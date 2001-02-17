» » Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото

Что предпочитают есть в разных странах мира. ФотоЭти продукты составляют основу рациона.

На создание этих карт из еды Кейтлин Левин (Caitlin Levin) и Генри Харгривза (Henry Hargreaves) вдохновило страстное желание путешествовать. Исследование новых стран с помощью типичной для них еды открывает своеобразный портал в сердце культуры каждой местности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

В этой серии авторы взяли классические продукты разных стран и континентов и превратили их в карты. Хотя мы знаем, что родиной томатов были южноамериканские Анды, но все же томатным королем среди стран стала Италия, не так ли? Карты показывают, как разные продукты путешествовали по миру, изменяясь и становясь частью культуры каждого места. Кто едет в Францию и не пробует там французский сыр? Кто пьет бразильскую кайпиринью без горстки лаймов? Кто не знает о китайской лапше?

Эти карты - попытка шутливо изобразить наши представления о еде всего мира.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Французские сыры.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Индийские специи.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Цитрусовые Южной Америки.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Итальянские овощи и мясо.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Новозеландское киви.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Кукуруза США.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Китайская лапша.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Африканские бананы.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Австралийские креветки.

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Японские морские водоросли.

Читайте также: Так выглядит особняк Илона Маска. Фото

Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото


Британское печенье.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: еда, страны

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
     776
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх