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Раздел: Фоторепортажи  
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Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото

Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото Эта гора выглядит довольно необычно.

«Я обожаю горы! Увидев своими глазами не один горный массив в разных точках земного шара, я могу с уверенностью утверждать, что Маттерхорн - это самая фотогеничная гора в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Эта вершина чрезвычайно привлекательна как на фотографиях и видео, но даже и в графическом силуэте на «Тоблероне», заполнившим магазины дьюти-фри в аэропортах, все это подсознательно заставляет захотеть увидеть ее вживую. И вот я здесь побывал!

Могу сказать только одно - идеальная транспортная доступность, развитая туристическая и логистическая инфраструктура в районе Маттерхорна делает это место одним из самых интересных для посещения в Альпах. Мне здесь понравилось даже немного больше, чем в районе Монблана. А еще зимой это все превращается в горнолыжный курорт! Обязательно вернусь сюда еще не один раз», - рассказывает Саша Чебан.

Конечно же, ни одна фотография не сравнится с тем, как эти виды воспринимаются глазом.

Здесь просто перфектное место для того, чтобы почувствовать, что весь мир вокруг ждет, пока вы наслаждаетесь моментом, неспешно потягивая холодный просекко!

В Швейцарии все создано для вас - подъемники, транспорт, кафе и рестораны, горные приюты. Ближе и доступнее природу уже некуда двигать к человеку. Я напишу еще не один репортаж из Швейцарии с техническими деталями и нюансами, а сегодня хочу показать фотографии.

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Высота Маттерхорна - 4478 метров, вершина приковывает взгляд со всех точек, постоянно заставляя смотреть в ее сторону. А через час-полтора ходьбы по трекинговому маршруту пейзаж стремительно меняется.

Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
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 Теги: Маттерхорн, фото

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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