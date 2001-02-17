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Иванка Трамп покорила деловым образом. Фото

Иванка Трамп покорила деловым образом. ФотоОна выглядела идеально.

Известная американская политик и дочь действующего главы Белого дома Иванка Трамп умеет поражать поклонников яркой одеждой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Однако на днях она оделась в черное, удивив участников на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

За время президентства Дональда Трампа его жена Мелания и дочь Иванка стали настоящими иконами стиля. Красивые представительницы Белого дома каждый раз демонстрируют изысканные наряды и безупречные образы.

Иванка Трамп покорила деловым образом. Фото


Однако не только одежда привлекает внимание к Иванке и Мелании Трамп. Обе женщины внедряют важные проекты в США, а дочь президента участвует в политических мероприятиях, где представляет интересы американцев. Так, Иванка Трамп на днях прилетела в Германию, где происходит традиционная Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Политик приняла участие в обсуждениях важных мировых проблем и пообщалась со знаменитыми чиновниками. В частности, Ангелой Меркель и Кристин Лагард.

Иванка Трамп покорила деловым образом. Фото


"Приятно встретиться с канцлером Меркель. Она является огромным чемпионом профессионального образования на Womens Economic Empowerment в Германии и во всем мире. Я многому научилась во время наших разговоров и с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества," – прокомментировала Иванка Трамп.

Не менее эффектным был и образ дочери Дональда Трампа в Мюнхене.

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Очаровательная Иванка, которая любит яркие вещи, предпочла черный костюм, состоящий из стильного жакета и юбки. Политик сплела волосы в изящную прическу и дополнила свой необычный look лаконичным макияжем.

Иванка Трамп покорила деловым образом. Фото
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 Теги: Иванка Трамп, наряд

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Сегодня, 10:13 » Автор: Анна Мартынова
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