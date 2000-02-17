Раздел: Фоторепортажи
Художник создает невероятные картины на ракушках. Фото
Невероятно талантливый фотограф.
В мире множество талантливых и потрясающих художников, что поражают зрителей и остальную публику своей неисчерпаемой фантазией, разнообразием форм, красок, стилей и даже вещей, на которых они рисуют и используют их в качестве холста. И американская художница из Калифорнии Мэри Кенион (Mary Kenyon) не стала в этом исключением. Она – одна из наиболее талантливых мастериц современности, что сочетает в себе не только художественный, но и глубоко эстетический и философский взгляд на многие вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Большинство современных художников стремится найти нечто новое, занять свою, особую нишу, что и будет привлекать к нему зрителей и ценителей искусства. Чего только не было в мире: и людей, рисующих на чайных пакетиках, и тех, кто создаёт крошечные картины в миниатюре, и даже вязаные полотна, что точно и максимально детализировано передают все оттенки и красоты пейзажей и небесных светил. Как показала практика, чем меньше предмет, на котором выполняется рисунок – тем больше восторга он вызывает у зрителей. Но крылья бабочек уже давно заняты другими художниками, так же, как и остальные мини-полотна из природного мира, а потому мастерице Мэри не оставалось другого способа, кроме как найти своё, нечто новое и удивительное – морские ракушки, что и стали её своеобразным холстом. Именно ракушки превратили её работы в чрезвычайные произведения искусства, их матовый блеск делает даже самую обычную картину уникальной, а особая поверхность каждого моллюска придаёт своего шарма и очарования, превращая маленькие полотна в настоящие сокровища, что можно найти на глубине океана, там, где затонули древние, ветхие корабли.
Художница рассказывает, что тяга к творчеству и ко всему необычному проявилась у неё от отца: «Его душа всегда лежала к творчеству, он отлично сочетал в себе талант художника, пишущего маслом и краской, и резчика по натуральной коже. Когда его не стало, в его мастерской осталось множество материалов: блестящие масляные и акриловые краски, величественные холсты всех форм и размеров, обрезки кожи, точно отлаженные инструменты. Всё это стало моим вдохновением, маленьким миром, из которого я черпала свою музу и благодаря чему решила связать свою судьбу с искусством».
Уникальность её работы заключается в особой технике исполнения. Мэри работает в стиле декупажа, то есть покрывает всю поверхность ракушки выбранным и заранее продуманным изображением. После того, как картинка закончена, она наносит на неё декор и последние штрихи: золочённую краску, блестящую в лучах солнца, разнообразные трёхмерные украшения, самыми популярными из которых являются стразы и латунные детали от Сваровски. Всё это отлично гармонирует и дополняет картинки, что находятся в глубине ракушек: чувственных русалок в окружении морских просторов, женщин-бабочек, что распахивают свои крылья навстречу этому миру, подражая танцовщицам из 60-х годов, портреты знатных дам и аристократок, блестящие, манящие каждой деталью и трепещущими крыльями стрекозы и многое другое. Всё это не оставляет никаких сомнений в том, что такое уникальное и стильное украшение, на ряду с веерами, ручными зеркальцами и многим другим, могло в своё время принадлежать знатной даме из высшего света, что любила похвастаться своими находками и приобретениями ручной работы.
Примечательно, что мастерица начала свой путь относительно недавно, но вдохновлялась при этом многими вещами. К примеру, она частенько замечала в Интернете различные мастер-классы и видео-уроки на тему украшения ракушек, а точнее – их наружной поверхности красками, стразами и многим другим. Увлекшись этим, Мэри признаётся, что потратила множество часов, просматривая уроки на Ютубе и осознав, что именно с этим и будет связано её дальнейшее творчество, да только вот выглядеть оно будет по-особому и совсем иначе, и она значительно усложнит себе задачу, взявшись на разукрашивание внутренней части ракушки, той, где прежде была красивая, перламутровая жемчужина, ставшая чьим-то украшением.
Самое интересное, что у Мэри нет художественного образования. Она смущённо заявляет, что является лишь художником-самоучкой, что в раннем детстве даже не пытался взять в руки кисточку и рисовать хотя бы на стандартной бумаге. Вся её жизнь протекала в наблюдении за тем, как работает её отец, как творят другие, и лишь в более зрелом возрасте она поняла, что её предназначение – дарить миру нечто кардинальное новое и даже неслыханное. Она признаёт, что родилась как раз в нужное время, когда мир стремительно меняется и сам по себе является холстом, на котором многие рисуют наляпистыми, неясными красками, и в которые она хотела привнести хоть немного разнообразия, роскоши и истинной, природной красоты.
Кенион стала так популярна и известна благодаря всемирной сети обмена фотографиями – Инстаграм. Когда она только начинала там вести свою страницу, то её работы не получали должного отклика, ведь всё новое, что появляется в этом мире, должно пройти свою, особую стадию познания и принятия другими людьми. Но художница не сдавалась, не обращала внимания на низкие отзывы своих работ или малое количество лайков. И не зря, ведь с каждой новой ракушкой, с каждым шедевром, что она наносила на блестящую поверхность, армия её фанатов росла, так же, как и признание её творчества. А потому сегодня она – популярный и востребованный блогер, который с любовью и заботой отзывается о каждом своём подписчике. Она искренне верит в то, что именно эти люди, которые ставят сердца под её работами, вдохновляют её продолжать, делиться с миром своими нестандартными идеями и виденьями прекрасного.
Художница называет себя настоящим наркоманом, творческим маньяком, который рьяно исследует все, даже самые крошечные детали и тематики, доступные ей. Она искренне радуется тому, что имеет доступ к сети Интернет, откуда может черпать идеи, любоваться картинами других художников, искать предметы старины и знакомиться с тем, как они выглядели, чтобы, в конечном счёте, воплотить это в своих работах, да так умело, что не остаётся никакого сомнения в том, что автор максимально творчески подошёл не только к труду, но и к подготовке. Это отображается в высокой детализации, в прорисовке деталей, в каждом штрихе, что наносится на мягкую и прохладную поверхность морских обитателей.
На вопросы о том, почему именно морская тематика и почему именно ракушки в качестве холстов, Мэри разводит руками. Она говорит о том, что в своё время частенько гуляла по пляжам в своём родном городе, наслаждалась мягким и тёплым песком, солнечным светом, пением волн, а также любила собирать ракушки, набивая ими карманы до отказа, и принося домой, тщательно раскладывая их в своей комнате и наслаждаясь блеском каждой из них. То, что радовало маленькую девочку, теперь стало вдохновением для взрослой художницы, переносящей детский восторг в свои работы. Ведь море и океан – многогранны, они не имеют границ, ровно так же, как и человеческая фантазия. Это и вдохновило Мэри на её работы, тот факт, что каждый обитатель морей и океанов – особенный, и каждая ракушка, найденная ею в песке и заботливо очищенная водой, огранённая морскими волнами, уникальная и вторую такую невозможно отыскать. И дело не только в виде морских обитателей, но и в том, что структура, тени, тональность самого рисунка в любой из раковин – свои, особые, дающие простор для фантазии и открывающие маленькое окошко в мир неизведанного. Ведь, если потрудиться, то с лёгкостью можно представить в какой-то из ракушек определённую картинку, что и делает художница на протяжении нескольких лет.
Читайте также: Девушка показала, как за сутки отремонтировать кухню. Фото
Кенион говорит о творчестве следующим образом: «Пусть то, что ты делаешь, будет тем, что ты любишь больше всего». Это её главный девиз, который не даёт ей опустить руки и свернуть с проложенной дорожки. Она действительно любит свою работу, что чётко видно в каждой, даже самой маленькой детали, тонком и ровном штрихе, произведённом с особым рвением и восторгом самого автора. Художница не определяет себя к одному виду творчества и не считает, что её работы можно отнести исключительно к картинам или прикладному искусству. Она сочетает в себе черты одного и другого, соединяя их между собой столь гармонично и умело, по сей день вызывая восторг у миллионов пользователей по всему миру, что всегда мечтали иметь дома нечто из глубин самого океана – наиболее таинственного и неизведанного из всего, что есть на нашей благодатной планете.
В мире множество талантливых и потрясающих художников, что поражают зрителей и остальную публику своей неисчерпаемой фантазией, разнообразием форм, красок, стилей и даже вещей, на которых они рисуют и используют их в качестве холста. И американская художница из Калифорнии Мэри Кенион (Mary Kenyon) не стала в этом исключением. Она – одна из наиболее талантливых мастериц современности, что сочетает в себе не только художественный, но и глубоко эстетический и философский взгляд на многие вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Большинство современных художников стремится найти нечто новое, занять свою, особую нишу, что и будет привлекать к нему зрителей и ценителей искусства. Чего только не было в мире: и людей, рисующих на чайных пакетиках, и тех, кто создаёт крошечные картины в миниатюре, и даже вязаные полотна, что точно и максимально детализировано передают все оттенки и красоты пейзажей и небесных светил. Как показала практика, чем меньше предмет, на котором выполняется рисунок – тем больше восторга он вызывает у зрителей. Но крылья бабочек уже давно заняты другими художниками, так же, как и остальные мини-полотна из природного мира, а потому мастерице Мэри не оставалось другого способа, кроме как найти своё, нечто новое и удивительное – морские ракушки, что и стали её своеобразным холстом. Именно ракушки превратили её работы в чрезвычайные произведения искусства, их матовый блеск делает даже самую обычную картину уникальной, а особая поверхность каждого моллюска придаёт своего шарма и очарования, превращая маленькие полотна в настоящие сокровища, что можно найти на глубине океана, там, где затонули древние, ветхие корабли.
Художница рассказывает, что тяга к творчеству и ко всему необычному проявилась у неё от отца: «Его душа всегда лежала к творчеству, он отлично сочетал в себе талант художника, пишущего маслом и краской, и резчика по натуральной коже. Когда его не стало, в его мастерской осталось множество материалов: блестящие масляные и акриловые краски, величественные холсты всех форм и размеров, обрезки кожи, точно отлаженные инструменты. Всё это стало моим вдохновением, маленьким миром, из которого я черпала свою музу и благодаря чему решила связать свою судьбу с искусством».
Уникальность её работы заключается в особой технике исполнения. Мэри работает в стиле декупажа, то есть покрывает всю поверхность ракушки выбранным и заранее продуманным изображением. После того, как картинка закончена, она наносит на неё декор и последние штрихи: золочённую краску, блестящую в лучах солнца, разнообразные трёхмерные украшения, самыми популярными из которых являются стразы и латунные детали от Сваровски. Всё это отлично гармонирует и дополняет картинки, что находятся в глубине ракушек: чувственных русалок в окружении морских просторов, женщин-бабочек, что распахивают свои крылья навстречу этому миру, подражая танцовщицам из 60-х годов, портреты знатных дам и аристократок, блестящие, манящие каждой деталью и трепещущими крыльями стрекозы и многое другое. Всё это не оставляет никаких сомнений в том, что такое уникальное и стильное украшение, на ряду с веерами, ручными зеркальцами и многим другим, могло в своё время принадлежать знатной даме из высшего света, что любила похвастаться своими находками и приобретениями ручной работы.
Примечательно, что мастерица начала свой путь относительно недавно, но вдохновлялась при этом многими вещами. К примеру, она частенько замечала в Интернете различные мастер-классы и видео-уроки на тему украшения ракушек, а точнее – их наружной поверхности красками, стразами и многим другим. Увлекшись этим, Мэри признаётся, что потратила множество часов, просматривая уроки на Ютубе и осознав, что именно с этим и будет связано её дальнейшее творчество, да только вот выглядеть оно будет по-особому и совсем иначе, и она значительно усложнит себе задачу, взявшись на разукрашивание внутренней части ракушки, той, где прежде была красивая, перламутровая жемчужина, ставшая чьим-то украшением.
Самое интересное, что у Мэри нет художественного образования. Она смущённо заявляет, что является лишь художником-самоучкой, что в раннем детстве даже не пытался взять в руки кисточку и рисовать хотя бы на стандартной бумаге. Вся её жизнь протекала в наблюдении за тем, как работает её отец, как творят другие, и лишь в более зрелом возрасте она поняла, что её предназначение – дарить миру нечто кардинальное новое и даже неслыханное. Она признаёт, что родилась как раз в нужное время, когда мир стремительно меняется и сам по себе является холстом, на котором многие рисуют наляпистыми, неясными красками, и в которые она хотела привнести хоть немного разнообразия, роскоши и истинной, природной красоты.
Кенион стала так популярна и известна благодаря всемирной сети обмена фотографиями – Инстаграм. Когда она только начинала там вести свою страницу, то её работы не получали должного отклика, ведь всё новое, что появляется в этом мире, должно пройти свою, особую стадию познания и принятия другими людьми. Но художница не сдавалась, не обращала внимания на низкие отзывы своих работ или малое количество лайков. И не зря, ведь с каждой новой ракушкой, с каждым шедевром, что она наносила на блестящую поверхность, армия её фанатов росла, так же, как и признание её творчества. А потому сегодня она – популярный и востребованный блогер, который с любовью и заботой отзывается о каждом своём подписчике. Она искренне верит в то, что именно эти люди, которые ставят сердца под её работами, вдохновляют её продолжать, делиться с миром своими нестандартными идеями и виденьями прекрасного.
Художница называет себя настоящим наркоманом, творческим маньяком, который рьяно исследует все, даже самые крошечные детали и тематики, доступные ей. Она искренне радуется тому, что имеет доступ к сети Интернет, откуда может черпать идеи, любоваться картинами других художников, искать предметы старины и знакомиться с тем, как они выглядели, чтобы, в конечном счёте, воплотить это в своих работах, да так умело, что не остаётся никакого сомнения в том, что автор максимально творчески подошёл не только к труду, но и к подготовке. Это отображается в высокой детализации, в прорисовке деталей, в каждом штрихе, что наносится на мягкую и прохладную поверхность морских обитателей.
На вопросы о том, почему именно морская тематика и почему именно ракушки в качестве холстов, Мэри разводит руками. Она говорит о том, что в своё время частенько гуляла по пляжам в своём родном городе, наслаждалась мягким и тёплым песком, солнечным светом, пением волн, а также любила собирать ракушки, набивая ими карманы до отказа, и принося домой, тщательно раскладывая их в своей комнате и наслаждаясь блеском каждой из них. То, что радовало маленькую девочку, теперь стало вдохновением для взрослой художницы, переносящей детский восторг в свои работы. Ведь море и океан – многогранны, они не имеют границ, ровно так же, как и человеческая фантазия. Это и вдохновило Мэри на её работы, тот факт, что каждый обитатель морей и океанов – особенный, и каждая ракушка, найденная ею в песке и заботливо очищенная водой, огранённая морскими волнами, уникальная и вторую такую невозможно отыскать. И дело не только в виде морских обитателей, но и в том, что структура, тени, тональность самого рисунка в любой из раковин – свои, особые, дающие простор для фантазии и открывающие маленькое окошко в мир неизведанного. Ведь, если потрудиться, то с лёгкостью можно представить в какой-то из ракушек определённую картинку, что и делает художница на протяжении нескольких лет.
Читайте также: Девушка показала, как за сутки отремонтировать кухню. Фото
Кенион говорит о творчестве следующим образом: «Пусть то, что ты делаешь, будет тем, что ты любишь больше всего». Это её главный девиз, который не даёт ей опустить руки и свернуть с проложенной дорожки. Она действительно любит свою работу, что чётко видно в каждой, даже самой маленькой детали, тонком и ровном штрихе, произведённом с особым рвением и восторгом самого автора. Художница не определяет себя к одному виду творчества и не считает, что её работы можно отнести исключительно к картинам или прикладному искусству. Она сочетает в себе черты одного и другого, соединяя их между собой столь гармонично и умело, по сей день вызывая восторг у миллионов пользователей по всему миру, что всегда мечтали иметь дома нечто из глубин самого океана – наиболее таинственного и неизведанного из всего, что есть на нашей благодатной планете.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
470
0
Оставьте свой комментарий