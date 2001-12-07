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Как выглядит изнутри новый бизнес-лайнер от Boeing. Фото

Как выглядит изнутри новый бизнес-лайнер от Boeing. ФотоОн рассчитан для длительные перелеты.

Компания Boeing представила новые самолеты бизнес-класса, которые могут пролететь без дозаправки более 20 000 км, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Компания сообщила, что уже получила 21 предзаказ на новые лайнеры. Интерьеры самолетов могут быть изменены в соответствии со вкусами VIP-клиентов.

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Сейчас самый дальний перелет (16 700 км) осуществляет Airbus A-350-900 Ultra Long Range – этот самолет выполняет 17-часовой рейс Singapore Airlines из Сингапура в Нью-Йорк.

Как выглядит изнутри новый бизнес-лайнер от Boeing. Фото
Как выглядит изнутри новый бизнес-лайнер от Boeing. Фото
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 Теги: бизнес-лайнер, Boeing

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Сегодня, 11:29 » Автор: Анна Мартынова
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