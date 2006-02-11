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Эти породы собак подойдут даже аллергикам. Фото
Они вряд ли вызовут аллергическую реакцию.
Собаки являются привлекательными компаньонами, но если вы склонны к аллергии, то, возможно, старались изо всех сил избегать домашних животных в прошлом. Тем не менее, есть много пород собак, которые гипоаллергенны - то есть они вряд ли вызовут аллергическую реакцию. Ни одна собака не является на 100% безопасной для всех людей с аллергией, но эти породы являются одними из наименее рискованных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер - нежный и игривый.
2. Котон де Тулеар - очень жизнерадостные собаки.
3. Бишон фризы маленькие и ласковые.
4. Испанские водяные собаки игривы, но требуют ежедневных физических упражнений.
5. Ризеншнауцеры - большие, активные и энергичные.
6. Бедлингтон-терьеры полны веселья.
7. Португальские водяные собаки симпатичны и жизнерадостны.
8. Керри блю терьеры любят быть рядом с людьми.
9. Мексиканские голые собаки, или ксолоитцкуинтли, спокойны и общительны.
10. Пудели известны своим умом.
11. Американские голые терьеры умны и игривы.
12. Ирландские водяные спаниели смелы и трудолюбивы.
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13. Собаки Лаготто Романьоло ласковые и сдержанные.
Собаки являются привлекательными компаньонами, но если вы склонны к аллергии, то, возможно, старались изо всех сил избегать домашних животных в прошлом. Тем не менее, есть много пород собак, которые гипоаллергенны - то есть они вряд ли вызовут аллергическую реакцию. Ни одна собака не является на 100% безопасной для всех людей с аллергией, но эти породы являются одними из наименее рискованных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер - нежный и игривый.
2. Котон де Тулеар - очень жизнерадостные собаки.
3. Бишон фризы маленькие и ласковые.
4. Испанские водяные собаки игривы, но требуют ежедневных физических упражнений.
5. Ризеншнауцеры - большие, активные и энергичные.
6. Бедлингтон-терьеры полны веселья.
7. Португальские водяные собаки симпатичны и жизнерадостны.
8. Керри блю терьеры любят быть рядом с людьми.
9. Мексиканские голые собаки, или ксолоитцкуинтли, спокойны и общительны.
10. Пудели известны своим умом.
11. Американские голые терьеры умны и игривы.
12. Ирландские водяные спаниели смелы и трудолюбивы.
Читайте также: Дорогие подарки, которые получили звезды ко Дню всех влюбленных. Фото
13. Собаки Лаготто Романьоло ласковые и сдержанные.
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