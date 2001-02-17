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Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото
Эти продукты составляют основу рациона.
На создание этих карт из еды Кейтлин Левин (Caitlin Levin) и Генри Харгривза (Henry Hargreaves) вдохновило страстное желание путешествовать. Исследование новых стран с помощью типичной для них еды открывает своеобразный портал в сердце культуры каждой местности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В этой серии авторы взяли классические продукты разных стран и континентов и превратили их в карты. Хотя мы знаем, что родиной томатов были южноамериканские Анды, но все же томатным королем среди стран стала Италия, не так ли? Карты показывают, как разные продукты путешествовали по миру, изменяясь и становясь частью культуры каждого места. Кто едет в Францию и не пробует там французский сыр? Кто пьет бразильскую кайпиринью без горстки лаймов? Кто не знает о китайской лапше?
Эти карты - попытка шутливо изобразить наши представления о еде всего мира.
Французские сыры.
Индийские специи.
Цитрусовые Южной Америки.
Итальянские овощи и мясо.
Новозеландское киви.
Кукуруза США.
Китайская лапша.
Африканские бананы.
Австралийские креветки.
Японские морские водоросли.
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Британское печенье.
На создание этих карт из еды Кейтлин Левин (Caitlin Levin) и Генри Харгривза (Henry Hargreaves) вдохновило страстное желание путешествовать. Исследование новых стран с помощью типичной для них еды открывает своеобразный портал в сердце культуры каждой местности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В этой серии авторы взяли классические продукты разных стран и континентов и превратили их в карты. Хотя мы знаем, что родиной томатов были южноамериканские Анды, но все же томатным королем среди стран стала Италия, не так ли? Карты показывают, как разные продукты путешествовали по миру, изменяясь и становясь частью культуры каждого места. Кто едет в Францию и не пробует там французский сыр? Кто пьет бразильскую кайпиринью без горстки лаймов? Кто не знает о китайской лапше?
Эти карты - попытка шутливо изобразить наши представления о еде всего мира.
Французские сыры.
Индийские специи.
Цитрусовые Южной Америки.
Итальянские овощи и мясо.
Новозеландское киви.
Кукуруза США.
Китайская лапша.
Африканские бананы.
Австралийские креветки.
Японские морские водоросли.
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Британское печенье.
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