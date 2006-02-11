» » Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото

Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. ФотоЧасть снимков сделана в Карибском море.

Снимки немецкого фотографа Noustha Koeckhoven - это целый сюрреалистический мир. В нем дети и животные становятся сказочными героями. Но мир этот не простой, а подводный. Оттого так притягательны все эти русалки и пираты, кажущиеся порой немного неземными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Noustha Koeckhoven снимает в бассейне и в живописных окрестностях острова Бонэйр (Карибское море). По словам автора, порой приходится проводить в воде по несколько часов, прежде чем удастся сделать захватывающий кадр.

Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары

Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Фотограф создает оригинальные подводные портреты детей. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотограф, дети

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:58 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх