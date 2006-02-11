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Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. ФотоОни вряд ли вызовут аллергическую реакцию.

Собаки являются привлекательными компаньонами, но если вы склонны к аллергии, то, возможно, старались изо всех сил избегать домашних животных в прошлом. Тем не менее, есть много пород собак, которые гипоаллергенны - то есть они вряд ли вызовут аллергическую реакцию. Ни одна собака не является на 100% безопасной для всех людей с аллергией, но эти породы являются одними из наименее рискованных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

1. Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер - нежный и игривый.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


2. Котон де Тулеар - очень жизнерадостные собаки.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


3. Бишон фризы маленькие и ласковые.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


4. Испанские водяные собаки игривы, но требуют ежедневных физических упражнений.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


5. Ризеншнауцеры - большие, активные и энергичные.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


6. Бедлингтон-терьеры полны веселья.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


7. Португальские водяные собаки симпатичны и жизнерадостны.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


8. Керри блю терьеры любят быть рядом с людьми.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


9. Мексиканские голые собаки, или ксолоитцкуинтли, спокойны и общительны.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


10. Пудели известны своим умом.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


11. Американские голые терьеры умны и игривы.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


12. Ирландские водяные спаниели смелы и трудолюбивы.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото


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13. Собаки Лаготто Романьоло ласковые и сдержанные.

Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото
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 Теги: собаки, аллергия

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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