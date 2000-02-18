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Раздел: Фоторепортажи  
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Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото Некоторые художники видят мир довольно странно.

Искусство славится красотой, но и уродства в нем достаточно, даже в работах самых известных художников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Не говоря уж о крови, кишках и экзистенциальном ужасе.

Итак, представляем вам 13 жутких картин!

1. «Фигура с мясом», Фрэнсис Бэкон (1954). Картина - аллюзия на портрет папы Иннокентия X авторства Диего Веласкеса.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


2. «Несколько маленьких щипков», Фрида Кало (1935). Эта картина основана на газетной новости о том, как мужчина убил свою подругу, 20 раз ударив ее ножом. Когда его допрашивали, он сказал: «Я лишь немного ущипнул ее!»

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


3. «Лицо войны», Сальвадор Дали (1940). Это самое страшное сюрреалистичное произведение Дали, написанное сразу после окончания испанской гражданской войны.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


4. «Сатурн, пожирающий своего сына», Франсиско Гойя (1819-1823). Основана на греческом мифе о Кроне, поедающем своих детей, чтобы они не свергли его (один из них выжил и поступил именно так - ну, знаете Зевса). Это одно из полотен, которые Гойя написал прямо на стенах своего дома.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


5. «Ребенок с игрушечной гранатой», Диана Арбус (1962). Многие из работ Арбус пугают, но эта особенно страшна. Диана ходила вокруг ребенка, Колина Вуда, и засняла его в момент, когда ему это надоело. «Делайте уже фото!» - закричал он.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


6. «Юдифь и Олоферн», Караваджо (1598-1599). Эту сцену рисовали многие художники, но нам кажется, что картина Караваджо - самая страшная.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


7. Густав Климт (1901). Обратите внимание на Тифона, самого страшного монстра в греческой мифологии, и человекоподобные существа: они воплощают собой болезнь, безумие, смерть (слева), распущенность, сладострастие и чрезмерность (справа).

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


8. «Тысяча лет», Дэмьен Херст (1990). Что бы вы ни думали про Херста, он, во-первых, известен, а во-вторых, ужасающ, потому он в списке. Это картина о жизненных циклах: мухи откладывают яйца в отрезанной коровьей голове, яйца превращаются в личинки и снова умирают от мухобойки.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


9. «Любовники», Рене Магритт (1928). Вы с бойфрендом переоделись на Хеллоуин и решили, что, если вы никого не видите, вас тоже никто не видит.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


10. «Без названия #140», Синди Шерман (1985). Почти все ее работы страшны, но это, наверное, самая ужасная.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


11. «Яйцо», Альфред Кубин (1901-1902). Символист Кубин был одержим женским телом как телом одновременно жертвы и агрессора и зачастую рисовал смерть и беременность вместе.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


12. «Самоубийство», Энди Уорхол (1964). В начале 60-х Уорхол стал интересоваться всякими ужасами. Это работа из серии «Смерть и катастрофа».

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


13. «Три этюда к фигурам у подножия распятия», Фрэнсис Бэкон (1944). Извините, снова Бэкон. От этой картины становится не по себе. Бэкон был одержим религиозными мотивами и иконографией и планировал изобразить сцену распятия целиком.

Жуткие произведения искусства, признанные шедеврами. Фото


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Этот триптих - его первая зрелая работа.
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 Теги: картины, фото

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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