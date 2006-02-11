Раздел: Фоторепортажи
92-летняя Елизавета II прокатилась на лошади. Фото
Она всегда уверенно держалась в седле.
92-летняя королева Великобритании Елизавета II продолжает удивлять своих подданных и заодно весь мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
На этот раз монарха заметили во время катания верхом на лошади в Виндзорском замке.
Сообщается, что королева находилась в компании своего сына принца Эндрю.
А вот супруг королевы принц Филипп в январе прокатился неудачно - он попал в ДТП. Позже оказалось, что член королевской семьи не был пристёгнут в момент инцидента.
Читайте также: Города, расположенные на границах разных стран. Фото
Герцог Эдинбургский направил свои извинения пострадавшей в аварии женщине и решил сдать водительское удостоверение.
92-летняя королева Великобритании Елизавета II продолжает удивлять своих подданных и заодно весь мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
На этот раз монарха заметили во время катания верхом на лошади в Виндзорском замке.
Сообщается, что королева находилась в компании своего сына принца Эндрю.
А вот супруг королевы принц Филипп в январе прокатился неудачно - он попал в ДТП. Позже оказалось, что член королевской семьи не был пристёгнут в момент инцидента.
Читайте также: Города, расположенные на границах разных стран. Фото
Герцог Эдинбургский направил свои извинения пострадавшей в аварии женщине и решил сдать водительское удостоверение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1751
0
Оставьте свой комментарий