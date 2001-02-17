» » Любимая пещера короля Таиланда. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Любимая пещера короля Таиланда. Фото

Любимая пещера короля Таиланда. Фото Достопримечательностью этой пещеры является построенный здесь павильон.

В самом сердце Национального парка Кхао Сам Рой Йот в Таиланде, почти в 300 км к югу от Бангкока находится пещера Пхрая Након – одна из самых изысканных в Таиланде и определенно одна из самых популярных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Главная ее достопримечательность – павильон Куха Карухас. Его построил король Чулалонгкорн (он же Рама V) в 1890 году, когда он посещал это место и влюбился в его красоту.

Позже пещеру также посещали король Прачадипок (Рама VII) и нынешний король Таиланда Пхумипон Адульядет (Рама IX).

Любимая пещера короля Таиланда. Фото


В главной пещере, на стене находятся подписи и Рамы V и Рамы VII.

Любимая пещера короля Таиланда. Фото


До пещеры можно добраться пешком от пляжа Лаэм Сала внутри парка.

Любимая пещера короля Таиланда. Фото


Тропинка вверху по холму ведет в пещеру, и она довольно крутая и жесткая. Путь не близкий – около 430 метров, но по пути есть несколько стоянок для отдыха, где можно передохнуть и насладиться видом на море внизу.

Любимая пещера короля Таиланда. Фото


На самом деле Пхрая Након – это две карстовые воронки, у которых обвалилась крыша. Пещеру освещает солнце, особенно по утрам. Это лучшее время для визита в пещеру.

Читайте также: Забавные вывески в Китае на русском языке. Фото

Пещеру назвали в честь Пхрая Накона – правителя провинции Накхонситхаммарат , который случайно нашел пещеру более 200 лет назад, когда его корабль штормом прибило к берегу.

Любимая пещера короля Таиланда. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Таиланд, пещера

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх