Раздел: Фоторепортажи
Как выглядит изнутри новый бизнес-лайнер от Boeing. Фото
Он рассчитан для длительные перелеты.
Компания Boeing представила новые самолеты бизнес-класса, которые могут пролететь без дозаправки более 20 000 км, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Компания сообщила, что уже получила 21 предзаказ на новые лайнеры. Интерьеры самолетов могут быть изменены в соответствии со вкусами VIP-клиентов.
Читайте также: Так выглядит самое быстрое существо на планете. Фото
Сейчас самый дальний перелет (16 700 км) осуществляет Airbus A-350-900 Ultra Long Range – этот самолет выполняет 17-часовой рейс Singapore Airlines из Сингапура в Нью-Йорк.
Компания Boeing представила новые самолеты бизнес-класса, которые могут пролететь без дозаправки более 20 000 км, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Компания сообщила, что уже получила 21 предзаказ на новые лайнеры. Интерьеры самолетов могут быть изменены в соответствии со вкусами VIP-клиентов.
Читайте также: Так выглядит самое быстрое существо на планете. Фото
Сейчас самый дальний перелет (16 700 км) осуществляет Airbus A-350-900 Ultra Long Range – этот самолет выполняет 17-часовой рейс Singapore Airlines из Сингапура в Нью-Йорк.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Также советуем посмотреть
- Донбасс: смех сквозь слезы
- Девушка, работающая Дедом Морозом, рассказала о смешных моментах
- В России лошадь врезалась в авто и «скрылась с места ДТП»
- Искандеры России угрожают Киеву, - Минобороны
- Владельцы «евроблях» придумали, как обойти растаможку
- Ще один суд, ще один нардеп
- В Андреевской церкви началась литургия Вселенского патриархата
- Студенты прославились на весь мир, выполняя смешное задание профессора
- Как Украине вернуть захваченных моряков
- В дороге задерживается ряд пассажирских поездов, - Укрзализныця
- Это любовь: мужчина бросил работу, в надежде встретить понравившуюся незнакомку
- ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков
- Сутки на Донбассе прошли без жертв
- Україна, як покращена версія Росії, не виживе
- Уморительные фотки со смешными «второстепенными» персонажами
- Нелепые казусы, способные поднять настроение
- Забавные фотки собак, которые немного "провинились"
- Художник создает уморительные комиксы о своей кошке
- Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
- Венгрия согласилась поддержать санкции против РФ
- В Сети с юмором рассказали о самых нелепых покупках
- Командир захваченного катера взял ответственность на себя
- Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетях
- Трусливый водитель час скрывался от картонного макета полицейской машины
- Не дать украсть Центрэнерго
- Сеть насмешил Трамп, подбрасывающий монетку
- В Сети подняли на смех последние закупки Росгвардии
- І знову про російський бізнес в Україні
- Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
- Парень высмеял девушек с длинными ногтями
Оставьте свой комментарий