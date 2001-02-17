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Городские улицы в тенях и отражениях. Фото
Фотограф выбрал необычный способ съемки.
Фотограф Гидо Гутьеррес Руис делает на свой смартфон Google Nexus фантастические фотографии отражений городских улиц в лужах - выходит завораживающее зазеркалье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
«Многие не любят дождь, но лужи, которые он оставляет после себя, могут быть абсолютно волшебными», - говорит фотограф.
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«Всякий раз, когда я вижу лужу, я хватаюсь за смартфон и начинаю снимать параллельный мир».
Фотограф Гидо Гутьеррес Руис делает на свой смартфон Google Nexus фантастические фотографии отражений городских улиц в лужах - выходит завораживающее зазеркалье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
«Многие не любят дождь, но лужи, которые он оставляет после себя, могут быть абсолютно волшебными», - говорит фотограф.
Читайте также: Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
«Всякий раз, когда я вижу лужу, я хватаюсь за смартфон и начинаю снимать параллельный мир».
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