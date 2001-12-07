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Кейт Миддлтон показала туфли, в которых выходила замуж. Фото

Кейт Миддлтон показала туфли, в которых выходила замуж. ФотоГерцогиня выбрала лодочки от Alexander McQueen.

Кейт Миддлтон решила раскрыть загадочную часть своего образа, передае Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились еще в 2011 году, а свадебное платье герцогини Кембриджской давно разобрали на детали, благодаря сотням фото и видео с королевской свадьбы. Не раз обсуждалась и невероятные серьги Robinson Pelham, и распущенные волосы,что было запрещено и даже макияж, который невеста сделала сама себе. А вот последний секрет, который Кейт Миддлтон скрывала ото всех, это туфли. Никто не мог разглядеть их раньше, ведь на фото длинное платье полностью их прикрывало.

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Журналисты британского Marie Claire в одном из фанатских пабликов нашли фотографию кружевных лодочек Alexander McQueen с круглым носком . По форме обувь напоминает любимые лакированные лодочки LK Bennet, которые чаще всего красуются на ноге Кейт.

Кейт Миддлтон показала туфли, в которых выходила замуж. Фото
Кейт Миддлтон показала туфли, в которых выходила замуж. Фото
Кейт Миддлтон показала туфли, в которых выходила замуж. Фото
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 Теги: Кейт Миддлтон, свадьба

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Сегодня, 13:19 » Автор: Анна Мартынова
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