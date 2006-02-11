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Простые вещи для кухни, которые наверняка оценят хозяйки. Фото
Они помогут поддерживать порядок в кухне.
Пожалуй, каждая хозяйка мечтает, чтобы на ее кухне царил уют и порядок. И для этого приходится ежедневно мыть все и натирать до блеска. Однако, есть немало гаджетов, которые существенно облегчают рутинные будни на кухне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Сетка для раковины
Сетка для раковины - нехитрое, но весьма полезное изобретение, способное защитить трубы от пищевого мусора. Лучше всего, чтобы эта решетка была съемной. Тогда ее можно будет легко чистить.
2. Кисть для уборки
Кто сказал, что уборка это скучное, монотонное занятие? Раньше у вас просто не было волшебных инструментов. Например, маленькой силиконовой кисточки, с помощью которой можно проникнуть в самые труднодоступные места своей кухни и «разукрасить» их в цвет чистоты. По мнению Novate.ru, такая кисть идеально подходит для чистки узких щелей кухни, где скапливается немало жира и пыли.
3. Подставка
Современная кухня немыслима без подставки под губки и мыло. Без этой важной детали на столешнице быстро образуется плесень. Самый удобный вариант - угловая подставка на раковину.
4. Паровой очиститель
Эта разъяренная женщина в два счета очистит вашу микроволновку от засохших остатков пищи и жира. Устройство работает посредством пара, жир размокает и вам остается только протереть стенки губкой.
5. Обезжиривающие салфетки
На кухне полно жирных продуктов, которые оставляют следы на поверхностях, посуде и руках. Быстро и легко избавиться от них помогут специальные салфетки. Это намного быстрее и удобнее, чем отмывать жирные пятна с помощью моющих средств.
6. Оригинальные перчатки
Хозяйственные перчатки уже успели полюбиться женщинам. Ну а в оригинальных перчатках, работа по дому станет намного приятнее.
7. Сушилка для посуды
Вымытую посуду нужно еще и высушить. Если делать это на столешнице, останутся капли и разводы.
8. Подвесной держатель
Если не хотите очищать столешницы от грибка и плесени, позаботьтесь о том, чтобы на рабочих поверхностях не лежало мокрых вещей. Для этого, стоит обзавестись специальным подвесным держателем, подходящим для хранения щеток и ершиков для бутылок.
9. Защитный экран
Никто не любит мыть печку, но после активной готовки - это неизбежно. Сэкономить время и силы поможет специальный раскладной экран. Установите его на конфорку, которую будете использовать и брызги масла не попадут на соседние.
10. Меламиновая губка
К меламиновым губкам можно относиться как угодно, но кто бы и что не говорил, очищают они идеально. Любая поверхность, любой предмет после контакта с волшебной губкой засверкает как новый.
11. Лизун
Все мы привыкли воспринимать лизуна, как детскую игрушку. Но сейчас появилась его усовершенствованная взрослая версия. Выглядит она практически также, как и игрушечный, но с его помощью можно проникнуть в самые потайные уголки квартиры и очистить их от пыли и грязи. Данное приспособление также прекрасно подходит для чистки любых кнопок.
12. Щетка
Специальная щетка, с помощью которой можно в два счета отмыть столовые приборы от остатков засохшей еды.
13. Устройство для чистки рыбы
Многие люди не любят готовить рыбу из-за самого процесса ее чистки. Рыбья шелуха разлетается повсюду, засыхает и превращается в настоящую проблему. Однако всех этих проблем можно избежать, если обзавестись специальным устройством для чистки рыбы с контейнером для чешуи.
14. Швабра с контейнером для воды
Швабра с контейнером для воды и распылителем поможет быстро и комфортно протереть пол на кухне или в коридоре, не таская за собой ведра.
15. Лопатка
Чудесная лопатка с силиконовым кончиком, позволяющая выложить со сковородки все до капли, а значит и облегчить процесс ее мытья.
16. Металлическое мыло
Запахи рыбы, чеснока и лука пристают к коже и очень плохо отмываются, но и с этой проблемой можно справиться. Для этого понадобится специальное металлическое мыло. Потрите об него мокрые руки и от неприятных запахов не останется и следа.
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17. Контейнер для мусора
Разделочная досочка со специальным контейнером для сбора пищевого мусора сведет к минимуму уборку после готовки.
Пожалуй, каждая хозяйка мечтает, чтобы на ее кухне царил уют и порядок. И для этого приходится ежедневно мыть все и натирать до блеска. Однако, есть немало гаджетов, которые существенно облегчают рутинные будни на кухне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Сетка для раковины
Сетка для раковины - нехитрое, но весьма полезное изобретение, способное защитить трубы от пищевого мусора. Лучше всего, чтобы эта решетка была съемной. Тогда ее можно будет легко чистить.
2. Кисть для уборки
Кто сказал, что уборка это скучное, монотонное занятие? Раньше у вас просто не было волшебных инструментов. Например, маленькой силиконовой кисточки, с помощью которой можно проникнуть в самые труднодоступные места своей кухни и «разукрасить» их в цвет чистоты. По мнению Novate.ru, такая кисть идеально подходит для чистки узких щелей кухни, где скапливается немало жира и пыли.
3. Подставка
Современная кухня немыслима без подставки под губки и мыло. Без этой важной детали на столешнице быстро образуется плесень. Самый удобный вариант - угловая подставка на раковину.
4. Паровой очиститель
Эта разъяренная женщина в два счета очистит вашу микроволновку от засохших остатков пищи и жира. Устройство работает посредством пара, жир размокает и вам остается только протереть стенки губкой.
5. Обезжиривающие салфетки
На кухне полно жирных продуктов, которые оставляют следы на поверхностях, посуде и руках. Быстро и легко избавиться от них помогут специальные салфетки. Это намного быстрее и удобнее, чем отмывать жирные пятна с помощью моющих средств.
6. Оригинальные перчатки
Хозяйственные перчатки уже успели полюбиться женщинам. Ну а в оригинальных перчатках, работа по дому станет намного приятнее.
7. Сушилка для посуды
Вымытую посуду нужно еще и высушить. Если делать это на столешнице, останутся капли и разводы.
8. Подвесной держатель
Если не хотите очищать столешницы от грибка и плесени, позаботьтесь о том, чтобы на рабочих поверхностях не лежало мокрых вещей. Для этого, стоит обзавестись специальным подвесным держателем, подходящим для хранения щеток и ершиков для бутылок.
9. Защитный экран
Никто не любит мыть печку, но после активной готовки - это неизбежно. Сэкономить время и силы поможет специальный раскладной экран. Установите его на конфорку, которую будете использовать и брызги масла не попадут на соседние.
10. Меламиновая губка
К меламиновым губкам можно относиться как угодно, но кто бы и что не говорил, очищают они идеально. Любая поверхность, любой предмет после контакта с волшебной губкой засверкает как новый.
11. Лизун
Все мы привыкли воспринимать лизуна, как детскую игрушку. Но сейчас появилась его усовершенствованная взрослая версия. Выглядит она практически также, как и игрушечный, но с его помощью можно проникнуть в самые потайные уголки квартиры и очистить их от пыли и грязи. Данное приспособление также прекрасно подходит для чистки любых кнопок.
12. Щетка
Специальная щетка, с помощью которой можно в два счета отмыть столовые приборы от остатков засохшей еды.
13. Устройство для чистки рыбы
Многие люди не любят готовить рыбу из-за самого процесса ее чистки. Рыбья шелуха разлетается повсюду, засыхает и превращается в настоящую проблему. Однако всех этих проблем можно избежать, если обзавестись специальным устройством для чистки рыбы с контейнером для чешуи.
14. Швабра с контейнером для воды
Швабра с контейнером для воды и распылителем поможет быстро и комфортно протереть пол на кухне или в коридоре, не таская за собой ведра.
15. Лопатка
Чудесная лопатка с силиконовым кончиком, позволяющая выложить со сковородки все до капли, а значит и облегчить процесс ее мытья.
16. Металлическое мыло
Запахи рыбы, чеснока и лука пристают к коже и очень плохо отмываются, но и с этой проблемой можно справиться. Для этого понадобится специальное металлическое мыло. Потрите об него мокрые руки и от неприятных запахов не останется и следа.
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17. Контейнер для мусора
Разделочная досочка со специальным контейнером для сбора пищевого мусора сведет к минимуму уборку после готовки.
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