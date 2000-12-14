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Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото

Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. ФотоЯркие работы от Гила Тамина

Гил Тамин (Gil Tamin) - одаренный фотограф-самоучка и Instagrammer, в настоящее время проживающий в Торонто, Канада, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Он фокусируется на городской, пейзажной, свадебной и lifestyle-фотографии.

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На страницу Гила в Instagram подписаны более 60 000 человек.

Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от талантливого фотографа. Фото

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 Теги: пейзажи, город

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