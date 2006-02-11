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Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото
Они выглядят очень оригинально.
Предлагаем полюбоваться на самые красивые фонтаны мира. В эту подборку мы не стали включать строгую классику или роскошное барокко. Посмотрите лучше на самые смелые, самые авангардные творения архитекторов со всего мира, где фонтан - произведение искусства и одновременно элемент городской среды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Фонтан, выполненный в форме кольца, Огайо © Kyle Wood
Фонтан Стравинского, Франция © pisaphotography / Shutterstock.com
Фонтан Джули Пенроуз, или «Непрерывный», Колорадо–Спрингс, США © S P Photography
Фонтан наций, Флорида, США © wallpaper
Фонтан «Лодка», Валенсия, Испания © shutterstock
Поющий фонтан, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты © shutterstock
Фонтан «Монжуик», Испания © shutterstock
Танцующий фонтан «Белладжио», Лас-Вегас, США © Andrew Zarivny / Shutterstock.com
Фонтан «Лунная радуга», Сеул, Южная Корея © shutterstock
Фонтан «Метаморфозы», США © DigiDreamGrafix.com
Фонтан-вулкан, Объединенные Арабские Эмираты © Jon Hicks
Магический фонтан «Кран, висящий в воздухе», Кадис, Испания © l M
Фонтан-водоворот «Харибда», Сандерленд, Великобритания © alh1
Фонтан «Сваровски», Инсбрук, Австрия © shutterstock
Фонтан богатства, Сингапур © shutterstock
Фонтан «Тоннель сюрпризов», Лима, Перу © leggypeggy.com
Фонтан «Бог-отец на радуге», Стокгольм, Швеция © rubiphoto / Shutterstock.com
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Фонтан «Рвота», Лондон, Англия © Stephan Burn
Предлагаем полюбоваться на самые красивые фонтаны мира. В эту подборку мы не стали включать строгую классику или роскошное барокко. Посмотрите лучше на самые смелые, самые авангардные творения архитекторов со всего мира, где фонтан - произведение искусства и одновременно элемент городской среды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Фонтан, выполненный в форме кольца, Огайо © Kyle Wood
Фонтан Стравинского, Франция © pisaphotography / Shutterstock.com
Фонтан Джули Пенроуз, или «Непрерывный», Колорадо–Спрингс, США © S P Photography
Фонтан наций, Флорида, США © wallpaper
Фонтан «Лодка», Валенсия, Испания © shutterstock
Поющий фонтан, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты © shutterstock
Фонтан «Монжуик», Испания © shutterstock
Танцующий фонтан «Белладжио», Лас-Вегас, США © Andrew Zarivny / Shutterstock.com
Фонтан «Лунная радуга», Сеул, Южная Корея © shutterstock
Фонтан «Метаморфозы», США © DigiDreamGrafix.com
Фонтан-вулкан, Объединенные Арабские Эмираты © Jon Hicks
Магический фонтан «Кран, висящий в воздухе», Кадис, Испания © l M
Фонтан-водоворот «Харибда», Сандерленд, Великобритания © alh1
Фонтан «Сваровски», Инсбрук, Австрия © shutterstock
Фонтан богатства, Сингапур © shutterstock
Фонтан «Тоннель сюрпризов», Лима, Перу © leggypeggy.com
Фонтан «Бог-отец на радуге», Стокгольм, Швеция © rubiphoto / Shutterstock.com
Читайте также: В Германии построили дом из пробковых панелей. Фото
Фонтан «Рвота», Лондон, Англия © Stephan Burn
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