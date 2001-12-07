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Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото
Мир насекомых впечатляет.
Фотограф Yudy Sauw и его захватывающие портреты насекомых в Тангеранге, Индонезия. Эти работы наглядно показывают красоту, сложность и совершенство природы, а также приоткрывают завесу над «пришельцами из других миров», передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Насекомые обладают наибольшим разнообразием среди всех остальных животных на Земле. Это самый многочисленный класс живых существ, занимающий всевозможные экологические ниши.
Название класса происходит от глагола «сечь» (насекать) и представляет собой кальку с французского «insecte», означающего «животное с насечками».
Необычайное разнообразие форм насекомых является их поразительной особенностью. Описано более 1 млн видов насекомых.
Ежегодно описывается не менее 7000-7500 новых для науки видов. Насекомые очень разнообразны, и большинство их видов плохо изучено, поэтому истинная оценка количества существующих видов является очень затруднительной.
Тело насекомых подразделяется на три сегментированных отдела: голова, грудь и брюшко.
Самыми маленькими насекомыми в мире являются самцы паразитических наездников Dicopomorpha echmepterygis: длина их тела примерно 0,139 мм.
Крупнейшими жуками являются жук-геркулес, отдельные особи самцов которого достигают длины 171 мм.
Зрение играет большую роль в жизни большинства насекомых. Особенности зрения насекомых обусловлены фасеточным строением глаз, которые состоят из большого числа омматидиев. Наибольшее число омматидиев обнаружено у бабочек (12-17 тысяч) и стрекоз (10-28 тысяч).
Фасеточные глаза:
Восприятие звуков осуществляется у насекомых виброрецепторами, находящимися в голенях ног.
Также насекомые обладают развитым обонятельным аппаратом. Восприятие запахов осуществляется благодаря органам обоняния, расположенным на усиках.
На взрослой стадии развития насекомые живут от нескольких часов до десятков лет. Например, имаго подёнок живут от нескольких часов до нескольких дней. Рекорды в этой области, как правило, принадлежат общественным насекомым, чьи крупные гнёзда (муравейники и термитники) могут наблюдаться живыми многие десятилетия. Муравьиные матки живут до 20 лет, а царицы термитов - до 25.
Пищевая избирательность проявляется у насекомых сложно и многообразно; они используют для питания самые разные источники органического вещества: ткани животных и растений, продукты жизнедеятельности организмов, мёртвые тела и остатки животного и растительного происхождения.
Полёт является одним из основных способов передвижения множества насекомых, помогающий им искать пищу, полового партнёра для размножения, расселяться и мигрировать, спасаться от хищников. Насекомые первыми на Земле выработали способность к полёту и поднялись в воздух, являясь единственной группой беспозвоночных, способной к данному типу передвижения.
Более 80 % растений Европы опыляются насекомыми, и можно с уверенностью сказать, что цветок - результат совместной эволюции растений и насекомых.
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В связи с многочисленностью насекомых и их высокой активностью, жизнь на Земле без этих животных была бы невозможна.
Фотограф Yudy Sauw и его захватывающие портреты насекомых в Тангеранге, Индонезия. Эти работы наглядно показывают красоту, сложность и совершенство природы, а также приоткрывают завесу над «пришельцами из других миров», передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Насекомые обладают наибольшим разнообразием среди всех остальных животных на Земле. Это самый многочисленный класс живых существ, занимающий всевозможные экологические ниши.
Название класса происходит от глагола «сечь» (насекать) и представляет собой кальку с французского «insecte», означающего «животное с насечками».
Необычайное разнообразие форм насекомых является их поразительной особенностью. Описано более 1 млн видов насекомых.
Ежегодно описывается не менее 7000-7500 новых для науки видов. Насекомые очень разнообразны, и большинство их видов плохо изучено, поэтому истинная оценка количества существующих видов является очень затруднительной.
Тело насекомых подразделяется на три сегментированных отдела: голова, грудь и брюшко.
Самыми маленькими насекомыми в мире являются самцы паразитических наездников Dicopomorpha echmepterygis: длина их тела примерно 0,139 мм.
Крупнейшими жуками являются жук-геркулес, отдельные особи самцов которого достигают длины 171 мм.
Зрение играет большую роль в жизни большинства насекомых. Особенности зрения насекомых обусловлены фасеточным строением глаз, которые состоят из большого числа омматидиев. Наибольшее число омматидиев обнаружено у бабочек (12-17 тысяч) и стрекоз (10-28 тысяч).
Фасеточные глаза:
Восприятие звуков осуществляется у насекомых виброрецепторами, находящимися в голенях ног.
Также насекомые обладают развитым обонятельным аппаратом. Восприятие запахов осуществляется благодаря органам обоняния, расположенным на усиках.
На взрослой стадии развития насекомые живут от нескольких часов до десятков лет. Например, имаго подёнок живут от нескольких часов до нескольких дней. Рекорды в этой области, как правило, принадлежат общественным насекомым, чьи крупные гнёзда (муравейники и термитники) могут наблюдаться живыми многие десятилетия. Муравьиные матки живут до 20 лет, а царицы термитов - до 25.
Пищевая избирательность проявляется у насекомых сложно и многообразно; они используют для питания самые разные источники органического вещества: ткани животных и растений, продукты жизнедеятельности организмов, мёртвые тела и остатки животного и растительного происхождения.
Полёт является одним из основных способов передвижения множества насекомых, помогающий им искать пищу, полового партнёра для размножения, расселяться и мигрировать, спасаться от хищников. Насекомые первыми на Земле выработали способность к полёту и поднялись в воздух, являясь единственной группой беспозвоночных, способной к данному типу передвижения.
Более 80 % растений Европы опыляются насекомыми, и можно с уверенностью сказать, что цветок - результат совместной эволюции растений и насекомых.
Читайте также: Самые оригинальные наряды конкурса «Мисс Вселенная». Фото
В связи с многочисленностью насекомых и их высокой активностью, жизнь на Земле без этих животных была бы невозможна.
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