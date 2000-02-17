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Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото

Художник создает невероятные картины на ракушках. ФотоНевероятно талантливый фотограф.

В мире множество талантливых и потрясающих художников, что поражают зрителей и остальную публику своей неисчерпаемой фантазией, разнообразием форм, красок, стилей и даже вещей, на которых они рисуют и используют их в качестве холста. И американская художница из Калифорнии Мэри Кенион (Mary Kenyon) не стала в этом исключением. Она – одна из наиболее талантливых мастериц современности, что сочетает в себе не только художественный, но и глубоко эстетический и философский взгляд на многие вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Большинство современных художников стремится найти нечто новое, занять свою, особую нишу, что и будет привлекать к нему зрителей и ценителей искусства. Чего только не было в мире: и людей, рисующих на чайных пакетиках, и тех, кто создаёт крошечные картины в миниатюре, и даже вязаные полотна, что точно и максимально детализировано передают все оттенки и красоты пейзажей и небесных светил. Как показала практика, чем меньше предмет, на котором выполняется рисунок – тем больше восторга он вызывает у зрителей. Но крылья бабочек уже давно заняты другими художниками, так же, как и остальные мини-полотна из природного мира, а потому мастерице Мэри не оставалось другого способа, кроме как найти своё, нечто новое и удивительное – морские ракушки, что и стали её своеобразным холстом. Именно ракушки превратили её работы в чрезвычайные произведения искусства, их матовый блеск делает даже самую обычную картину уникальной, а особая поверхность каждого моллюска придаёт своего шарма и очарования, превращая маленькие полотна в настоящие сокровища, что можно найти на глубине океана, там, где затонули древние, ветхие корабли.

Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото
Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото


Художница рассказывает, что тяга к творчеству и ко всему необычному проявилась у неё от отца: «Его душа всегда лежала к творчеству, он отлично сочетал в себе талант художника, пишущего маслом и краской, и резчика по натуральной коже. Когда его не стало, в его мастерской осталось множество материалов: блестящие масляные и акриловые краски, величественные холсты всех форм и размеров, обрезки кожи, точно отлаженные инструменты. Всё это стало моим вдохновением, маленьким миром, из которого я черпала свою музу и благодаря чему решила связать свою судьбу с искусством».

Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото
Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото


Уникальность её работы заключается в особой технике исполнения. Мэри работает в стиле декупажа, то есть покрывает всю поверхность ракушки выбранным и заранее продуманным изображением. После того, как картинка закончена, она наносит на неё декор и последние штрихи: золочённую краску, блестящую в лучах солнца, разнообразные трёхмерные украшения, самыми популярными из которых являются стразы и латунные детали от Сваровски. Всё это отлично гармонирует и дополняет картинки, что находятся в глубине ракушек: чувственных русалок в окружении морских просторов, женщин-бабочек, что распахивают свои крылья навстречу этому миру, подражая танцовщицам из 60-х годов, портреты знатных дам и аристократок, блестящие, манящие каждой деталью и трепещущими крыльями стрекозы и многое другое. Всё это не оставляет никаких сомнений в том, что такое уникальное и стильное украшение, на ряду с веерами, ручными зеркальцами и многим другим, могло в своё время принадлежать знатной даме из высшего света, что любила похвастаться своими находками и приобретениями ручной работы.

Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото


Примечательно, что мастерица начала свой путь относительно недавно, но вдохновлялась при этом многими вещами. К примеру, она частенько замечала в Интернете различные мастер-классы и видео-уроки на тему украшения ракушек, а точнее – их наружной поверхности красками, стразами и многим другим. Увлекшись этим, Мэри признаётся, что потратила множество часов, просматривая уроки на Ютубе и осознав, что именно с этим и будет связано её дальнейшее творчество, да только вот выглядеть оно будет по-особому и совсем иначе, и она значительно усложнит себе задачу, взявшись на разукрашивание внутренней части ракушки, той, где прежде была красивая, перламутровая жемчужина, ставшая чьим-то украшением.

Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото
Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото


Самое интересное, что у Мэри нет художественного образования. Она смущённо заявляет, что является лишь художником-самоучкой, что в раннем детстве даже не пытался взять в руки кисточку и рисовать хотя бы на стандартной бумаге. Вся её жизнь протекала в наблюдении за тем, как работает её отец, как творят другие, и лишь в более зрелом возрасте она поняла, что её предназначение – дарить миру нечто кардинальное новое и даже неслыханное. Она признаёт, что родилась как раз в нужное время, когда мир стремительно меняется и сам по себе является холстом, на котором многие рисуют наляпистыми, неясными красками, и в которые она хотела привнести хоть немного разнообразия, роскоши и истинной, природной красоты.

Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото
Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото


Кенион стала так популярна и известна благодаря всемирной сети обмена фотографиями – Инстаграм. Когда она только начинала там вести свою страницу, то её работы не получали должного отклика, ведь всё новое, что появляется в этом мире, должно пройти свою, особую стадию познания и принятия другими людьми. Но художница не сдавалась, не обращала внимания на низкие отзывы своих работ или малое количество лайков. И не зря, ведь с каждой новой ракушкой, с каждым шедевром, что она наносила на блестящую поверхность, армия её фанатов росла, так же, как и признание её творчества. А потому сегодня она – популярный и востребованный блогер, который с любовью и заботой отзывается о каждом своём подписчике. Она искренне верит в то, что именно эти люди, которые ставят сердца под её работами, вдохновляют её продолжать, делиться с миром своими нестандартными идеями и виденьями прекрасного.

Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото


Художница называет себя настоящим наркоманом, творческим маньяком, который рьяно исследует все, даже самые крошечные детали и тематики, доступные ей. Она искренне радуется тому, что имеет доступ к сети Интернет, откуда может черпать идеи, любоваться картинами других художников, искать предметы старины и знакомиться с тем, как они выглядели, чтобы, в конечном счёте, воплотить это в своих работах, да так умело, что не остаётся никакого сомнения в том, что автор максимально творчески подошёл не только к труду, но и к подготовке. Это отображается в высокой детализации, в прорисовке деталей, в каждом штрихе, что наносится на мягкую и прохладную поверхность морских обитателей.

Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото
Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото


На вопросы о том, почему именно морская тематика и почему именно ракушки в качестве холстов, Мэри разводит руками. Она говорит о том, что в своё время частенько гуляла по пляжам в своём родном городе, наслаждалась мягким и тёплым песком, солнечным светом, пением волн, а также любила собирать ракушки, набивая ими карманы до отказа, и принося домой, тщательно раскладывая их в своей комнате и наслаждаясь блеском каждой из них. То, что радовало маленькую девочку, теперь стало вдохновением для взрослой художницы, переносящей детский восторг в свои работы. Ведь море и океан – многогранны, они не имеют границ, ровно так же, как и человеческая фантазия. Это и вдохновило Мэри на её работы, тот факт, что каждый обитатель морей и океанов – особенный, и каждая ракушка, найденная ею в песке и заботливо очищенная водой, огранённая морскими волнами, уникальная и вторую такую невозможно отыскать. И дело не только в виде морских обитателей, но и в том, что структура, тени, тональность самого рисунка в любой из раковин – свои, особые, дающие простор для фантазии и открывающие маленькое окошко в мир неизведанного. Ведь, если потрудиться, то с лёгкостью можно представить в какой-то из ракушек определённую картинку, что и делает художница на протяжении нескольких лет.

Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото
Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото


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Кенион говорит о творчестве следующим образом: «Пусть то, что ты делаешь, будет тем, что ты любишь больше всего». Это её главный девиз, который не даёт ей опустить руки и свернуть с проложенной дорожки. Она действительно любит свою работу, что чётко видно в каждой, даже самой маленькой детали, тонком и ровном штрихе, произведённом с особым рвением и восторгом самого автора. Художница не определяет себя к одному виду творчества и не считает, что её работы можно отнести исключительно к картинам или прикладному искусству. Она сочетает в себе черты одного и другого, соединяя их между собой столь гармонично и умело, по сей день вызывая восторг у миллионов пользователей по всему миру, что всегда мечтали иметь дома нечто из глубин самого океана – наиболее таинственного и неизведанного из всего, что есть на нашей благодатной планете.

Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото
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 Теги: картины, художник

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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