Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Эндрю Студер (Andrew Studer) - успешный коммерческий фотограф и видеооператор из Портленда, штат Орегон. Эндрю постоянно ищет приключения и уникальные способы запечатлеть природу. Его работы были представлены в таких изданиях, как National Geographic, The Huffington Post, The Weather Channel, CBS News, The Daily Mail, Fstoppers и Bored Panda, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство «Я надеюсь, что когда люди будут рассматривать мои работы, они испытают сильное чувство восхищения прекрасным миром, в котором мы живем. Существует так много драматических ландшафтов невероятной дикой природы и потрясающих природных явлений, которые постоянно вдохновляют меня», - рассказывает Студер.Ночная съемка горы Гуд, штат Орегон.Национальный парк Арчес, штат Юта.Двойная радуга над изливом лавы в Национальном парке вулканов на Гавайских островах.Побережье На Пали на острове Кауаи, Гавайи.Гора Худ ночьюЧерный песчаный пляж с горой Вестурхорн, Исландия.Гималайское озеро.Три овцы в Восточной Исландии.Водопад Скогафосс в Исландии.Излив лавы в Национальном парке вулканов на Гавайских островах.Ледниковые потоки в Исландии, вид сверху.Гора Киркюфелл, Исландия.