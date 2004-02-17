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Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Результатом переработки становятся кровельные материалы.
В столице Сомали открылся завод по производству кровли из пластиковых отходов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости И.
Довольны все: местные собирают пластик на улицах и зарабатывают на его сдаче.
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При этом город постепенно очищается от мусорных завалов.
В столице Сомали открылся завод по производству кровли из пластиковых отходов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости И.
Довольны все: местные собирают пластик на улицах и зарабатывают на его сдаче.
Читайте также: Так выглядит известнейшая модель с нестандартной внешностью. Фото
При этом город постепенно очищается от мусорных завалов.
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