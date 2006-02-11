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Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото

Самые красивые фонтаны со всего мира. ФотоОни выглядят очень оригинально.

Предлагаем полюбоваться на самые красивые фонтаны мира. В эту подборку мы не стали включать строгую классику или роскошное барокко. Посмотрите лучше на самые смелые, самые авангардные творения архитекторов со всего мира, где фонтан - произведение искусства и одновременно элемент городской среды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Фонтан, выполненный в форме кольца, Огайо © Kyle Wood

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан Стравинского, Франция © pisaphotography / Shutterstock.com

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан Джули Пенроуз, или «Непрерывный», Колорадо–Спрингс, США © S P Photography

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан наций, Флорида, США © wallpaper

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан «Лодка», Валенсия, Испания © shutterstock

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Поющий фонтан, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты © shutterstock

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан «Монжуик», Испания © shutterstock

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Танцующий фонтан «Белладжио», Лас-Вегас, США © Andrew Zarivny / Shutterstock.com

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан «Лунная радуга», Сеул, Южная Корея © shutterstock

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан «Метаморфозы», США © DigiDreamGrafix.com

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан-вулкан, Объединенные Арабские Эмираты © Jon Hicks

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Магический фонтан «Кран, висящий в воздухе», Кадис, Испания © l M

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан-водоворот «Харибда», Сандерленд, Великобритания © alh1

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан «Сваровски», Инсбрук, Австрия © shutterstock

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан богатства, Сингапур © shutterstock

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан «Тоннель сюрпризов», Лима, Перу © leggypeggy.com

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


Фонтан «Бог-отец на радуге», Стокгольм, Швеция © rubiphoto / Shutterstock.com

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото


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Фонтан «Рвота», Лондон, Англия © Stephan Burn

Самые красивые фонтаны со всего мира. Фото
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 Теги: фонтаны, туризм

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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