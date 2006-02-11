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Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото

Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. ФотоОсобняк стоил паре 6,6 миллионов долларов.

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес обзавелись новой роскошной недвижимостью, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Звездная пара приобрела роскошный дом прямо на берегу океана в Малибу (штат Калифорния, США).

По данным американских таблоидов, эта недвижимость стала первой совместной серьезной покупкой супругов.

В начале года стало известно, что Джей Ло и Родригес продали элитные апартаменты в сверхвысоком небоскребе 432 Park Avenue на Манхэттене, который на сегодня является самым высоким жилым домом мира.

Что известно о доме в Малибу? Как пишет The Sun, за новое семейное гнездышко на берегу Тихого океана пара заплатила более 6,6 миллионов долларов.

Особняк выставлен на продажу более 2 лет назад и за это время цена на него снизилась почти вдвое (на 4 миллиона долларов).

В просторном 3-этажном здании площадью 410 квадратных метров есть 4 спальни. На втором этаже расположилась гостиная, которая плавно переходит в обеденную зону и кухню.

В главной спальне огромная терраса, с которой открывается невероятный вид на океан.

С нового особняка звездной четы открывается невероятный вид

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В доме также есть гидромассажная ванна, домашний кинотеатр и собственная фитнес-студия.

Детям Лопес и Родригеса тоже будет чем заняться в новом доме – в доме обустроена игровая комната.

Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
Так выглядит новый особняк Дженнифер Лопес. Фото
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 Теги: Дженнифер Лопес, особняк

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