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Любимая пещера короля Таиланда. Фото
Достопримечательностью этой пещеры является построенный здесь павильон.
В самом сердце Национального парка Кхао Сам Рой Йот в Таиланде, почти в 300 км к югу от Бангкока находится пещера Пхрая Након – одна из самых изысканных в Таиланде и определенно одна из самых популярных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Главная ее достопримечательность – павильон Куха Карухас. Его построил король Чулалонгкорн (он же Рама V) в 1890 году, когда он посещал это место и влюбился в его красоту.
Позже пещеру также посещали король Прачадипок (Рама VII) и нынешний король Таиланда Пхумипон Адульядет (Рама IX).
В главной пещере, на стене находятся подписи и Рамы V и Рамы VII.
До пещеры можно добраться пешком от пляжа Лаэм Сала внутри парка.
Тропинка вверху по холму ведет в пещеру, и она довольно крутая и жесткая. Путь не близкий – около 430 метров, но по пути есть несколько стоянок для отдыха, где можно передохнуть и насладиться видом на море внизу.
На самом деле Пхрая Након – это две карстовые воронки, у которых обвалилась крыша. Пещеру освещает солнце, особенно по утрам. Это лучшее время для визита в пещеру.
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Пещеру назвали в честь Пхрая Накона – правителя провинции Накхонситхаммарат , который случайно нашел пещеру более 200 лет назад, когда его корабль штормом прибило к берегу.
В самом сердце Национального парка Кхао Сам Рой Йот в Таиланде, почти в 300 км к югу от Бангкока находится пещера Пхрая Након – одна из самых изысканных в Таиланде и определенно одна из самых популярных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Главная ее достопримечательность – павильон Куха Карухас. Его построил король Чулалонгкорн (он же Рама V) в 1890 году, когда он посещал это место и влюбился в его красоту.
Позже пещеру также посещали король Прачадипок (Рама VII) и нынешний король Таиланда Пхумипон Адульядет (Рама IX).
В главной пещере, на стене находятся подписи и Рамы V и Рамы VII.
До пещеры можно добраться пешком от пляжа Лаэм Сала внутри парка.
Тропинка вверху по холму ведет в пещеру, и она довольно крутая и жесткая. Путь не близкий – около 430 метров, но по пути есть несколько стоянок для отдыха, где можно передохнуть и насладиться видом на море внизу.
На самом деле Пхрая Након – это две карстовые воронки, у которых обвалилась крыша. Пещеру освещает солнце, особенно по утрам. Это лучшее время для визита в пещеру.
Читайте также: Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото
Пещеру назвали в честь Пхрая Накона – правителя провинции Накхонситхаммарат , который случайно нашел пещеру более 200 лет назад, когда его корабль штормом прибило к берегу.
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