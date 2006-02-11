Раздел: Фоторепортажи
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Их не отличить от реальных предметов.
Сушант Сушил Ране из Мумбаи (Индии) создает картины в 3D, которые способны сломать мозг любому человеку, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Такие шедевры он рисует с помощью маркеров и графических карандашей (хотя многие уверены, что помогает ему только волшебная палочка). Смотри подборку в материале.
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Вот какие картины наиболее реалистичные:
Сушант Сушил Ране из Мумбаи (Индии) создает картины в 3D, которые способны сломать мозг любому человеку, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Такие шедевры он рисует с помощью маркеров и графических карандашей (хотя многие уверены, что помогает ему только волшебная палочка). Смотри подборку в материале.
Читайте также: Названы лучшие в мире места для медового месяца. Фото
Вот какие картины наиболее реалистичные:
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