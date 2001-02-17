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Раздел: Фоторепортажи  
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Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото

Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото Рисунки сделаны корейским баристой.

Бариста Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне в Сеуле, Южная Корея, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Парень давно хотел придумать нежный и восхитительный вкус кофе. И в итоге создал Cremart, как он называет свое искусство.

Канбин выкладывает в Instagram фотографии своих потрясающих произведений.

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Ему по душе цветочные мотивы, животные, диснеевские персонажи и воспроизведение классических полотен знаменитых художников.

Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
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 Теги: пена, рисунки

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