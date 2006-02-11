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Мишель Обама показала, как выросли ее дочери. Фото

Мишель Обама показала, как выросли ее дочери. ФотоДевочки уже выросли.

Жена бывшего Президента США показала, как изменилась их семья за долгие годы, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Мишель и Барак Обама поженились в 1992 году. Уже через 7 лет после свадьбы на свет появилась их первая дочь Малиа, а в 2002 году родилась вторая - Наташа. После того как Обама стал президентом США, их семейная жизнь стала считаться образцовой в стране.

«Мои валентинки»
Ко Дню Святого Валентина Мишель Обама опубликовала архивное семейное фото.

«So lucky to call these three my valentines for all these years», - подписала снимок Мишель.

Мишель Обама показала, как выросли ее дочери. Фото


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А так выглядит семейство Барака Обамы сейчас:

Мишель Обама показала, как выросли ее дочери. Фото
Мишель Обама показала, как выросли ее дочери. Фото
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 Теги: Мишель Обама, дочери

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Сегодня, 16:54 » Автор: Анна Мартынова
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