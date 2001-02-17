Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото

Как проходят ночи в обществе северных мишек.



Хотите превратить обычную ночевку в отеле в экстремальное и познавательное развлечение? Тогда зарезервируйте номер в первом арктическом отеле на колесах. Он останавливается прямо посреди места обитания белых полярных медведей, передает



Этот передвижной отель, разъезжающий по канадской провинции Манитоба, знаменит своими арктическими турами к месту обитания белых полярных медведей.







Каждый день у постояльцев есть возможность ходить на экскурсии вместе с профессиональным биологом.









Вы не только увидите животных, но и сможете лучше их понять.







В отеле на колесах Tundra Lodge можно целиком и полностью посвятить себя изучению жизни хозяев тундры.









Биологи и фотографы, которые путешествуют вместе с вами, могут рассказать и показать много интересного о жизни белых медведей.









Туристы выезжают на джипах-снегоходах на прогулку по тундре. В автомобиле с большими колесами и высокой посадкой не стоит бояться северных обитателей.













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Путешествие в отеле на колесах - удовольствие не из дешевых, но яркие впечатления от такого тура останутся на всю жизнь. Ночи, проведенные посреди вечных снегов, увлекательные дневные экскурсии и моменты, когда к вам тянется любознательная морда белого медведя, незабываемы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Хотите превратить обычную ночевку в отеле в экстремальное и познавательное развлечение? Тогда зарезервируйте номер в первом арктическом отеле на колесах. Он останавливается прямо посреди места обитания белых полярных медведей, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org Этот передвижной отель, разъезжающий по канадской провинции Манитоба, знаменит своими арктическими турами к месту обитания белых полярных медведей.Каждый день у постояльцев есть возможность ходить на экскурсии вместе с профессиональным биологом.Вы не только увидите животных, но и сможете лучше их понять.В отеле на колесах Tundra Lodge можно целиком и полностью посвятить себя изучению жизни хозяев тундры.Биологи и фотографы, которые путешествуют вместе с вами, могут рассказать и показать много интересного о жизни белых медведей.Туристы выезжают на джипах-снегоходах на прогулку по тундре. В автомобиле с большими колесами и высокой посадкой не стоит бояться северных обитателей.Путешествие в отеле на колесах - удовольствие не из дешевых, но яркие впечатления от такого тура останутся на всю жизнь. Ночи, проведенные посреди вечных снегов, увлекательные дневные экскурсии и моменты, когда к вам тянется любознательная морда белого медведя, незабываемы.





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