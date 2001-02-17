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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото

Так выглядит первый арктический отель на колесах. ФотоКак проходят ночи в обществе северных мишек.

Хотите превратить обычную ночевку в отеле в экстремальное и познавательное развлечение? Тогда зарезервируйте номер в первом арктическом отеле на колесах. Он останавливается прямо посреди места обитания белых полярных медведей, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Этот передвижной отель, разъезжающий по канадской провинции Манитоба, знаменит своими арктическими турами к месту обитания белых полярных медведей.

Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото


Каждый день у постояльцев есть возможность ходить на экскурсии вместе с профессиональным биологом.

Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото
Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото


Вы не только увидите животных, но и сможете лучше их понять.

Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото


В отеле на колесах Tundra Lodge можно целиком и полностью посвятить себя изучению жизни хозяев тундры.

Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото
Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото


Биологи и фотографы, которые путешествуют вместе с вами, могут рассказать и показать много интересного о жизни белых медведей.

Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото
Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото


Туристы выезжают на джипах-снегоходах на прогулку по тундре. В автомобиле с большими колесами и высокой посадкой не стоит бояться северных обитателей.

Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото
Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото
Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото
Так выглядит первый арктический отель на колесах. Фото


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Путешествие в отеле на колесах - удовольствие не из дешевых, но яркие впечатления от такого тура останутся на всю жизнь. Ночи, проведенные посреди вечных снегов, увлекательные дневные экскурсии и моменты, когда к вам тянется любознательная морда белого медведя, незабываемы.
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 Теги: отель, Арктика

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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