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Украинские работы, вошедшие в 100 лучших снимков The New York Times. Фото

Украинские работы, вошедшие в 100 лучших снимков The New York Times. ФотоЭти снимки связаны с Украиной.

Среди 100 лучших фотографий со всего мира по версии журнала Time три имеют украинскую "прописку". На сайте издания размещены кадры, запечатлевшие "знаменательный 2018 год", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Через объективы фотографов мы увидели травмированных студентов, вышедших из кровавых классных комнат, и смотрели, как горит Калифорния. Мы попрощались с последним в мире северным белым носорогом самцом и с пристальным вниманием смотрели в глаза политическим лидерам во время разногласий", - говорится в описании галереи.

В тройку "украинских снимков" вошел кадр лондонского фотографа Анастасии Тейлор-Линд, который показывает свадебную церемонию в общественном центре, расположенном рядом с минным полем, в городе Авдеевка Донецкой области.

Украинские работы, вошедшие в 100 лучших снимков The New York Times. Фото


Алина и Игорь Лещина (Фото: Анастасия Тейлор-Линд - eyeWitness - time.com/2018-photos)

Фотокор The New York Times Даг Миллс запечатлел момент прыжка украинского спортсмена Александра Абраменко, который 18 февраля добыл золотую медаль в финале по фристайлу среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Украинские работы, вошедшие в 100 лучших снимков The New York Times. Фото


Александр Абраменко (Фото: Даг Миллс - The New York Times/Redux - time.com/2018-photos)

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Замыкает цикл фото, сделанное 28 июля в одном из сел Тернопольской области - на снимке сидящие в палатке дети из летнего лагеря, которые держат в руках винтовки и слушают инструкции во время тактических учений.

Украинские работы, вошедшие в 100 лучших снимков The New York Times. Фото


Молодые участники летнего лагеря (Фото: Фелипе Дана - AP / Shutterstock - time.com/2018-photos)
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 Теги: конкурс, The New York Times

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Сегодня, 14:43 » Автор: Анна Мартынова
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