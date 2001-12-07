Раздел: Фоторепортажи
Знаменитые аферисты, вошедшие в историю. Фото
Самозванцы, ставшие невероятно известными.
История видела десятки колоритных самозванцев, и, хотя их приключения можно просто рассматривать как интересные (по мотивам многих из них были сняты фильмы), они часто заслуживают серьезного исторического изучения из-за того, что рассказывают нам о временах и местах, в которых они жили. Многим их наглость сошла с рук, потому что им хотели верить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Познакомьтесь с некоторыми самозванцами, известными во всем мире.
Капитан из Кепеника
Вильгельм Фойгт (1849-1922) провел большую часть своей жизни в тюрьме за воровство, кражу со взломом и подлог, когда в октябре 1906 года завоевал известность своим «криминальным шедевром». Переодетый в форму немецкого армейского капитана, он сыграл на беспрекословном послушании прусских солдат.
Фойгт командовал двумя небольшими группами солдат (отстранив сержанта, который мог запросить его верительные грамоты) и занял ратушу в Кепенике недалеко от Берлина. Утверждая, что городские чиновники подозреваются в мошенничестве, он заставил солдат охранять здание, пока «конфисковывал» более 4000 марок. Самозванец ушел, приказав солдатам ждать полчаса, а потом исчез, снова переодевшись в штатское.
Позже Фойгт был арестован и провел только 4 года в тюрьме – его помиловал кайзер Вильгельм II.
Эта история сделала самозванца международной знаменитостью – он восхищал немцев и иностранцев тем, что он показал абсурдность германского милитаризма.
Принцесса Карабу
В 1817 году молодая женщина появилась в Алмондсбери в Глостершире, говоря на странном языке и в экзотической одежде. Выяснилось, что она принцесса из Ост-Индии и была похищена пиратами, но убежала, прыгнув за борт в Бристольском канале.
«Принцесса Карабу» (1792-1864) оказалась новинкой для местных дворян, и она очень впечатлила их, когда посетила модный курорт Бат.
Но вскоре в ней узнали дочь сапожника из Девона Мэри Уиллкокс. После разоблачения она отправилась в Америку, где ее слава позволила ей безбедно жить, показывая себя, и одно время она зарабатывала деньги, продавая медицинские пиявки. В конце концов она вернулась в Англию, где и закончила свои дни.
Лобсанг Рампа
Лобсанг Рампа написал несколько книг об оккультизме и восточных религиях, которые охотно покупались в 1950-60-х годах в Великобритании. Первая такая книга «Третий глаз» (1956) была опубликована под видом мемуаров тибетского монаха, несмотря на оговорки издателей о ее подлинности.
Рампа оказался Кириллом Хоскиным (1910-81), исключенным из школы сыном водопроводчика из Плимптона в Девоне. Он не отрицал этого и объяснил, что согласился на то, чтобы в его теле поселился дух Рампы после того, как он упал с дерева, пытаясь сфотографировать сову.
Хоскин написал несколько других книг, популяризировавших буддизм в Великобритании и Америке. Одну из них «Жизнь с ламой» (1964) ему продиктовал его любимая сиамская кошка.
Фердинанд Демара
Утверждавший, что обладает высоким IQ и фотографической памятью, Фердинанд Демара (1921-82) родился в зажиточной семье в Массачусетсе, но ушел из дома в 16 лет, чтобы стать монахом, прежде чем вступить в армию США в 1941 году.
Демара «заимствовал» имя товарища, дезертировал, снова стал монахом, пошел на флот, инсценировал самоубийство и под другим именем стал учителем психологии. После того как его поймали и посадили за дезертирство, Демара вступил в другой религиозный орден, а потом взял себе имя знакомого врача и под именем Джозефа Сира служил хирургом на канадском эсминце во время Корейской войны. Когда на корабль было доставлено 16 раненых, он быстро прочитал медицинские учебники и успешно их прооперировал.
Мать настоящего Сира прочитала об этом в газете и пожаловалась, но Королевский канадский военно-морской флот предпочел не настаивать на обвинениях, и самозванец вернулся в США, где работал на различных должностях под разными псевдонимами.
Кэсси Чадвик
Канадка Элизабет Богли (1857-1907) под разными фамилиями (она не раз выходила замуж) была ясновидящей, содержала бордель и занималась мошенничеством. Она уже была чрезвычайно успешной самозванкой с большой судимостью, когда стала утверждать, что является незаконнорожденной дочерью Эндрю Карнеги. Сказочно богатый стальной магнат, по ее словам, дал ей вексели на сумму в миллионы долларов, и она должна была получить невероятную сумму после его смерти.
Банки охотно давали ей большие суммы. За восемь лет она взяла в долг 10–20 млн долл. и жила в роскоши, купила несколько бриллиантовых ожерелий и дом с 30 шкафами и золотым органом.
Когда ее разоблачили, Карнеги присутствовал на ее процессе.
Грегор Макгрегор
Шотландец Макгрегор (1786-1845) пошел в армию в 16 лет и прослужил до 1810 г. Затем он отправился в Южную Америку, чтобы сражаться с повстанцами в Венесуэле и Новой Гранаде.
Вернувшись в Британию в 1821 году, Макгрегор заявил, что является главой государства Пояис – британской колонии со здоровым климатом и плодородной почвой. Благодаря агрессивной и проницательной PR-кампании он привлек большой объем инвестиций и отправил туда группы колонистов, которых встретило серьезное разочарование. Когда разразился скандал, он попытался повторить подобную схему во Франции и совершал более мелкие мошенничества, ни одно из которых не привело к его тюремному заключению.
Переехав в Венесуэлу в 1838 году, Макгрегор потребовал гражданства и почетного звания генерала и в конце концов был признан героем освобождения. Когда он умер в 1845 году, его хоронили с полными воинскими почестями в присутствии президента и правительства. На картах, которые использовал Макгрегор, Пояис находился на территории современного Гондураса и являлся пустыней.
Серая Сова
Арчибальда Белани (1888-1938) родители в детстве бросили, и он воспитывался властной и высокомерной тетей, которую ненавидел. Возможно, эта несчастная жизнь заставила его жить в мире фантазий, в которых он стал одержим коренными американцами, и много часов тренироваться в метании ножей и стрельбе.
После того как Арчибальд уволился с работы в местной лесозаготовительной компании, когда почти уничтожил помещение фирмы самодельной взрывчаткой, он эмигрировал в Канаду, где работал проводником и охотником в Северном Онтарио. За это время он взял себе псевдоним Серая Сова и начал утверждать, что является сыном шотландца и индианки.
Под влиянием женщины-могавки по имени Гертруда Бернард он отказался от добычи меха и стал защитником природы, публиковал книги и статьи, которые сделали его знаменитым.
Анна Андерсон
В течение десятилетий после революции в России появлялись люди, утверждавшие, что они - члены царской семьи, которым каким-то образом удалось сбежать. Анна Андерсон (1896-1984) была самой известной.
В начале 1920-х годов после лечения в берлинской психиатрической больнице, в которую Анна попала после попытки самоубийства, она впервые привлекла внимание заявлением о том, что является младшей дочерью царя Николая II Великой Княгиней Анастасией. Анна Андерсон, как она себя называла, жила в США и Германии у разных друзей и сторонников, а затем вышла замуж за американского историка.
Пробы ДНК членов царской семьи подтвердили, что Анастасия погибла вместе с остальными членами царской семьи.
Эрих фон Штрохейм
Одного из первых кинорежиссеров (1885-1957) сейчас помнят как актера, который часто изображал строгих немецких аристократов и армейских офицеров. Он эмигрировал в Америку в 1909 году, утверждая, что был австрийским дворянином графом Эрихом Освальдом Хансом Карлом Марией фон Штрохейм унд Норденвалл.
Он действительно был австрийцем, но родился в Вене как Эрих Освальд Штрохейм и являлся сыном еврейского шляпного мастера.
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Фрэнк Абандейл
Уверенный аферист, фальсификатор и самозванец, Абагнэйл (род. в 1948 году) утверждает, что в разное время был адвокатом, доктором и, что самое замечательное, пилотом авиакомпании – и все это до того, как ему исполнилось 22 года. Он отбывал тюремное заключение во Франции, Швеции и, позднее, в Соединенных Штатах. В США он обеспечил себе комфортную камеру, а затем осуществил гениальный побег, убедив тюремные власти в том, что является тайным инспектором.
История видела десятки колоритных самозванцев, и, хотя их приключения можно просто рассматривать как интересные (по мотивам многих из них были сняты фильмы), они часто заслуживают серьезного исторического изучения из-за того, что рассказывают нам о временах и местах, в которых они жили. Многим их наглость сошла с рук, потому что им хотели верить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Познакомьтесь с некоторыми самозванцами, известными во всем мире.
Капитан из Кепеника
Вильгельм Фойгт (1849-1922) провел большую часть своей жизни в тюрьме за воровство, кражу со взломом и подлог, когда в октябре 1906 года завоевал известность своим «криминальным шедевром». Переодетый в форму немецкого армейского капитана, он сыграл на беспрекословном послушании прусских солдат.
Фойгт командовал двумя небольшими группами солдат (отстранив сержанта, который мог запросить его верительные грамоты) и занял ратушу в Кепенике недалеко от Берлина. Утверждая, что городские чиновники подозреваются в мошенничестве, он заставил солдат охранять здание, пока «конфисковывал» более 4000 марок. Самозванец ушел, приказав солдатам ждать полчаса, а потом исчез, снова переодевшись в штатское.
Позже Фойгт был арестован и провел только 4 года в тюрьме – его помиловал кайзер Вильгельм II.
Эта история сделала самозванца международной знаменитостью – он восхищал немцев и иностранцев тем, что он показал абсурдность германского милитаризма.
Принцесса Карабу
В 1817 году молодая женщина появилась в Алмондсбери в Глостершире, говоря на странном языке и в экзотической одежде. Выяснилось, что она принцесса из Ост-Индии и была похищена пиратами, но убежала, прыгнув за борт в Бристольском канале.
«Принцесса Карабу» (1792-1864) оказалась новинкой для местных дворян, и она очень впечатлила их, когда посетила модный курорт Бат.
Но вскоре в ней узнали дочь сапожника из Девона Мэри Уиллкокс. После разоблачения она отправилась в Америку, где ее слава позволила ей безбедно жить, показывая себя, и одно время она зарабатывала деньги, продавая медицинские пиявки. В конце концов она вернулась в Англию, где и закончила свои дни.
Лобсанг Рампа
Лобсанг Рампа написал несколько книг об оккультизме и восточных религиях, которые охотно покупались в 1950-60-х годах в Великобритании. Первая такая книга «Третий глаз» (1956) была опубликована под видом мемуаров тибетского монаха, несмотря на оговорки издателей о ее подлинности.
Рампа оказался Кириллом Хоскиным (1910-81), исключенным из школы сыном водопроводчика из Плимптона в Девоне. Он не отрицал этого и объяснил, что согласился на то, чтобы в его теле поселился дух Рампы после того, как он упал с дерева, пытаясь сфотографировать сову.
Хоскин написал несколько других книг, популяризировавших буддизм в Великобритании и Америке. Одну из них «Жизнь с ламой» (1964) ему продиктовал его любимая сиамская кошка.
Фердинанд Демара
Утверждавший, что обладает высоким IQ и фотографической памятью, Фердинанд Демара (1921-82) родился в зажиточной семье в Массачусетсе, но ушел из дома в 16 лет, чтобы стать монахом, прежде чем вступить в армию США в 1941 году.
Демара «заимствовал» имя товарища, дезертировал, снова стал монахом, пошел на флот, инсценировал самоубийство и под другим именем стал учителем психологии. После того как его поймали и посадили за дезертирство, Демара вступил в другой религиозный орден, а потом взял себе имя знакомого врача и под именем Джозефа Сира служил хирургом на канадском эсминце во время Корейской войны. Когда на корабль было доставлено 16 раненых, он быстро прочитал медицинские учебники и успешно их прооперировал.
Мать настоящего Сира прочитала об этом в газете и пожаловалась, но Королевский канадский военно-морской флот предпочел не настаивать на обвинениях, и самозванец вернулся в США, где работал на различных должностях под разными псевдонимами.
Кэсси Чадвик
Канадка Элизабет Богли (1857-1907) под разными фамилиями (она не раз выходила замуж) была ясновидящей, содержала бордель и занималась мошенничеством. Она уже была чрезвычайно успешной самозванкой с большой судимостью, когда стала утверждать, что является незаконнорожденной дочерью Эндрю Карнеги. Сказочно богатый стальной магнат, по ее словам, дал ей вексели на сумму в миллионы долларов, и она должна была получить невероятную сумму после его смерти.
Банки охотно давали ей большие суммы. За восемь лет она взяла в долг 10–20 млн долл. и жила в роскоши, купила несколько бриллиантовых ожерелий и дом с 30 шкафами и золотым органом.
Когда ее разоблачили, Карнеги присутствовал на ее процессе.
Грегор Макгрегор
Шотландец Макгрегор (1786-1845) пошел в армию в 16 лет и прослужил до 1810 г. Затем он отправился в Южную Америку, чтобы сражаться с повстанцами в Венесуэле и Новой Гранаде.
Вернувшись в Британию в 1821 году, Макгрегор заявил, что является главой государства Пояис – британской колонии со здоровым климатом и плодородной почвой. Благодаря агрессивной и проницательной PR-кампании он привлек большой объем инвестиций и отправил туда группы колонистов, которых встретило серьезное разочарование. Когда разразился скандал, он попытался повторить подобную схему во Франции и совершал более мелкие мошенничества, ни одно из которых не привело к его тюремному заключению.
Переехав в Венесуэлу в 1838 году, Макгрегор потребовал гражданства и почетного звания генерала и в конце концов был признан героем освобождения. Когда он умер в 1845 году, его хоронили с полными воинскими почестями в присутствии президента и правительства. На картах, которые использовал Макгрегор, Пояис находился на территории современного Гондураса и являлся пустыней.
Серая Сова
Арчибальда Белани (1888-1938) родители в детстве бросили, и он воспитывался властной и высокомерной тетей, которую ненавидел. Возможно, эта несчастная жизнь заставила его жить в мире фантазий, в которых он стал одержим коренными американцами, и много часов тренироваться в метании ножей и стрельбе.
После того как Арчибальд уволился с работы в местной лесозаготовительной компании, когда почти уничтожил помещение фирмы самодельной взрывчаткой, он эмигрировал в Канаду, где работал проводником и охотником в Северном Онтарио. За это время он взял себе псевдоним Серая Сова и начал утверждать, что является сыном шотландца и индианки.
Под влиянием женщины-могавки по имени Гертруда Бернард он отказался от добычи меха и стал защитником природы, публиковал книги и статьи, которые сделали его знаменитым.
Анна Андерсон
В течение десятилетий после революции в России появлялись люди, утверждавшие, что они - члены царской семьи, которым каким-то образом удалось сбежать. Анна Андерсон (1896-1984) была самой известной.
В начале 1920-х годов после лечения в берлинской психиатрической больнице, в которую Анна попала после попытки самоубийства, она впервые привлекла внимание заявлением о том, что является младшей дочерью царя Николая II Великой Княгиней Анастасией. Анна Андерсон, как она себя называла, жила в США и Германии у разных друзей и сторонников, а затем вышла замуж за американского историка.
Пробы ДНК членов царской семьи подтвердили, что Анастасия погибла вместе с остальными членами царской семьи.
Эрих фон Штрохейм
Одного из первых кинорежиссеров (1885-1957) сейчас помнят как актера, который часто изображал строгих немецких аристократов и армейских офицеров. Он эмигрировал в Америку в 1909 году, утверждая, что был австрийским дворянином графом Эрихом Освальдом Хансом Карлом Марией фон Штрохейм унд Норденвалл.
Он действительно был австрийцем, но родился в Вене как Эрих Освальд Штрохейм и являлся сыном еврейского шляпного мастера.
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
Фрэнк Абандейл
Уверенный аферист, фальсификатор и самозванец, Абагнэйл (род. в 1948 году) утверждает, что в разное время был адвокатом, доктором и, что самое замечательное, пилотом авиакомпании – и все это до того, как ему исполнилось 22 года. Он отбывал тюремное заключение во Франции, Швеции и, позднее, в Соединенных Штатах. В США он обеспечил себе комфортную камеру, а затем осуществил гениальный побег, убедив тюремные власти в том, что является тайным инспектором.
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