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Раздел: Фоторепортажи  
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Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото

Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото Результатом переработки становятся кровельные материалы.

В столице Сомали открылся завод по производству кровли из пластиковых отходов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости И.

Довольны все: местные собирают пластик на улицах и зарабатывают на его сдаче.

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При этом город постепенно очищается от мусорных завалов.

Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
Как перерабатывают пластиковые отходы в Сомали. Фото
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 Теги: Сомали, пластик, переработка

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