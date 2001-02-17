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Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. ФотоЗдесь есть все для комфортной жизни.

The World - это не просто круизный лайнер, а огромное плавучее жилище, на борту которого находятся более сотни роскошных квартир. С 2002 года этот элитный жилой комплекс находится в непрерывном кругосветном плавании. Владельцы апартаментов, которых здесь называют «жильцы», могут подняться на борт в любое время, им не нужно покупать билеты на круиз. Весь год судно заходит в различные порты мира, чтобы «жители» смогли посетить важные спортивные и культурные мероприятия, такие как этапы гонок «Формула-1», карнавалы, кинофестивали и многие другие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


The World - первое морское пассажирское судно, выполненное в качестве частного жилища. Его «жители» обитают на борту, в то время как судно движется вокруг земного шара, останавливаясь в большинстве портов максимум на 2-3 дня.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


Судно было построено в соответствии с принципиально новой и необычной для круизного судоходства концепцией, предложенной норвежским судовладельцем Кнудом Клостером.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


Основная идея заключалась в том, чтобы построить плавучий дом-курорт для очень богатых людей. Они должны стать настоящими владельцами кают, а точнее, роскошных апартаментов со спальнями, кухнями, ванными комнатами и балконами общей площадью от 100 до 300 квадратных метров.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


На борту имеется 165 апартаментов - от небольших студий до трехкомнатных апартаментов, даже пентхаус с шестью спальнями, рассчитанный на 12 человек; 106 двух- и трехкомнатных апартаментов.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


Средний возраст «жильцов» - 64 года, 35 процентов - в возрасте до 50 лет. Они из 19 стран Северной Америки, Европы, Азии, Австралии, Южной Америки и Южной Африки. Некоторые из них живут на корабле круглый год, в то время как большинство - 3-4 месяца в году.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


Помимо роскошных кают-апартаментов тут есть всё необходимое для полноценной жизни. Находясь на борту лайнера, можно не только отдыхать, но и работать, благо современные технологии делают возможной работу на расстоянии.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


Бассейны, поля для гольфа и теннисные корты, тренажерные залы, спа-центры, помещения для занятий водными видами спорта, библиотека, винный погреб, театр, ночной клуб, рестораны и бары.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


На 12 палубах судна располагаются 165 личных резиденций, супермаркет, спа-салоны, библиотеки, клубы по увлечениям: гольф, теннис, фитнес, плавание.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


Длина лайнера The World - 196 м, водоизмещение - 43,5 тыс. тонн.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


Конечно же, можно проводить на борту всего несколько недель в году на самых интересных участках маршрута. При этом владельцы всегда могут подзаработать, сдавая свои роскошные апартаменты в аренду.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото
Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


На лайнере есть разные типы квартир - от небольшой студии до роскошных апартаментов с тремя спальнями.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото
Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


Каждый владелец может декорировать свою квартиру по собственному усмотрению.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


Есть что-то в том, чтобы открыть дверь собственной квартиры после дня, проведенного в путешествии.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото
Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото


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Стоимость апартаментов на судне немаленькая - по разным данным, от 3 до 13 миллионов долларов. Несмотря на такие цены, 80 апартаментов были проданы еще до завершения строительства.

Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото
Как живется богачам на роскошном круизном лайнере The World. Фото
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 Теги: лайнер, круиз

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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