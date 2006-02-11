» » Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото

Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото Их не отличить от реальных предметов.

Сушант Сушил Ране из Мумбаи (Индии) создает картины в 3D, которые способны сломать мозг любому человеку, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Такие шедевры он рисует с помощью маркеров и графических карандашей (хотя многие уверены, что помогает ему только волшебная палочка). Смотри подборку в материале.

Читайте также: Названы лучшие в мире места для медового месяца. Фото

Вот какие картины наиболее реалистичные:

Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Реалистичные 3D-картины от 19-летнего художника. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: 3D-картины, художник

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:53 » Автор: Анна Мартынова
     291
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх