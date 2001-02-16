» » Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото

Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото Природа этой страны довольно интересна.

Долгими зимними вечерами, когда за окном падает снег, так приятно вспоминать о летних приключениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

После долгого перегона в Талас и дальнейшего перемещения на юг Киргизии к самому началу памирского высокогорья, нам хотелось наконец-то «снизить темп» и спокойно постоять лагерем. На берегу озера Тулпар-Кёль мы провели три дня, никуда не перемещаясь и лишь изредка заводя мотор машины для подзарядки аккумуляторов. Ну и запускали в небо дрон, конечно же, благо что погода и освещение позволяли это сделать!

Был сильный ветер, но всё же я решил запустить дрона. Фантом 4 не столь компактен, как некоторые другие модели DJI, но при этом более устойчив при ветреной погоде.

Впрочем, полетать довелось недолго - с первыми каплями дождя пришлось оперативно сажать «птичку». В тот день больше не летали.

Зато ближе к закату удалось поснимать озеро на «правильной» длинной выдержке, когда поверхность размывается и приобретает оттенки нереальности.

Читайте также: Странные брачные традиции разных народов. Фото

Утро было тёплым и безоблачным, но местные жители, с которыми мы общались накануне во время прогулки к юртам, сказали, что это буквально последние деньки лета - сезон заканчивается, а меньше чем через неделю здесь уже будет лежать снег. Так что нам надо бы поспешить в базовый лагерь альпинистов, пока погода не начала портиться.

Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киргизия, фото

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     121
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх