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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото

Так выглядят красивейшие мосты на планете. ФотоИх стоит увидеть своими глазами.

Старинный, покрытый мхом мост - это отличное украшение любого пейзажа. Таинственные арочные мосты - прекрасный способ, с помощью которого можно любое место сделать сказочным. Интересно то, что арка держится только за счет собственного веса - камни, поддерживающие арку, вероятно, не смогли бы оставаться на месте, если бы камни сверху не прижимали их своим весом. Поэтому несмотря на то, что эти мосты довольно прочные, процесс их строительства простым никак не назовешь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Обычно для начала под мостом строили деревянный каркас, на котором могла размещаться арка, пока остальная часть моста «обрастала» вокруг каркаса. Итак, предлагаем вам полюбоваться сказочными мостами, напоминающими нам о волшебстве и магии.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Мост Ракотц, Германия.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Дьявольский мост в горах Родопи, Болгария.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Хуаншань, Аньхой, Китай.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Горы Пинд, Греция.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Водопад Лотефосс, Норвегия.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Люксембургская Швейцария.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Ронда, Малага, Испания.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Лунный мост, Тайбэй, Тайвань.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Виадук Гленфиннан, Шотландия.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Ущелье Де Л’ареюз, Швейцария.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Каррбридж, Шотландия.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Водопад Малтномах, Орегон, США.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Мост из ветвей в Индии.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Гастелугаче, Испания.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Старый мост, Босния и Герцеговина.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Мост Гоббо, Италия.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Мост отшельника, Шотландия.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Толлимор, Великобритания.

Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Мост Гэпстоу, Нью-Йорк, США.

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Так выглядят красивейшие мосты на планете. Фото


Мост через реку Мерсед, Йосемити, США.
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 Теги: мосты, туризм

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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