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Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото

Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото В качестве сырья будут использовать металлы из переработанной электроники.

Медали для победителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в 2020 году пройдут в японском городе Токио, собираются изготовить из переработанной электроники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Подобный проект по переработке электронных устройств к Олимпийским играм стартовал еще в 2017 году, а к октябрю 2018 года организаторы уже имели 90% необходимого количества золота и 85% серебра.

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В общей сложности требуется 30,3 килограмма золота и 4,1 тонна серебра. Жители Японии к концу 2018 года сдали около 5 миллионов старых мобильных устройств.

Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
Необычное производство олимпийских медалей в Токио. Фото
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 Теги: медали, фото

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