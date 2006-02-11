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Иванка Трамп удивила неудачным нарядом. Фото

Иванка Трамп удивила неудачным нарядом. ФотоЦвет платья не понравился пользователям Сети.

Коктейльное платье Oscar de la Renta оттенка календулы с деликатной черной вышивкой вызвало неоднозначную реакцию пользователей cети, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Эти дни Иванка Трамп проводит в немецкой Баварии, где она стала одной из почетных гостей Мюнхенской конференции по безопасности. Для участия в мероприятии и обсуждении вопросов по расширению прав и возможностей женщин во всем мире первая дочь президента США выбрала эффектное ярко-оранжевое коктейльное платье Oscar de la Renta с вышивкой и стильные классические черные лодочки. Волосы старший советник Белого дома уложила текстурированными волнами.

Иванка Трамп удивила неудачным нарядом. Фото


Однако, после того, как сама Иванка опубликовала фотографию с официальной встречи в социальных сетях, то совершенно неожиданно столкнулась с довольно агрессивной реакцией критиков. Пользователи указали Трамп, что она выбрала оттенок платья, абсолютно идентичный цвету комбинезонов в американских тюрьмах (достаточно вспомнить культовый сериал: «Оранжевый - хит сезона»).

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«Шутка» заключается в том, что в отношении Иванки в Штатах проходит уголовное расследование, которое касается деловых отношений ее семьи. И, как думают многие, это расследование «может плохо кончится».

Иванка Трамп удивила неудачным нарядом. Фото
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 Теги: Иванка Трамп, платье

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