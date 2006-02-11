Раздел: Фоторепортажи
Неожиданные факты об авиации. Фото
Кто бы мог подумать!
Почему окна самолета круглые? Почему у самолетов есть изогнутые концы крыльев? Почему пассажиры всегда садятся в самолеты с левой стороны? Все, что связано с самолетами, хорошо спланировано и продумано. Возможно, это главная причина, почему самолет - самый безопасный способ путешествовать. Мы ответим на 8 самых популярных вопросов о самолетах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Почему окна самолета круглые?
В начале 1950-х годов Хэвилленд разработал Comet, первый в мире коммерческий реактивный авиалайнер. Это было буквально чудо. Но через год он развалился прямо в небе. Через несколько месяцев разбились еще 2 самолета. Инженеры провели диагностику каждого винта самолета и обнаружили проблему: окна были квадратными. Дело в том, что давление растет по углам квадратных окон, и это давление только увеличивается во время полета. Поэтому было решено сделать окна круглыми. Благодаря этому решению, полеты теперь стали намного безопаснее.
2. Почему у самолетов есть изогнутые концы крыльев?
Во время полета давление в верхней части крыла ниже, чем в нижней части крыла. Воздух имеет тенденцию перемещаться от высокого давления ниже крыла к низкому давлению над крылом вокруг кончиков крыльев. В прошлом кончики крыльев были прямыми, а воздушный поток вызывал сильную турбулентность. Поэтому ученые решили согнуть кончики крыльев вверх, чтобы уменьшить турбулентность, продлить срок службы крыльев и сэкономить много топлива во время путешествий. Благодаря этой функции мы чувствуем себя более комфортно во время полета.
3. Почему у самолетов разные формы носа?
Нос военного самолета заострен. Чем острее нос, тем быстрее самолет. Но более длинный нос мешает пилотам правильно видеть взлетно-посадочную полосу, поэтому у пассажирских самолетов есть округлые носы. Но российские инженеры решили эту проблему в 60-х годах. Они изобрели самый быстрый пассажирский самолет, который смог наклонить нос. При взлете и посадке самолет наклонял нос вниз. Во время полета нос был возвращен в исходное положение.
4. Почему самолеты окрашены в белый цвет?
Самолеты почти всегда окрашены в белый цвет. На это есть несколько причин: Тепловое отражение. Если самолет окрашен в белый цвет, он накапливает меньше тепла. Это лучше для пассажиров и экономически выгодно для авиакомпаний. Белая краска дешевле. Птицы лучше видят отражение от белых поверхностей и по этой причине не часто сталкиваются с самолетами. Белая краска помогает выявить даже небольшие трещины и вмятины.
5. Почему выход слева?
Не все, но большинство самолетов имеют основной пассажирский вход с левой стороны. Есть разные теории, объясняющие этот факт. Правая сторона для багажа (грузовые люки также справа), так что это небезопасно для пассажиров. Некоторые люди говорят, что это традиция прошлого: пандусы кораблей всегда были слева.
6. Почему некоторые самолеты имеют странную форму?
Вы, наверное, слышали о самолете, который также называют самолетом-невидимкой. Он имеет странную форму по одной простой причине: его форма делает его менее видимым для радаров, сонаров, инфракрасных и других методов обнаружения. Более того, он позволяет самолету перевозить больше багажа и потреблять меньше топлива.
7. Как самолеты выглядят просторными?
Дизайнеры используют несколько приемов, чтобы самолеты выглядели больше и просторнее, чем они есть на самом деле. Например, стены имеют определенную форму, чтобы правильно отражать свет. Освещение между потолком и верхними ящиками делает потолок визуально выше. Благодаря этим трюкам людям, страдающим клаустрофобией, легче путешествовать на самолете.
Читайте также: Необычный испанский город, построенный в скале. Фото
8. Почему у пилотов нет бороды?
Некоторые авиакомпании не разрешают пилотам иметь бороды. Дело в том, что волосы на лице могут помешать тому, чтобы кислородная маска надежно прилегала к лицу пилота и работала должным образом. В случае крайней необходимости, пилоты должны оставаться в сознании, чтобы иметь возможность спасти жизни людей.
Почему окна самолета круглые? Почему у самолетов есть изогнутые концы крыльев? Почему пассажиры всегда садятся в самолеты с левой стороны? Все, что связано с самолетами, хорошо спланировано и продумано. Возможно, это главная причина, почему самолет - самый безопасный способ путешествовать. Мы ответим на 8 самых популярных вопросов о самолетах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Почему окна самолета круглые?
В начале 1950-х годов Хэвилленд разработал Comet, первый в мире коммерческий реактивный авиалайнер. Это было буквально чудо. Но через год он развалился прямо в небе. Через несколько месяцев разбились еще 2 самолета. Инженеры провели диагностику каждого винта самолета и обнаружили проблему: окна были квадратными. Дело в том, что давление растет по углам квадратных окон, и это давление только увеличивается во время полета. Поэтому было решено сделать окна круглыми. Благодаря этому решению, полеты теперь стали намного безопаснее.
2. Почему у самолетов есть изогнутые концы крыльев?
Во время полета давление в верхней части крыла ниже, чем в нижней части крыла. Воздух имеет тенденцию перемещаться от высокого давления ниже крыла к низкому давлению над крылом вокруг кончиков крыльев. В прошлом кончики крыльев были прямыми, а воздушный поток вызывал сильную турбулентность. Поэтому ученые решили согнуть кончики крыльев вверх, чтобы уменьшить турбулентность, продлить срок службы крыльев и сэкономить много топлива во время путешествий. Благодаря этой функции мы чувствуем себя более комфортно во время полета.
3. Почему у самолетов разные формы носа?
Нос военного самолета заострен. Чем острее нос, тем быстрее самолет. Но более длинный нос мешает пилотам правильно видеть взлетно-посадочную полосу, поэтому у пассажирских самолетов есть округлые носы. Но российские инженеры решили эту проблему в 60-х годах. Они изобрели самый быстрый пассажирский самолет, который смог наклонить нос. При взлете и посадке самолет наклонял нос вниз. Во время полета нос был возвращен в исходное положение.
4. Почему самолеты окрашены в белый цвет?
Самолеты почти всегда окрашены в белый цвет. На это есть несколько причин: Тепловое отражение. Если самолет окрашен в белый цвет, он накапливает меньше тепла. Это лучше для пассажиров и экономически выгодно для авиакомпаний. Белая краска дешевле. Птицы лучше видят отражение от белых поверхностей и по этой причине не часто сталкиваются с самолетами. Белая краска помогает выявить даже небольшие трещины и вмятины.
5. Почему выход слева?
Не все, но большинство самолетов имеют основной пассажирский вход с левой стороны. Есть разные теории, объясняющие этот факт. Правая сторона для багажа (грузовые люки также справа), так что это небезопасно для пассажиров. Некоторые люди говорят, что это традиция прошлого: пандусы кораблей всегда были слева.
6. Почему некоторые самолеты имеют странную форму?
Вы, наверное, слышали о самолете, который также называют самолетом-невидимкой. Он имеет странную форму по одной простой причине: его форма делает его менее видимым для радаров, сонаров, инфракрасных и других методов обнаружения. Более того, он позволяет самолету перевозить больше багажа и потреблять меньше топлива.
7. Как самолеты выглядят просторными?
Дизайнеры используют несколько приемов, чтобы самолеты выглядели больше и просторнее, чем они есть на самом деле. Например, стены имеют определенную форму, чтобы правильно отражать свет. Освещение между потолком и верхними ящиками делает потолок визуально выше. Благодаря этим трюкам людям, страдающим клаустрофобией, легче путешествовать на самолете.
Читайте также: Необычный испанский город, построенный в скале. Фото
8. Почему у пилотов нет бороды?
Некоторые авиакомпании не разрешают пилотам иметь бороды. Дело в том, что волосы на лице могут помешать тому, чтобы кислородная маска надежно прилегала к лицу пилота и работала должным образом. В случае крайней необходимости, пилоты должны оставаться в сознании, чтобы иметь возможность спасти жизни людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
172
0
Оставьте свой комментарий