отличие от своего декоративного собрата под названием кикудайдай, который также выращивают в Японии, натсудайдай абсолютно съедобен - он является гибридом кислого апельсина (померанца) и помело. Правда, он гораздо кислее этих фруктов. Это растение было обнаружено в саду префектуры Ямагучи в XVII веке, и с тех пор натсудайдай является символом префектуры этого города.
6. Пальчиковый лайм
Совершенно не похож на ставший для нас привычным лайм! Его иногда называют цитрусовой икрой - за разноцветную мякоть, состоящую из упругих маленьких частичек, и правда напоминающих икру. Сортов пальчикового лайма много, и внешне эти фрукты овальной формы напоминают разноцветные огурцы. Наибольшую популярность этот фрукт получил в Австралии: местные повара активно используют его в кулинарии, добавляя пальчиковый лайм в салаты и даже супы, подают как гарнир, украшают мякотью блюда из мяса и рыбы.
7. Понкан (сунтара)
По сути, это мандарин, который, однако, по вкусовым и питательным качествам превосходит любые мандарины и их гибриды. Мякоть спелых плодов - оранжевая, сочная, сладкая, с большим количеством косточек. В пищу употребляют не только плоды, но и листья - из них получается ароматный чай, который прекрасно утоляет жажду.
8. Хассаку
Это также сорт мандарина, который тем не менее не похож на мандарин ни запахом, ни вкусом: он напоминает одновременно апельсин, мандарин и грейпфрут и имеет сладко-кислый вкус с легкой горчинкой. Хотите попробовать? Придется ехать в Японию, в префектуру Хиросима. Интересно, что их не едят сразу после снятия с веток - плоды хассаку должны месяц-два отлежаться в темном месте, а то и вовсе земле или песке. Именно так этот цитрус приобретает сладость.
9. Наранхилла
Растение родом с предгорья Анд, но попробовать эти плоды можно не только там, но и в Коста-Рике, Перу, Колумбии, Эквадоре. Это - кустарник высотой 1,5-2 м, который выглядит настолько привлекательно, что его используют как декоративное растение для оранжерей и садов. Его плоды внешне похожи на маленькие апельсины, а вот их удивительный вкус напоминает смесь ананаса, маракуйи и клубники. Внутри плодов наранхиллы содержится множество кремово-белых семян, похожих на семена помидора.
10. Ферония лимонная («деревянное яблоко», персидский лимон)
Еще один цитрус родом из Индии, который отличается крупными плодами (до 12 см) с твердой, «деревянной» кожурой. На вид мякоть малопривлекательна, но вкус у нее отличный - ферония может быть как сладкой, так и кислой.
Читайте также: Безумный китайский конкурс по поеданию жгучего перца. Фото
Так что в путешествиях не забывайте попробовать местные экзотические цитрусы, которые вряд ли найдете в наших супермаркетах.
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