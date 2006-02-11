Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото

Они выглядят очень оригинально.



Предлагаем полюбоваться на самые красивые фонтаны мира. В эту подборку мы не стали включать строгую классику или роскошное барокко. Посмотрите лучше на самые смелые, самые авангардные творения архитекторов со всего мира, где фонтан - произведение искусства и одновременно элемент городской среды, передает



Фонтан, выполненный в форме кольца, Огайо © Kyle Wood







Фонтан Стравинского, Франция © pisaphotography / Shutterstock.com







Фонтан Джули Пенроуз, или «Непрерывный», Колорадо–Спрингс, США © S P Photography







Фонтан наций, Флорида, США © wallpaper







Фонтан «Лодка», Валенсия, Испания © shutterstock







Поющий фонтан, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты © shutterstock







Фонтан «Монжуик», Испания © shutterstock







Танцующий фонтан «Белладжио», Лас-Вегас, США © Andrew Zarivny / Shutterstock.com







Фонтан «Лунная радуга», Сеул, Южная Корея © shutterstock







Фонтан «Метаморфозы», США © DigiDreamGrafix.com







Фонтан-вулкан, Объединенные Арабские Эмираты © Jon Hicks







Магический фонтан «Кран, висящий в воздухе», Кадис, Испания © l M







Фонтан-водоворот «Харибда», Сандерленд, Великобритания © alh1







Фонтан «Сваровски», Инсбрук, Австрия © shutterstock







Фонтан богатства, Сингапур © shutterstock







Фонтан «Тоннель сюрпризов», Лима, Перу © leggypeggy.com







Фонтан «Бог-отец на радуге», Стокгольм, Швеция © rubiphoto / Shutterstock.com







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Фонтан «Рвота», Лондон, Англия © Stephan Burn



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Предлагаем полюбоваться на самые красивые фонтаны мира. В эту подборку мы не стали включать строгую классику или роскошное барокко. Посмотрите лучше на самые смелые, самые авангардные творения архитекторов со всего мира, где фонтан - произведение искусства и одновременно элемент городской среды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Фонтан, выполненный в форме кольца, Огайо © Kyle WoodФонтан Стравинского, Франция © pisaphotography / Shutterstock.comФонтан Джули Пенроуз, или «Непрерывный», Колорадо–Спрингс, США © S P PhotographyФонтан наций, Флорида, США © wallpaperФонтан «Лодка», Валенсия, Испания © shutterstockПоющий фонтан, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты © shutterstockФонтан «Монжуик», Испания © shutterstockТанцующий фонтан «Белладжио», Лас-Вегас, США © Andrew Zarivny / Shutterstock.comФонтан «Лунная радуга», Сеул, Южная Корея © shutterstockФонтан «Метаморфозы», США © DigiDreamGrafix.comФонтан-вулкан, Объединенные Арабские Эмираты © Jon HicksМагический фонтан «Кран, висящий в воздухе», Кадис, Испания © l MФонтан-водоворот «Харибда», Сандерленд, Великобритания © alh1Фонтан «Сваровски», Инсбрук, Австрия © shutterstockФонтан богатства, Сингапур © shutterstockФонтан «Тоннель сюрпризов», Лима, Перу © leggypeggy.comФонтан «Бог-отец на радуге», Стокгольм, Швеция © rubiphoto / Shutterstock.comФонтан «Рвота», Лондон, Англия © Stephan Burn





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