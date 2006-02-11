Опасные роботы, которых создают уже сейчас. Фото

Их существование вызывает опаску.



Сегодня роботы способны отправиться в самые отдаленные уголки планеты, общаться, как люди, и даже учиться, но развитие робототехники может быть столь же страшной перспективой, как и захватывающей. Вспомните хотя бы любой из фильмов «Терминатор», передает



Поскольку ИИ (искусственный интеллект) совершенствуется с каждым годом, возможно, вскоре роботы начнут думать самостоятельно и однажды смогут даже захватить мир. Так на каких роботов нам стоит взглянуть одновременно с восхищением и опаской?



REEM







REEM - полноразмерный робот-гуманоид, способный выступать в роли гида, администратора, конферансье и даже произносить речи или проводить презентации на нескольких языках. Его производители, компания PAL-Robotics, заявляют, что они создали REEM с целью предоставить дружественный, интерактивный источник информации, который можно использовать в торговых центрах, аэропортах, больницах и других общественных местах. Что ж, идея сама по себе неплохая, но лучше все же с осторожностью приближаться к этому роботу.



GhostSwimmer – робот-акула







Это беспилотный подводный аппарат, который имитирует акулу или другую крупную рыбу, плавающую в воде. Такая неброская «маскировка» позволяет ему проводить подводную разведку и наблюдение на глубинах более 90 метров, оставаясь вне подозрений, что подводной лодке не под силу. По этой причине ВМС США планируют использовать аппарат для мониторинга океанов, не подвергая опасности человеческие жизни.



BionicANTS – робот-муравей







Эти роботы-насекомые являются автономными, что означает, они могут функционировать самостоятельно и реагировать на раздражители вокруг них в режиме реального времени. Как и настоящие муравьи, эти роботы гораздо больше ориентированы на группу, чем на человека. Они могут общаться и координировать свои действия с другими находящимися поблизости роботами-муравьями для решения сложных задач. Так что, возможно, уже совсем скоро мы увидим целые колонии крошечных роботизированных насекомых, бегающих вокруг.



СВ2 – робот-ребенок







Инженеры создали этого похожего на ребенка робота с одной целью - проверить возможности обучения ИИ (искусственного интеллекта). Разработанный в университете Осаки в Японии, CB2 был создан с возможностью распознавать выражения лица и жесты и извлекать значение из увиденного так же, как это делает человеческий младенец. Ведущий ученый проекта заявил, что одной из их целей было обучение CB2 человеческому языку, и он верит, что когда-нибудь в будущем появится целая новая раса людей-роботов, живущих рядом с реальными людьми.



BigDog – боевой робот-собака







Приблизительно размером с маленького мула, этот четвероногий робот был создан на средства военного ведомства компанией Boston Dynamics, принадлежащей Google. Он может переносить тяжелое снаряжение вплоть до 45 килограмм и передвигаться по труднопроходимой местности, что делает его весьма полезным для солдат.



Robugtix T8X – робот-паук







Нет надобности объяснять, что делает T8X таким устрашающим, просто тот факт, что это гигантский робот-паук, сам по себе достаточно страшен. Хотя внешний вид - это еще не все, этот робот запрограммирован двигаться и вести себя точно так же, как настоящий паук, увеличивая ужас, который он внушает, в десять раз. К счастью, T8X - это всего лишь игрушка с дистанционным управлением, но у компании, которая стоит за созданием T8X, есть несколько новых роботов-пауков, которые еще больше, автономнее и еще более жуткие на вид.



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ASIMO







ASIMO - робот-гуманоид, в настоящее время разрабатываемый компанией Honda Robotics. Проект ASIMO стартовал в 2000 году, и на сегодняшний день он является одним из наиболее продвинутых роботов-гуманоидов в мире, способных распознавать лица, голоса и жесты, и он может самостоятельно решать, как реагировать, например, помахать или пожать предложенную руку. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня роботы способны отправиться в самые отдаленные уголки планеты, общаться, как люди, и даже учиться, но развитие робототехники может быть столь же страшной перспективой, как и захватывающей. Вспомните хотя бы любой из фильмов «Терминатор», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Поскольку ИИ (искусственный интеллект) совершенствуется с каждым годом, возможно, вскоре роботы начнут думать самостоятельно и однажды смогут даже захватить мир. Так на каких роботов нам стоит взглянуть одновременно с восхищением и опаской?REEM - полноразмерный робот-гуманоид, способный выступать в роли гида, администратора, конферансье и даже произносить речи или проводить презентации на нескольких языках. Его производители, компания PAL-Robotics, заявляют, что они создали REEM с целью предоставить дружественный, интерактивный источник информации, который можно использовать в торговых центрах, аэропортах, больницах и других общественных местах. Что ж, идея сама по себе неплохая, но лучше все же с осторожностью приближаться к этому роботу.Это беспилотный подводный аппарат, который имитирует акулу или другую крупную рыбу, плавающую в воде. Такая неброская «маскировка» позволяет ему проводить подводную разведку и наблюдение на глубинах более 90 метров, оставаясь вне подозрений, что подводной лодке не под силу. По этой причине ВМС США планируют использовать аппарат для мониторинга океанов, не подвергая опасности человеческие жизни.Эти роботы-насекомые являются автономными, что означает, они могут функционировать самостоятельно и реагировать на раздражители вокруг них в режиме реального времени. Как и настоящие муравьи, эти роботы гораздо больше ориентированы на группу, чем на человека. Они могут общаться и координировать свои действия с другими находящимися поблизости роботами-муравьями для решения сложных задач. Так что, возможно, уже совсем скоро мы увидим целые колонии крошечных роботизированных насекомых, бегающих вокруг.Инженеры создали этого похожего на ребенка робота с одной целью - проверить возможности обучения ИИ (искусственного интеллекта). Разработанный в университете Осаки в Японии, CB2 был создан с возможностью распознавать выражения лица и жесты и извлекать значение из увиденного так же, как это делает человеческий младенец. Ведущий ученый проекта заявил, что одной из их целей было обучение CB2 человеческому языку, и он верит, что когда-нибудь в будущем появится целая новая раса людей-роботов, живущих рядом с реальными людьми.Приблизительно размером с маленького мула, этот четвероногий робот был создан на средства военного ведомства компанией Boston Dynamics, принадлежащей Google. Он может переносить тяжелое снаряжение вплоть до 45 килограмм и передвигаться по труднопроходимой местности, что делает его весьма полезным для солдат.Нет надобности объяснять, что делает T8X таким устрашающим, просто тот факт, что это гигантский робот-паук, сам по себе достаточно страшен. Хотя внешний вид - это еще не все, этот робот запрограммирован двигаться и вести себя точно так же, как настоящий паук, увеличивая ужас, который он внушает, в десять раз. К счастью, T8X - это всего лишь игрушка с дистанционным управлением, но у компании, которая стоит за созданием T8X, есть несколько новых роботов-пауков, которые еще больше, автономнее и еще более жуткие на вид.ASIMO - робот-гуманоид, в настоящее время разрабатываемый компанией Honda Robotics. Проект ASIMO стартовал в 2000 году, и на сегодняшний день он является одним из наиболее продвинутых роботов-гуманоидов в мире, способных распознавать лица, голоса и жесты, и он может самостоятельно решать, как реагировать, например, помахать или пожать предложенную руку.





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