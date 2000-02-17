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Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
В качестве сырья будут использовать металлы из переработанной электроники.
Медали для победителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в 2020 году пройдут в японском городе Токио, собираются изготовить из переработанной электроники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Подобный проект по переработке электронных устройств к Олимпийским играм стартовал еще в 2017 году, а к октябрю 2018 года организаторы уже имели 90% необходимого количества золота и 85% серебра.
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В общей сложности требуется 30,3 килограмма золота и 4,1 тонна серебра. Жители Японии к концу 2018 года сдали около 5 миллионов старых мобильных устройств.
Медали для победителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в 2020 году пройдут в японском городе Токио, собираются изготовить из переработанной электроники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Подобный проект по переработке электронных устройств к Олимпийским играм стартовал еще в 2017 году, а к октябрю 2018 года организаторы уже имели 90% необходимого количества золота и 85% серебра.
Читайте также: Квартиры людей, не способных избавляться от хлама. Фото
В общей сложности требуется 30,3 килограмма золота и 4,1 тонна серебра. Жители Японии к концу 2018 года сдали около 5 миллионов старых мобильных устройств.
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