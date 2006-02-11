Раздел: Фоторепортажи
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Часть снимков сделана в Карибском море.
Снимки немецкого фотографа Noustha Koeckhoven - это целый сюрреалистический мир. В нем дети и животные становятся сказочными героями. Но мир этот не простой, а подводный. Оттого так притягательны все эти русалки и пираты, кажущиеся порой немного неземными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Noustha Koeckhoven снимает в бассейне и в живописных окрестностях острова Бонэйр (Карибское море). По словам автора, порой приходится проводить в воде по несколько часов, прежде чем удастся сделать захватывающий кадр.
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Снимки немецкого фотографа Noustha Koeckhoven - это целый сюрреалистический мир. В нем дети и животные становятся сказочными героями. Но мир этот не простой, а подводный. Оттого так притягательны все эти русалки и пираты, кажущиеся порой немного неземными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Noustha Koeckhoven снимает в бассейне и в живописных окрестностях острова Бонэйр (Карибское море). По словам автора, порой приходится проводить в воде по несколько часов, прежде чем удастся сделать захватывающий кадр.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
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