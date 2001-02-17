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Раздел: Фоторепортажи  
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Самые красивые места Шотландии. Фото

Самые красивые места Шотландии. ФотоЭто страна с невероятной природой.

Килты, волынки, замки. Страна с богатейшей историей и удивительными пейзажами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Родина сэра Конан Дойла и лорда Байрона. Мы собрали 24 фотографии, после просмотра которых Шотландия непременно попадет в ваш список must see, если ее там до сих пор нет.

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Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
Самые красивые места Шотландии. Фото
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 Теги: Шотландия, туризм

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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