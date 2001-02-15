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Свадебные церемонии в самых необычных местах. Фото
Эти снимки выглядят очень необычно.
Многие влюбленные ломают головы над тем, где сыграть свадьбу. Все хотят, чтобы особенный день в их жизни прошел незабываемо. Эти смелые парочки сделали свадебную церемонию поистине неповторимой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Бурый медведь в качестве свидетеля, поцелуй на высоте 3700 метров или на дне океана - эти фотографии будоражат сознание. Смотрите впечатляющие свадебные снимки в нашем материале.
Эти смелые молодожены провели самый особенный день в их жизни креативно и поистине незабываемо. Поцелуи жениха и невесты на дне океана, на высоченных обрывах и возле жерла действующего вулкана - эти фотографии поражают воображение.
Лорен и Александр Майклз целуются на склонах вулкана Килауэа на Гавайях, стоя неподалеку от текущей лавы. По-настоящему испепеляющая страсть.
Неизвестная пара молодоженов скрепляет свадебную клятву поцелуем под водой в Плая-дель-Кармен, Мексика.
Кимберли Уэглин и Райан Дженкс дают свадебные клятвы друг другу на разноцветной сетке, растянутой на горном утесе, на высоте 122 метра. Фотография сделана в ноябре 2018 года в Моабе, штат Юта.
26-летняя Сара и 28-летний Джозеф Стюарт из штата Джорджия заключили брак внутри купола воздушного шара. Они опубликовали эту фотографию накануне Дня всех влюбленных.
Тара и Брэд Ву в парке Эстес, штат Колорадо, 2016 год. Пылающим сердцам не страшны холодные снега.
30-летние Денис и Неля из Москвы пригласили на свадьбу в качестве свидетеля бурого медведя Степана. Он выполнил свою миссию на все 100%.
Молодожены Уэб и Аманда из Тайваня сделали свадебную фотосессию на вершине вулкана Ринджани в Индонезии, на высоте 3700 метров. Влюбленные обменялись обручальными кольцами, стоя на специальном навесе, растянутом над страшно глубоким каньоном.
Мелисса Корнексель висит над руинами собора Ледж в Нью-Хэмпшире, держась за руку своего супруга, в октябре 2017 года. Безграничное доверие к своей второй половинке.
Неизвестная пара целуется под водой в Плая-дель-Кармен, Мексика.
Ван Цзянь собирается взять в жены счастливую невесту в 70-тонном кране в Шицзячжуане, Северный Китай, в 2011 году. Высокие чувства показаны в полной мере.
Тим и Кайли Хили обнимаются на краешке обрыва на скале Язык Тролля в Норвегии 4 сентября 2017 года. Прекрасные молодожены на фоне прекрасного вида.
Будоражащее фото неизвестной пары под водопадом. Дата и локация, к сожалению, тоже неизвестны, но снимок - потрясающий.
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Настоящей любви не страшны ни высота, ни морская глубина, ни непогода. Эти сладкие парочки доказали свои чувства, скрепив свадебные клятвы поцелуями в самых необычных и красивых местах планеты. Любовь побеждает страх перед смертью и царит вечно.
Многие влюбленные ломают головы над тем, где сыграть свадьбу. Все хотят, чтобы особенный день в их жизни прошел незабываемо. Эти смелые парочки сделали свадебную церемонию поистине неповторимой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Бурый медведь в качестве свидетеля, поцелуй на высоте 3700 метров или на дне океана - эти фотографии будоражат сознание. Смотрите впечатляющие свадебные снимки в нашем материале.
Эти смелые молодожены провели самый особенный день в их жизни креативно и поистине незабываемо. Поцелуи жениха и невесты на дне океана, на высоченных обрывах и возле жерла действующего вулкана - эти фотографии поражают воображение.
Лорен и Александр Майклз целуются на склонах вулкана Килауэа на Гавайях, стоя неподалеку от текущей лавы. По-настоящему испепеляющая страсть.
Неизвестная пара молодоженов скрепляет свадебную клятву поцелуем под водой в Плая-дель-Кармен, Мексика.
Кимберли Уэглин и Райан Дженкс дают свадебные клятвы друг другу на разноцветной сетке, растянутой на горном утесе, на высоте 122 метра. Фотография сделана в ноябре 2018 года в Моабе, штат Юта.
26-летняя Сара и 28-летний Джозеф Стюарт из штата Джорджия заключили брак внутри купола воздушного шара. Они опубликовали эту фотографию накануне Дня всех влюбленных.
Тара и Брэд Ву в парке Эстес, штат Колорадо, 2016 год. Пылающим сердцам не страшны холодные снега.
30-летние Денис и Неля из Москвы пригласили на свадьбу в качестве свидетеля бурого медведя Степана. Он выполнил свою миссию на все 100%.
Молодожены Уэб и Аманда из Тайваня сделали свадебную фотосессию на вершине вулкана Ринджани в Индонезии, на высоте 3700 метров. Влюбленные обменялись обручальными кольцами, стоя на специальном навесе, растянутом над страшно глубоким каньоном.
Мелисса Корнексель висит над руинами собора Ледж в Нью-Хэмпшире, держась за руку своего супруга, в октябре 2017 года. Безграничное доверие к своей второй половинке.
Неизвестная пара целуется под водой в Плая-дель-Кармен, Мексика.
Ван Цзянь собирается взять в жены счастливую невесту в 70-тонном кране в Шицзячжуане, Северный Китай, в 2011 году. Высокие чувства показаны в полной мере.
Тим и Кайли Хили обнимаются на краешке обрыва на скале Язык Тролля в Норвегии 4 сентября 2017 года. Прекрасные молодожены на фоне прекрасного вида.
Будоражащее фото неизвестной пары под водопадом. Дата и локация, к сожалению, тоже неизвестны, но снимок - потрясающий.
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Настоящей любви не страшны ни высота, ни морская глубина, ни непогода. Эти сладкие парочки доказали свои чувства, скрепив свадебные клятвы поцелуями в самых необычных и красивых местах планеты. Любовь побеждает страх перед смертью и царит вечно.
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