Раздел: Фоторепортажи
Самые красивые места Шотландии. Фото
Это страна с невероятной природой.
Килты, волынки, замки. Страна с богатейшей историей и удивительными пейзажами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Родина сэра Конан Дойла и лорда Байрона. Мы собрали 24 фотографии, после просмотра которых Шотландия непременно попадет в ваш список must see, если ее там до сих пор нет.
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
Килты, волынки, замки. Страна с богатейшей историей и удивительными пейзажами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Родина сэра Конан Дойла и лорда Байрона. Мы собрали 24 фотографии, после просмотра которых Шотландия непременно попадет в ваш список must see, если ее там до сих пор нет.
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
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