Что предпочитают есть в разных странах мира. Фото

Эти продукты составляют основу рациона.



На создание этих карт из еды Кейтлин Левин (Caitlin Levin) и Генри Харгривза (Henry Hargreaves) вдохновило страстное желание путешествовать. Исследование новых стран с помощью типичной для них еды открывает своеобразный портал в сердце культуры каждой местности, передает



В этой серии авторы взяли классические продукты разных стран и континентов и превратили их в карты. Хотя мы знаем, что родиной томатов были южноамериканские Анды, но все же томатным королем среди стран стала Италия, не так ли? Карты показывают, как разные продукты путешествовали по миру, изменяясь и становясь частью культуры каждого места. Кто едет в Францию и не пробует там французский сыр? Кто пьет бразильскую кайпиринью без горстки лаймов? Кто не знает о китайской лапше?



Эти карты - попытка шутливо изобразить наши представления о еде всего мира.







Французские сыры.







Индийские специи.







Цитрусовые Южной Америки.







Итальянские овощи и мясо.







Новозеландское киви.







Кукуруза США.







Китайская лапша.







Африканские бананы.







Австралийские креветки.







Японские морские водоросли.



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Британское печенье. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На создание этих карт из еды Кейтлин Левин (Caitlin Levin) и Генри Харгривза (Henry Hargreaves) вдохновило страстное желание путешествовать. Исследование новых стран с помощью типичной для них еды открывает своеобразный портал в сердце культуры каждой местности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер В этой серии авторы взяли классические продукты разных стран и континентов и превратили их в карты. Хотя мы знаем, что родиной томатов были южноамериканские Анды, но все же томатным королем среди стран стала Италия, не так ли? Карты показывают, как разные продукты путешествовали по миру, изменяясь и становясь частью культуры каждого места. Кто едет в Францию и не пробует там французский сыр? Кто пьет бразильскую кайпиринью без горстки лаймов? Кто не знает о китайской лапше?Эти карты - попытка шутливо изобразить наши представления о еде всего мира.Французские сыры.Индийские специи.Цитрусовые Южной Америки.Итальянские овощи и мясо.Новозеландское киви.Кукуруза США.Китайская лапша.Африканские бананы.Австралийские креветки.Японские морские водоросли.Британское печенье.





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