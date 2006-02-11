Раздел: Фоторепортажи
Мишель Обама показала, как выросли ее дочери. Фото
Девочки уже выросли.
Жена бывшего Президента США показала, как изменилась их семья за долгие годы, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Мишель и Барак Обама поженились в 1992 году. Уже через 7 лет после свадьбы на свет появилась их первая дочь Малиа, а в 2002 году родилась вторая - Наташа. После того как Обама стал президентом США, их семейная жизнь стала считаться образцовой в стране.
«Мои валентинки»
Ко Дню Святого Валентина Мишель Обама опубликовала архивное семейное фото.
«So lucky to call these three my valentines for all these years», - подписала снимок Мишель.
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А так выглядит семейство Барака Обамы сейчас:
Жена бывшего Президента США показала, как изменилась их семья за долгие годы, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Мишель и Барак Обама поженились в 1992 году. Уже через 7 лет после свадьбы на свет появилась их первая дочь Малиа, а в 2002 году родилась вторая - Наташа. После того как Обама стал президентом США, их семейная жизнь стала считаться образцовой в стране.
«Мои валентинки»
Ко Дню Святого Валентина Мишель Обама опубликовала архивное семейное фото.
«So lucky to call these three my valentines for all these years», - подписала снимок Мишель.
Читайте также: Неожиданные факты об Антарктиде, о которых знают немногие. Фото
А так выглядит семейство Барака Обамы сейчас:
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