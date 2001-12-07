Раздел: Фоторепортажи
Удивительная природа в объективе талантливого американца. Фото
Его работы публикуют в лучших журналах.
Эндрю Студер (Andrew Studer) - успешный коммерческий фотограф и видеооператор из Портленда, штат Орегон. Эндрю постоянно ищет приключения и уникальные способы запечатлеть природу. Его работы были представлены в таких изданиях, как National Geographic, The Huffington Post, The Weather Channel, CBS News, The Daily Mail, Fstoppers и Bored Panda, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
«Я надеюсь, что когда люди будут рассматривать мои работы, они испытают сильное чувство восхищения прекрасным миром, в котором мы живем. Существует так много драматических ландшафтов невероятной дикой природы и потрясающих природных явлений, которые постоянно вдохновляют меня», - рассказывает Студер.
Ночная съемка горы Гуд, штат Орегон.
Национальный парк Арчес, штат Юта.
Двойная радуга над изливом лавы в Национальном парке вулканов на Гавайских островах.
Побережье На Пали на острове Кауаи, Гавайи.
Гора Худ ночью
Черный песчаный пляж с горой Вестурхорн, Исландия.
Гималайское озеро.
Три овцы в Восточной Исландии.
Водопад Скогафосс в Исландии.
Излив лавы в Национальном парке вулканов на Гавайских островах.
Ледниковые потоки в Исландии, вид сверху.
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
Гора Киркюфелл, Исландия.
Эндрю Студер (Andrew Studer) - успешный коммерческий фотограф и видеооператор из Портленда, штат Орегон. Эндрю постоянно ищет приключения и уникальные способы запечатлеть природу. Его работы были представлены в таких изданиях, как National Geographic, The Huffington Post, The Weather Channel, CBS News, The Daily Mail, Fstoppers и Bored Panda, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
«Я надеюсь, что когда люди будут рассматривать мои работы, они испытают сильное чувство восхищения прекрасным миром, в котором мы живем. Существует так много драматических ландшафтов невероятной дикой природы и потрясающих природных явлений, которые постоянно вдохновляют меня», - рассказывает Студер.
Ночная съемка горы Гуд, штат Орегон.
Национальный парк Арчес, штат Юта.
Двойная радуга над изливом лавы в Национальном парке вулканов на Гавайских островах.
Побережье На Пали на острове Кауаи, Гавайи.
Гора Худ ночью
Черный песчаный пляж с горой Вестурхорн, Исландия.
Гималайское озеро.
Три овцы в Восточной Исландии.
Водопад Скогафосс в Исландии.
Излив лавы в Национальном парке вулканов на Гавайских островах.
Ледниковые потоки в Исландии, вид сверху.
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
Гора Киркюфелл, Исландия.
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