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Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. ФотоМир насекомых впечатляет.

Фотограф Yudy Sauw и его захватывающие портреты насекомых в Тангеранге, Индонезия. Эти работы наглядно показывают красоту, сложность и совершенство природы, а также приоткрывают завесу над «пришельцами из других миров», передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Насекомые обладают наибольшим разнообразием среди всех остальных животных на Земле. Это самый многочисленный класс живых существ, занимающий всевозможные экологические ниши.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Название класса происходит от глагола «сечь» (насекать) и представляет собой кальку с французского «insecte», означающего «животное с насечками».

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Необычайное разнообразие форм насекомых является их поразительной особенностью. Описано более 1 млн видов насекомых.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Ежегодно описывается не менее 7000-7500 новых для науки видов. Насекомые очень разнообразны, и большинство их видов плохо изучено, поэтому истинная оценка количества существующих видов является очень затруднительной.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Тело насекомых подразделяется на три сегментированных отдела: голова, грудь и брюшко.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Самыми маленькими насекомыми в мире являются самцы паразитических наездников Dicopomorpha echmepterygis: длина их тела примерно 0,139 мм.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Крупнейшими жуками являются жук-геркулес, отдельные особи самцов которого достигают длины 171 мм.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Зрение играет большую роль в жизни большинства насекомых. Особенности зрения насекомых обусловлены фасеточным строением глаз, которые состоят из большого числа омматидиев. Наибольшее число омматидиев обнаружено у бабочек (12-17 тысяч) и стрекоз (10-28 тысяч).

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Фасеточные глаза:

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Восприятие звуков осуществляется у насекомых виброрецепторами, находящимися в голенях ног.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Также насекомые обладают развитым обонятельным аппаратом. Восприятие запахов осуществляется благодаря органам обоняния, расположенным на усиках.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


На взрослой стадии развития насекомые живут от нескольких часов до десятков лет. Например, имаго подёнок живут от нескольких часов до нескольких дней. Рекорды в этой области, как правило, принадлежат общественным насекомым, чьи крупные гнёзда (муравейники и термитники) могут наблюдаться живыми многие десятилетия. Муравьиные матки живут до 20 лет, а царицы термитов - до 25.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Пищевая избирательность проявляется у насекомых сложно и многообразно; они используют для питания самые разные источники органического вещества: ткани животных и растений, продукты жизнедеятельности организмов, мёртвые тела и остатки животного и растительного происхождения.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Полёт является одним из основных способов передвижения множества насекомых, помогающий им искать пищу, полового партнёра для размножения, расселяться и мигрировать, спасаться от хищников. Насекомые первыми на Земле выработали способность к полёту и поднялись в воздух, являясь единственной группой беспозвоночных, способной к данному типу передвижения.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


Более 80 % растений Европы опыляются насекомыми, и можно с уверенностью сказать, что цветок - результат совместной эволюции растений и насекомых.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото


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В связи с многочисленностью насекомых и их высокой активностью, жизнь на Земле без этих животных была бы невозможна.

Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото
Насекомые в макроснимках фотографа из Индонезии. Фото
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 Теги: Индонезия, насекомые

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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