Раздел: Фоторепортажи
Полноцветные шедевры, нарисованные на кофейной пене. Фото
Рисунки сделаны корейским баристой.
Бариста Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне в Сеуле, Южная Корея, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Парень давно хотел придумать нежный и восхитительный вкус кофе. И в итоге создал Cremart, как он называет свое искусство.
Канбин выкладывает в Instagram фотографии своих потрясающих произведений.
Читайте также: Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Ему по душе цветочные мотивы, животные, диснеевские персонажи и воспроизведение классических полотен знаменитых художников.
Бариста Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне в Сеуле, Южная Корея, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Парень давно хотел придумать нежный и восхитительный вкус кофе. И в итоге создал Cremart, как он называет свое искусство.
Канбин выкладывает в Instagram фотографии своих потрясающих произведений.
Читайте также: Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Ему по душе цветочные мотивы, животные, диснеевские персонажи и воспроизведение классических полотен знаменитых художников.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
240
0
Оставьте свой комментарий