Раздел: Фоторепортажи
Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Природа этой страны довольно интересна.
Долгими зимними вечерами, когда за окном падает снег, так приятно вспоминать о летних приключениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
После долгого перегона в Талас и дальнейшего перемещения на юг Киргизии к самому началу памирского высокогорья, нам хотелось наконец-то «снизить темп» и спокойно постоять лагерем. На берегу озера Тулпар-Кёль мы провели три дня, никуда не перемещаясь и лишь изредка заводя мотор машины для подзарядки аккумуляторов. Ну и запускали в небо дрон, конечно же, благо что погода и освещение позволяли это сделать!
Был сильный ветер, но всё же я решил запустить дрона. Фантом 4 не столь компактен, как некоторые другие модели DJI, но при этом более устойчив при ветреной погоде.
Впрочем, полетать довелось недолго - с первыми каплями дождя пришлось оперативно сажать «птичку». В тот день больше не летали.
Зато ближе к закату удалось поснимать озеро на «правильной» длинной выдержке, когда поверхность размывается и приобретает оттенки нереальности.
Читайте также: Странные брачные традиции разных народов. Фото
Утро было тёплым и безоблачным, но местные жители, с которыми мы общались накануне во время прогулки к юртам, сказали, что это буквально последние деньки лета - сезон заканчивается, а меньше чем через неделю здесь уже будет лежать снег. Так что нам надо бы поспешить в базовый лагерь альпинистов, пока погода не начала портиться.
Долгими зимними вечерами, когда за окном падает снег, так приятно вспоминать о летних приключениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
После долгого перегона в Талас и дальнейшего перемещения на юг Киргизии к самому началу памирского высокогорья, нам хотелось наконец-то «снизить темп» и спокойно постоять лагерем. На берегу озера Тулпар-Кёль мы провели три дня, никуда не перемещаясь и лишь изредка заводя мотор машины для подзарядки аккумуляторов. Ну и запускали в небо дрон, конечно же, благо что погода и освещение позволяли это сделать!
Был сильный ветер, но всё же я решил запустить дрона. Фантом 4 не столь компактен, как некоторые другие модели DJI, но при этом более устойчив при ветреной погоде.
Впрочем, полетать довелось недолго - с первыми каплями дождя пришлось оперативно сажать «птичку». В тот день больше не летали.
Зато ближе к закату удалось поснимать озеро на «правильной» длинной выдержке, когда поверхность размывается и приобретает оттенки нереальности.
Читайте также: Странные брачные традиции разных народов. Фото
Утро было тёплым и безоблачным, но местные жители, с которыми мы общались накануне во время прогулки к юртам, сказали, что это буквально последние деньки лета - сезон заканчивается, а меньше чем через неделю здесь уже будет лежать снег. Так что нам надо бы поспешить в базовый лагерь альпинистов, пока погода не начала портиться.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
121
0
Оставьте свой комментарий