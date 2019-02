Известные музыкальные группы, созданные братьями и сестрами. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В истории популярной музыки было много интересных групп. Особое место среди них занимают коллективы, состоящие из родственников - братьев и сестёр. Смотрите в нашей подборке самые значимые и лучшие группы, организованные по принципу «семейного подряда», передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф 1. Bee Gees. Легендарная группа, состоявшая из трёх братьев Гибб (Робин, Барри и Морис). Был ещё один, самый младший брат, выступавший соло - Энди. Сегодня, в живых остался лишь Барри. (Фото: Warner Music).2. Haim. Прошлогодняя сенсация. Сёстры Este (род. 1986), Danielle (род. 1989) и Alana (род. 1991) получили не только признание критиков, но и любовь публики, выступая вместе с такими знаменитостями, как Mumford & Sons или Florence & The Machine. (Фото: Universal Music).3. 30 Seconds to Mars. Две третих этого знаменитого коллектива составляют братья Лето - актёр и музыкант Джаред и его старший брат Шэннон. (Фото: Getty/MTV).4. The Kelly Family. Мегазвёзды 90-х, которых частенько называли «самой ужасной группой мира». Семейка Келли завершила свою деятельность в 2008 году. (Фото: AKPA).5. Hanson. Группа, организованная братьями Хэнсон (Исаак, Тэйлор и Зак) побила все рекорда популярности в 1997 году, когда весь мир распевал «MMMBop». (Фото: Shutterstock).6. Jonas Brothers. Кевин, Джо и Ник завоевали мир, когда ещё были детьми. Они выпуститли четыре альбома и заработали миллионы. В последнее время братья перессорились и не могут договориться между собой. (Фото: Shutterstock).7. Richard and Adam. Дуэт братьев из Великобритании, покоривших всю страну своими выступлениями в шоу «Минута славы». Их дебютный альбом сходу возглавил британский хит-парад. (Фото: YouTube).8. The Jackson 5 / The Jacksons. Пожалуй, самая знаменитая семейная группа в мире, карьеру в которой начала целая плеяда звёзд, включая Майкла и Дженет Джексонов. (Фото: MJPhotosCollectors).9. The Corrs. На 100% семейный подряд из трёх сестёр и брата: Андреа, Кэролайн, Шэрон и Джим. В 90-х они гремели на весь мир со своими хитами «Breathless» и «Runaway». (Фото: Warner Music).10. Kings of Leon. Трое братьев Фоллоуилл и их кузен назвали свою группу по именам отца и деда - оба были Леонами. (Фото: Sony Music).11. The Osmonds. Первая семейная группа в истории, организованная в 1958 году и состоявшая из членов многочисленного семейства Осмондов. Удивительно, но коллектив существует до сих пор. (Фото: Heinrich Klaffs).