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Раздел: Фоторепортажи  
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В зоне ЧАЭС видели лесных оленей. Фото

В зоне ЧАЭС видели лесных оленей. ФотоФотограф сделал уникальные кадры.

На территории зоны отчуждения сфотографировали благородных или лесных оленей, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

«Олень благородный или лесной. Достаточно распространенное на территории Чернобыльского заповедника копытное млекопитающее. Хотя и пугливый, как и все представители семейства оленевых», - сообщается в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.

В зоне ЧАЭС видели лесных оленей. Фото


В заповеднике рассказывают, что в объектив фотографа попали оленицы.

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В зоне ЧАЭС видели лесных оленей. Фото


«Одна из них так убегала - чуть ли не летела над снегом. Ведь даже в Заповеднике эти животные не могут чувствовать себя вполне безопасно. Ведь волки тоже хотят есть», - делятся в заповеднике.
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 Теги: ЧАЭС, олени

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Сегодня, 11:33 » Автор: Анна Мартынова
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