Раздел: Фоторепортажи
Известные достопримечательности, уничтоженные людьми. Фото
Они были разрушены по разным причинам.
В наши дни популярность туристических достопримечательностей зависит во многом от соцсетей. 50 % путешественников признались, что информация и реклама из интернета повлияли на план их поездки. Но для самих достопримечательностей ничего хорошего в растущей популярности нет. Дело не в разрисованных стенах и мусоре, который оставляют после себя туристы. Нанести урон люди могут и по-другому: иногда достаточно просто дышать, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы хотим показать вам 11 популярных достопримечательностей, разрушенных людьми по разным причинам.
1. Бухта Майя Бэй на островах Пхи-Пхи в Таиланде
Это место стало невероятно популярным среди туристов после выхода фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. С того момента его стали посещать по 5 тыс. человек ежедневно. В результате в июне 2018 года доступ туда пришлось закрыть на неопределенный срок для восстановления экосистемы.
2. Кораллы на острове Рождества в Австралии
Всего за 10 месяцев коралловый риф был уничтожен более чем на 90 %. Некоторые кораллы потускнели, другие погибли. Виной тому тепловой стресс, вызванный климатическими изменениями.
3. Водопад Гуайра на границе Парагвая и Бразилии
В этом красивейшем месте был каскад водопадов. В 1982 году здесь построили ГЭС и затопили водопады, чтобы создать водохранилище. Скалы подорвали с помощью динамита.
4. Пещера Альтамира в Испании
Ее закрыли для посетителей в 2002 году. Большие туристические группы вредили рисункам в буквальном смысле своим дыханием: пар и углекислый газ провоцировали появление плесени на изображениях. В 2001 году неподалеку построили музей и полную копию пещеры, где туристы беспрепятственно могут насладиться репродукциями.
5. Ледник Чакалтая в Боливии
Этот ледник сформировался более 18 тыс. лет назад и был одним из самых высоких в Южной Америке. С 1980 года его площадь начала стремительно сокращаться, и к 2009 году ледник полностью исчез из-за глобального потепления.
6. Пирамида Нохмул в Белизе
Эта пирамида, построенная индейцами майя 2,3 тыс. лет назад, была уничтожена в 2013 году бульдозерами строительной компании D-Mar. Известняк, оставшийся от пирамиды, использовали для отсыпки дороги в соседнем городе. В результате проведенного расследования водитель экскаватора, бригадир и два управляющих были оштрафованы.
7. Озеро Поопо в Боливии
Озеро полностью пересохло в 2016 году в связи с климатическими изменениями, а также развитием сельского хозяйства и добычей полезных ископаемых. Примечательно, что это второе исчезновение озера. Впервые оно пересохло в 1994 году. Затем, благодаря дождям, снова наполнилось водой.
8. Скала Свадебный торт в Австралии
Эта скала стала очень популярной в 2015 году, а сегодня доступ к ней закрыт из-за опасений за ее устойчивость. Но ни ограничения, ни штрафы, ни даже присутствие полиции не помогают справиться с туристами, которые просто перепрыгивают через ограду ради получения впечатляющего кадра. Скала так и останется закрытой для посетителей до тех пор, пока не исчезнет по естественным причинам.
9. Коралловый риф островов Раджа-Ампат в Индонезии
Коралловый риф площадью 1,6 тыс. кв. м был уничтожен круизными кораблями в 2017 году. На его восстановление потребуются десятки лет. Ущерб, нанесенный этому месту, крайне популярному среди дайверов, оценивается в $ 18,6 млн.
10. Скала Дакбилл в Орегоне
Это скальное образование было популярной туристической достопримечательностью до 29 августа 2016 года. Тогда группа людей проникла за ограду и разрушила природный монумент, поскольку ранее их друг предположительно сломал здесь ногу.
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11. Мост Искусств в Париже
На этом известном мосту было так много «замко́в любви», что его вес приблизился к 45 тоннам. Переживая за состояние Сены (ведь сколько в нее было брошено ключей!) и опасаясь возможного обрушения моста, правительство было вынуждено срезать десятки тысяч замков и установить стеклянные панели, чтобы люди перестали их вешать.
В наши дни популярность туристических достопримечательностей зависит во многом от соцсетей. 50 % путешественников признались, что информация и реклама из интернета повлияли на план их поездки. Но для самих достопримечательностей ничего хорошего в растущей популярности нет. Дело не в разрисованных стенах и мусоре, который оставляют после себя туристы. Нанести урон люди могут и по-другому: иногда достаточно просто дышать, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы хотим показать вам 11 популярных достопримечательностей, разрушенных людьми по разным причинам.
1. Бухта Майя Бэй на островах Пхи-Пхи в Таиланде
Это место стало невероятно популярным среди туристов после выхода фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. С того момента его стали посещать по 5 тыс. человек ежедневно. В результате в июне 2018 года доступ туда пришлось закрыть на неопределенный срок для восстановления экосистемы.
2. Кораллы на острове Рождества в Австралии
Всего за 10 месяцев коралловый риф был уничтожен более чем на 90 %. Некоторые кораллы потускнели, другие погибли. Виной тому тепловой стресс, вызванный климатическими изменениями.
3. Водопад Гуайра на границе Парагвая и Бразилии
В этом красивейшем месте был каскад водопадов. В 1982 году здесь построили ГЭС и затопили водопады, чтобы создать водохранилище. Скалы подорвали с помощью динамита.
4. Пещера Альтамира в Испании
Ее закрыли для посетителей в 2002 году. Большие туристические группы вредили рисункам в буквальном смысле своим дыханием: пар и углекислый газ провоцировали появление плесени на изображениях. В 2001 году неподалеку построили музей и полную копию пещеры, где туристы беспрепятственно могут насладиться репродукциями.
5. Ледник Чакалтая в Боливии
Этот ледник сформировался более 18 тыс. лет назад и был одним из самых высоких в Южной Америке. С 1980 года его площадь начала стремительно сокращаться, и к 2009 году ледник полностью исчез из-за глобального потепления.
6. Пирамида Нохмул в Белизе
Эта пирамида, построенная индейцами майя 2,3 тыс. лет назад, была уничтожена в 2013 году бульдозерами строительной компании D-Mar. Известняк, оставшийся от пирамиды, использовали для отсыпки дороги в соседнем городе. В результате проведенного расследования водитель экскаватора, бригадир и два управляющих были оштрафованы.
7. Озеро Поопо в Боливии
Озеро полностью пересохло в 2016 году в связи с климатическими изменениями, а также развитием сельского хозяйства и добычей полезных ископаемых. Примечательно, что это второе исчезновение озера. Впервые оно пересохло в 1994 году. Затем, благодаря дождям, снова наполнилось водой.
8. Скала Свадебный торт в Австралии
Эта скала стала очень популярной в 2015 году, а сегодня доступ к ней закрыт из-за опасений за ее устойчивость. Но ни ограничения, ни штрафы, ни даже присутствие полиции не помогают справиться с туристами, которые просто перепрыгивают через ограду ради получения впечатляющего кадра. Скала так и останется закрытой для посетителей до тех пор, пока не исчезнет по естественным причинам.
9. Коралловый риф островов Раджа-Ампат в Индонезии
Коралловый риф площадью 1,6 тыс. кв. м был уничтожен круизными кораблями в 2017 году. На его восстановление потребуются десятки лет. Ущерб, нанесенный этому месту, крайне популярному среди дайверов, оценивается в $ 18,6 млн.
10. Скала Дакбилл в Орегоне
Это скальное образование было популярной туристической достопримечательностью до 29 августа 2016 года. Тогда группа людей проникла за ограду и разрушила природный монумент, поскольку ранее их друг предположительно сломал здесь ногу.
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
11. Мост Искусств в Париже
На этом известном мосту было так много «замко́в любви», что его вес приблизился к 45 тоннам. Переживая за состояние Сены (ведь сколько в нее было брошено ключей!) и опасаясь возможного обрушения моста, правительство было вынуждено срезать десятки тысяч замков и установить стеклянные панели, чтобы люди перестали их вешать.
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