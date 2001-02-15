» » Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото Эти снимки выглядят очень необычно.

Многие влюбленные ломают головы над тем, где сыграть свадьбу. Все хотят, чтобы особенный день в их жизни прошел незабываемо. Эти смелые парочки сделали свадебную церемонию поистине неповторимой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Бурый медведь в качестве свидетеля, поцелуй на высоте 3700 метров или на дне океана - эти фотографии будоражат сознание. Смотрите впечатляющие свадебные снимки в нашем материале.

Эти смелые молодожены провели самый особенный день в их жизни креативно и поистине незабываемо. Поцелуи жениха и невесты на дне океана, на высоченных обрывах и возле жерла действующего вулкана - эти фотографии поражают воображение.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Лорен и Александр Майклз целуются на склонах вулкана Килауэа на Гавайях, стоя неподалеку от текущей лавы. По-настоящему испепеляющая страсть.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Неизвестная пара молодоженов скрепляет свадебную клятву поцелуем под водой в Плая-дель-Кармен, Мексика.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Кимберли Уэглин и Райан Дженкс дают свадебные клятвы друг другу на разноцветной сетке, растянутой на горном утесе, на высоте 122 метра. Фотография сделана в ноябре 2018 года в Моабе, штат Юта.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


26-летняя Сара и 28-летний Джозеф Стюарт из штата Джорджия заключили брак внутри купола воздушного шара. Они опубликовали эту фотографию накануне Дня всех влюбленных.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Тара и Брэд Ву в парке Эстес, штат Колорадо, 2016 год. Пылающим сердцам не страшны холодные снега.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


30-летние Денис и Неля из Москвы пригласили на свадьбу в качестве свидетеля бурого медведя Степана. Он выполнил свою миссию на все 100%.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Молодожены Уэб и Аманда из Тайваня сделали свадебную фотосессию на вершине вулкана Ринджани в Индонезии, на высоте 3700 метров. Влюбленные обменялись обручальными кольцами, стоя на специальном навесе, растянутом над страшно глубоким каньоном.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Мелисса Корнексель висит над руинами собора Ледж в Нью-Хэмпшире, держась за руку своего супруга, в октябре 2017 года. Безграничное доверие к своей второй половинке.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Неизвестная пара целуется под водой в Плая-дель-Кармен, Мексика.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Ван Цзянь собирается взять в жены счастливую невесту в 70-тонном кране в Шицзячжуане, Северный Китай, в 2011 году. Высокие чувства показаны в полной мере.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Тим и Кайли Хили обнимаются на краешке обрыва на скале Язык Тролля в Норвегии 4 сентября 2017 года. Прекрасные молодожены на фоне прекрасного вида.

Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото


Будоражащее фото неизвестной пары под водопадом. Дата и локация, к сожалению, тоже неизвестны, но снимок - потрясающий.

Читайте также: Так выглядит необычный арктический отель на колесах. Фото

Настоящей любви не страшны ни высота, ни морская глубина, ни непогода. Эти сладкие парочки доказали свои чувства, скрепив свадебные клятвы поцелуями в самых необычных и красивых местах планеты. Любовь побеждает страх перед смертью и царит вечно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: свадьба, церемонии

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     505
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх