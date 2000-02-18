Раздел: Фоторепортажи
Необычное переосмысление календаря с откровенными снимками. Фото
Такое могли сделать только японцы.
Пару лет назад японская компания Eizo, производящая профессиональные компьютерные дисплеи, выпустила необычный эротический календарь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Его бесплатно рассылали в клиники разных стран в комплекте с брошюрой о новой линейке мониторов для рентгеновского аппарата. Маркетологи, стоит признать, постарались на славу.
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Календарь с «костяными зайками» даже стал участником престижного международного конкурса рекламных проектов.
Пару лет назад японская компания Eizo, производящая профессиональные компьютерные дисплеи, выпустила необычный эротический календарь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Его бесплатно рассылали в клиники разных стран в комплекте с брошюрой о новой линейке мониторов для рентгеновского аппарата. Маркетологи, стоит признать, постарались на славу.
Читайте также: Необычные сочетания фигурок киногероев и еды. Фото
Календарь с «костяными зайками» даже стал участником престижного международного конкурса рекламных проектов.
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