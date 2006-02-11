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Необычный дизайн японских спальных поездов. Фото
Их планируют снять с производства.
В Японии в 70-е годы на пике популярности были ночные спальные поезда, которые показали себя как очень комфортное и безопасное средство передвижения. С появлением бюджетных автобусов спрос на них сильно упал, и в обиходе остался всего один поезд. Как сообщает Kiji.life, он до сих пор колесит по стране и радует своих пассажиров хорошим сервисом. Там вы не найдёте сидящих мест, всё рассчитано на комфортную поездку в горизонтальном положении. Предлагаем вам взглянуть, как выглядит этот состав изнутри и снаружи, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Японский поезд Sunrise Express предлагает своим пассажирам только спальные места
Поезд отправляется с автовокзала Токио в 22:00 по местному времени и проводит в пути всю ночь
В составе 14 вагонов. На одной из станций поезд разделяется и продолжает путь в разных направлениях
В поезде установлен автомат, который продаёт душевые карты
Да, в этом поезде есть душ, но количество карт ограничено и время посещения всего 6 минут
Пассажирам предлагают два варианта размещения: обычное место с небольшой перегородкой
И уединённый номер премиум-класса с отдельной ванной
Также в вагоне предусмотрены места отдыха с большими окнами, где можно наслаждаться прекрасным видом
Спальные места выглядят довольно уютно
Любимое развлечение пассажиров - встречать рассвет за чашечкой кофе
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В скором времени Sunrise Express могут снять с производства, и если вы планировали путешествие на японском спальном поезде, то вам придётся поторопиться.
В Японии в 70-е годы на пике популярности были ночные спальные поезда, которые показали себя как очень комфортное и безопасное средство передвижения. С появлением бюджетных автобусов спрос на них сильно упал, и в обиходе остался всего один поезд. Как сообщает Kiji.life, он до сих пор колесит по стране и радует своих пассажиров хорошим сервисом. Там вы не найдёте сидящих мест, всё рассчитано на комфортную поездку в горизонтальном положении. Предлагаем вам взглянуть, как выглядит этот состав изнутри и снаружи, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Японский поезд Sunrise Express предлагает своим пассажирам только спальные места
Поезд отправляется с автовокзала Токио в 22:00 по местному времени и проводит в пути всю ночь
В составе 14 вагонов. На одной из станций поезд разделяется и продолжает путь в разных направлениях
В поезде установлен автомат, который продаёт душевые карты
Да, в этом поезде есть душ, но количество карт ограничено и время посещения всего 6 минут
Пассажирам предлагают два варианта размещения: обычное место с небольшой перегородкой
И уединённый номер премиум-класса с отдельной ванной
Также в вагоне предусмотрены места отдыха с большими окнами, где можно наслаждаться прекрасным видом
Спальные места выглядят довольно уютно
Любимое развлечение пассажиров - встречать рассвет за чашечкой кофе
Читайте также: Пятнадцать самых интересных мест Индии. Фото
В скором времени Sunrise Express могут снять с производства, и если вы планировали путешествие на японском спальном поезде, то вам придётся поторопиться.
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