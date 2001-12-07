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Раздел: Фоторепортажи  
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Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото Его работы публикуют в лучших журналах.

Эндрю Студер (Andrew Studer) - успешный коммерческий фотограф и видеооператор из Портленда, штат Орегон. Эндрю постоянно ищет приключения и уникальные способы запечатлеть природу. Его работы были представлены в таких изданиях, как National Geographic, The Huffington Post, The Weather Channel, CBS News, The Daily Mail, Fstoppers и Bored Panda, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

«Я надеюсь, что когда люди будут рассматривать мои работы, они испытают сильное чувство восхищения прекрасным миром, в котором мы живем. Существует так много драматических ландшафтов невероятной дикой природы и потрясающих природных явлений, которые постоянно вдохновляют меня», - рассказывает Студер.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Ночная съемка горы Гуд, штат Орегон.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Национальный парк Арчес, штат Юта.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Двойная радуга над изливом лавы в Национальном парке вулканов на Гавайских островах.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Побережье На Пали на острове Кауаи, Гавайи.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Гора Худ ночью

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Черный песчаный пляж с горой Вестурхорн, Исландия.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Гималайское озеро.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Три овцы в Восточной Исландии.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Водопад Скогафосс в Исландии.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Излив лавы в Национальном парке вулканов на Гавайских островах.

Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Ледниковые потоки в Исландии, вид сверху.

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Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото


Гора Киркюфелл, Исландия.
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 Теги: природа, фотограф

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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