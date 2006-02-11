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Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото

Необычный дизайн японских спальных поездов. ФотоИх планируют снять с производства.

В Японии в 70-е годы на пике популярности были ночные спальные поезда, которые показали себя как очень комфортное и безопасное средство передвижения. С появлением бюджетных автобусов спрос на них сильно упал, и в обиходе остался всего один поезд. Как сообщает Kiji.life, он до сих пор колесит по стране и радует своих пассажиров хорошим сервисом. Там вы не найдёте сидящих мест, всё рассчитано на комфортную поездку в горизонтальном положении. Предлагаем вам взглянуть, как выглядит этот состав изнутри и снаружи, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Японский поезд Sunrise Express предлагает своим пассажирам только спальные места

Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото


Поезд отправляется с автовокзала Токио в 22:00 по местному времени и проводит в пути всю ночь

Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото


В составе 14 вагонов. На одной из станций поезд разделяется и продолжает путь в разных направлениях

Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото


В поезде установлен автомат, который продаёт душевые карты

Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото


Да, в этом поезде есть душ, но количество карт ограничено и время посещения всего 6 минут

Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото


Пассажирам предлагают два варианта размещения: обычное место с небольшой перегородкой

Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото


И уединённый номер премиум-класса с отдельной ванной

Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото


Также в вагоне предусмотрены места отдыха с большими окнами, где можно наслаждаться прекрасным видом

Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото


Спальные места выглядят довольно уютно

Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото


Любимое развлечение пассажиров - встречать рассвет за чашечкой кофе

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В скором времени Sunrise Express могут снять с производства, и если вы планировали путешествие на японском спальном поезде, то вам придётся поторопиться.
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 Теги: Япония, поезд

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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