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Кейт Миддлтон показала туфли, в которых выходила замуж. Фото
Герцогиня выбрала лодочки от Alexander McQueen.
Кейт Миддлтон решила раскрыть загадочную часть своего образа, передае Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились еще в 2011 году, а свадебное платье герцогини Кембриджской давно разобрали на детали, благодаря сотням фото и видео с королевской свадьбы. Не раз обсуждалась и невероятные серьги Robinson Pelham, и распущенные волосы,что было запрещено и даже макияж, который невеста сделала сама себе. А вот последний секрет, который Кейт Миддлтон скрывала ото всех, это туфли. Никто не мог разглядеть их раньше, ведь на фото длинное платье полностью их прикрывало.
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Журналисты британского Marie Claire в одном из фанатских пабликов нашли фотографию кружевных лодочек Alexander McQueen с круглым носком . По форме обувь напоминает любимые лакированные лодочки LK Bennet, которые чаще всего красуются на ноге Кейт.
Кейт Миддлтон решила раскрыть загадочную часть своего образа, передае Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились еще в 2011 году, а свадебное платье герцогини Кембриджской давно разобрали на детали, благодаря сотням фото и видео с королевской свадьбы. Не раз обсуждалась и невероятные серьги Robinson Pelham, и распущенные волосы,что было запрещено и даже макияж, который невеста сделала сама себе. А вот последний секрет, который Кейт Миддлтон скрывала ото всех, это туфли. Никто не мог разглядеть их раньше, ведь на фото длинное платье полностью их прикрывало.
Читайте также: Самые оригинальные наряды конкурса «Мисс Вселенная». Фото
Журналисты британского Marie Claire в одном из фанатских пабликов нашли фотографию кружевных лодочек Alexander McQueen с круглым носком . По форме обувь напоминает любимые лакированные лодочки LK Bennet, которые чаще всего красуются на ноге Кейт.
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