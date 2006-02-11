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Красивейшая горная вершина Швейцарии. Фото
Эта гора выглядит довольно необычно.
«Я обожаю горы! Увидев своими глазами не один горный массив в разных точках земного шара, я могу с уверенностью утверждать, что Маттерхорн - это самая фотогеничная гора в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Эта вершина чрезвычайно привлекательна как на фотографиях и видео, но даже и в графическом силуэте на «Тоблероне», заполнившим магазины дьюти-фри в аэропортах, все это подсознательно заставляет захотеть увидеть ее вживую. И вот я здесь побывал!
Могу сказать только одно - идеальная транспортная доступность, развитая туристическая и логистическая инфраструктура в районе Маттерхорна делает это место одним из самых интересных для посещения в Альпах. Мне здесь понравилось даже немного больше, чем в районе Монблана. А еще зимой это все превращается в горнолыжный курорт! Обязательно вернусь сюда еще не один раз», - рассказывает Саша Чебан.
Конечно же, ни одна фотография не сравнится с тем, как эти виды воспринимаются глазом.
Здесь просто перфектное место для того, чтобы почувствовать, что весь мир вокруг ждет, пока вы наслаждаетесь моментом, неспешно потягивая холодный просекко!
В Швейцарии все создано для вас - подъемники, транспорт, кафе и рестораны, горные приюты. Ближе и доступнее природу уже некуда двигать к человеку. Я напишу еще не один репортаж из Швейцарии с техническими деталями и нюансами, а сегодня хочу показать фотографии.
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Высота Маттерхорна - 4478 метров, вершина приковывает взгляд со всех точек, постоянно заставляя смотреть в ее сторону. А через час-полтора ходьбы по трекинговому маршруту пейзаж стремительно меняется.
«Я обожаю горы! Увидев своими глазами не один горный массив в разных точках земного шара, я могу с уверенностью утверждать, что Маттерхорн - это самая фотогеничная гора в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Эта вершина чрезвычайно привлекательна как на фотографиях и видео, но даже и в графическом силуэте на «Тоблероне», заполнившим магазины дьюти-фри в аэропортах, все это подсознательно заставляет захотеть увидеть ее вживую. И вот я здесь побывал!
Могу сказать только одно - идеальная транспортная доступность, развитая туристическая и логистическая инфраструктура в районе Маттерхорна делает это место одним из самых интересных для посещения в Альпах. Мне здесь понравилось даже немного больше, чем в районе Монблана. А еще зимой это все превращается в горнолыжный курорт! Обязательно вернусь сюда еще не один раз», - рассказывает Саша Чебан.
Конечно же, ни одна фотография не сравнится с тем, как эти виды воспринимаются глазом.
Здесь просто перфектное место для того, чтобы почувствовать, что весь мир вокруг ждет, пока вы наслаждаетесь моментом, неспешно потягивая холодный просекко!
В Швейцарии все создано для вас - подъемники, транспорт, кафе и рестораны, горные приюты. Ближе и доступнее природу уже некуда двигать к человеку. Я напишу еще не один репортаж из Швейцарии с техническими деталями и нюансами, а сегодня хочу показать фотографии.
Читайте также: Живописные ландшафты Киргизии с квадрокоптера. Фото
Высота Маттерхорна - 4478 метров, вершина приковывает взгляд со всех точек, постоянно заставляя смотреть в ее сторону. А через час-полтора ходьбы по трекинговому маршруту пейзаж стремительно меняется.
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