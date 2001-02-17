В Японии из переработанной электроники изготавливают медали для олимпийцев. Фото

Их сдали сами японцы.



Медали для победителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в 2020 году пройдут в японском городе Токио, собираются изготовить из переработанной электроники, передает



Подобный проект по переработке электронных устройств к Олимпийским играм стартовал еще в 2017 году, а к октябрю 2018 года организаторы уже имели 90% необходимого количества золота и 85% серебра.



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В общей сложности требуется 30,3 килограмма золота и 4,1 тонна серебра. Жители Японии к концу 2018 года сдали около 5 миллионов старых мобильных устройств.



















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Медали для победителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в 2020 году пройдут в японском городе Токио, собираются изготовить из переработанной электроники, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Н Подобный проект по переработке электронных устройств к Олимпийским играм стартовал еще в 2017 году, а к октябрю 2018 года организаторы уже имели 90% необходимого количества золота и 85% серебра.В общей сложности требуется 30,3 килограмма золота и 4,1 тонна серебра. Жители Японии к концу 2018 года сдали около 5 миллионов старых мобильных устройств.





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