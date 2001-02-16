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Ледяная пещера в национальном парке Исландии. Фото
Полость в леднике образовалась из-за талой воды.
Это Национальный парк Ватнайёкюдль (Vatnajokull). Он включает в себя ледник Ватнайокуль и большое количество обломков льда и породы, перемещаемых льдом. Под ледником и находится эта ледяная пещера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Ледниковые пещеры образуются в теле ледников талой водой. Такие пещеры встречаются на многих ледниках.
Талые ледниковые воды поглощаются телом ледника по крупным трещинам или на пересечении трещин, образуя ходы, иногда проходимые для человека. Длина таких пещер может составлять несколько сот метров, глубина - до 100 м и более.
Ещё один тип ледниковых пещер - пещеры, образуемые в леднике в месте выхода внутриледниковых и подледниковых вод на краю ледников. Талые воды в таких пещерах могут течь как по ложу ледника, так и по ледниковому льду.
Особый тип ледниковых пещер - пещеры, образуемые в ледниках в месте выхода расположенных под ледником подземных термальных вод. Горячая вода способна проделывать объёмные галереи, однако такие пещеры залегают не в самом леднике, а под ним, поскольку лёд проплавляется снизу.
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Термальные ледниковые пещеры встречаются в Исландии, Гренландии и достигают значительных размеров.
Это Национальный парк Ватнайёкюдль (Vatnajokull). Он включает в себя ледник Ватнайокуль и большое количество обломков льда и породы, перемещаемых льдом. Под ледником и находится эта ледяная пещера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Ледниковые пещеры образуются в теле ледников талой водой. Такие пещеры встречаются на многих ледниках.
Талые ледниковые воды поглощаются телом ледника по крупным трещинам или на пересечении трещин, образуя ходы, иногда проходимые для человека. Длина таких пещер может составлять несколько сот метров, глубина - до 100 м и более.
Ещё один тип ледниковых пещер - пещеры, образуемые в леднике в месте выхода внутриледниковых и подледниковых вод на краю ледников. Талые воды в таких пещерах могут течь как по ложу ледника, так и по ледниковому льду.
Особый тип ледниковых пещер - пещеры, образуемые в ледниках в месте выхода расположенных под ледником подземных термальных вод. Горячая вода способна проделывать объёмные галереи, однако такие пещеры залегают не в самом леднике, а под ним, поскольку лёд проплавляется снизу.
Читайте также: Оригинальные работы немецкого фотохудожника. Фото
Термальные ледниковые пещеры встречаются в Исландии, Гренландии и достигают значительных размеров.
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