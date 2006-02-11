Раздел: Фоторепортажи
В зоне ЧАЭС видели лесных оленей. Фото
Фотограф сделал уникальные кадры.
На территории зоны отчуждения сфотографировали благородных или лесных оленей, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
«Олень благородный или лесной. Достаточно распространенное на территории Чернобыльского заповедника копытное млекопитающее. Хотя и пугливый, как и все представители семейства оленевых», - сообщается в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.
В заповеднике рассказывают, что в объектив фотографа попали оленицы.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
«Одна из них так убегала - чуть ли не летела над снегом. Ведь даже в Заповеднике эти животные не могут чувствовать себя вполне безопасно. Ведь волки тоже хотят есть», - делятся в заповеднике.
На территории зоны отчуждения сфотографировали благородных или лесных оленей, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
«Олень благородный или лесной. Достаточно распространенное на территории Чернобыльского заповедника копытное млекопитающее. Хотя и пугливый, как и все представители семейства оленевых», - сообщается в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.
В заповеднике рассказывают, что в объектив фотографа попали оленицы.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
«Одна из них так убегала - чуть ли не летела над снегом. Ведь даже в Заповеднике эти животные не могут чувствовать себя вполне безопасно. Ведь волки тоже хотят есть», - делятся в заповеднике.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
113
0
Оставьте свой комментарий