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Раздел: Фоторепортажи  
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92-летняя Елизавета II прокатилась на лошади. Фото

92-летняя Елизавета II прокатилась на лошади. ФотоОна всегда уверенно держалась в седле.

92-летняя королева Великобритании Елизавета II продолжает удивлять своих подданных и заодно весь мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

На этот раз монарха заметили во время катания верхом на лошади в Виндзорском замке.

92-летняя Елизавета II прокатилась на лошади. Фото


Сообщается, что королева находилась в компании своего сына принца Эндрю.

92-летняя Елизавета II прокатилась на лошади. Фото
92-летняя Елизавета II прокатилась на лошади. Фото
92-летняя Елизавета II прокатилась на лошади. Фото
92-летняя Елизавета II прокатилась на лошади. Фото


А вот супруг королевы принц Филипп в январе прокатился неудачно - он попал в ДТП. Позже оказалось, что член королевской семьи не был пристёгнут в момент инцидента.

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Герцог Эдинбургский направил свои извинения пострадавшей в аварии женщине и решил сдать водительское удостоверение.
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 Теги: Елизавета II, лошади

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Сегодня, 10:35 » Автор: Анна Мартынова
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